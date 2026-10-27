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lakásvásárlás

Palóc André: A Wekerle-programnak két súlyos következménye is lesz

23 perce
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Súlyos következményekkel járhat a lakásvásárlók és a közszolgálati dolgozók számára a kormány bejelentése – figyelmeztetett közösségi oldalán Palóc André fideszes képviselő.A Wekerle-program részeként a használt lakásokra felvehető hitel kamata 3-ról 5 százalékra emelkedhet, miközben 800 ezer közszolgálati dolgozó is elveszítheti az otthontámogatás lehetőségét.
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A kormány bejelentésének két súlyos következménye lesz – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Palóc André fideszes képviselő. A gazdasági szakértő a Wekerle-program hatására drágább lesz a fiatalok számára a használt lakás vásárlása, ugyanis a Tisza-kormány kamatemelést jelentett be: az Otthon Start Program 3 százalékos kamata helyett 5 százalék lesz a Wekerle plusz kamata használt lakás esetén.

Palóc André fideszes képviselő szerint Wekerle-programnak két súlyos következménye is lesz (Fotó: Medaiworks)
Palóc André fideszes képviselő szerint a Wekerle-programnak két súlyos következménye is lesz (Fotó: Mediaworks)

Így a Tisza döntése miatt havonta 55 ezer forinttal lesz magasabb  a törlesztője egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnek.

Összességében pedig 16 millió forinttal lesz drágább a hitel a futamidő alatt!

– mutatott rá.

Palóc André szerint a másik súlyos következmény az, hogy 800 ezer közszolgálati dolgozót fosztanak meg az otthontámogatás lehetőségétől, vagyis hogy igénybe vegyék az évente egymillió forintos lakhatási támogatást – ezzel megnehezítik a szektorban dolgozók és azok családjainak lakhatását. 

A Wekerle-programról tartott mai kormányzati sajtótájékoztatóról szóló tudósításunk itt olvasható.

 

 

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