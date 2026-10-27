Palóc André: A Wekerle-programnak két súlyos következménye is lesz

A kormány bejelentésének két súlyos következménye lesz – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Palóc André fideszes képviselő. A gazdasági szakértő a Wekerle-program hatására drágább lesz a fiatalok számára a használt lakás vásárlása, ugyanis a Tisza-kormány kamatemelést jelentett be: az Otthon Start Program 3 százalékos kamata helyett 5 százalék lesz a Wekerle plusz kamata használt lakás esetén.

Palóc André fideszes képviselő szerint a Wekerle-programnak két súlyos következménye is lesz (Fotó: Mediaworks)

Így a Tisza döntése miatt havonta 55 ezer forinttal lesz magasabb a törlesztője egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnek.

Összességében pedig 16 millió forinttal lesz drágább a hitel a futamidő alatt!

– mutatott rá.

Palóc André szerint a másik súlyos következmény az, hogy 800 ezer közszolgálati dolgozót fosztanak meg az otthontámogatás lehetőségétől, vagyis hogy igénybe vegyék az évente egymillió forintos lakhatási támogatást – ezzel megnehezítik a szektorban dolgozók és azok családjainak lakhatását.

A Wekerle-programról tartott mai kormányzati sajtótájékoztatóról szóló tudósításunk itt olvasható.