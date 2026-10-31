Pankotai Lili is lakást akart venni, de a Tisza-kormány keresztülhúzta a számításait

– Pankotai Lili is rosszul járt azzal, hogy Magyar Péterék egyik napról a másikra eltörölték a még az Orbán-kormány által bevezetett Otthon Startot – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző az ATV műsorából játszott be egy felvételt, amelyen a baloldali influenszer arról beszélt Rónai Egonnak, hogy több ezer emberrel együtt ő is igénybe szerette volna venni a programot, és most mivel a Tisza-kormány eltörölte az Otthon Startot , ő sem tud ingatlant vásárolni.

Pankotai Lili is rosszul járt azzal, hogy Magyar Péterék egyik napról a másikra eltörölték a még az Orbán-kormány által bevezetett Otthon Startot (Fotó: Ladóczki Balázs)

Deák Dániel megjegyezte: miközben például Radnai Márk olyan videókkal igyekszik a fiatalokat megszólítani, hogy miképp kell „moggingolni”, addig eltörölték a 3 százalékos kamatot biztosító Otthon Startot, és jött helyette a használt lakásokra az 5 százalékos Wekerle Program.

Pankotai Lili esete is jól rávilágít arra, hogy nem az számít, hogy milyen jópofa videókat csinálnak a közösségi médiában, hanem az, hogy milyen döntéseket hoznak a hétköznapok során.

– mutatott rá az elemző.

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, valóságos felfordulást okozott az ingatlanpiacon az Otthon Start Program kivezetése és a Wekerle Plusz bevezetése. A gyors átállás nemcsak a lakásvásárlókat és az ingatlanközvetítőket hozta nehéz helyzetbe, hanem a pénzintézeteket is, amelyeknek egyelőre nincsenek az új feltételekhez igazodó hiteltermékeik. Magyar Péter kormánya végül néhány nappal meghosszabbította a korábbi konstrukció igénybevételének lehetőségét, a változások azonban így is súlyos anyagi következményekkel járhatnak.

Akár 15 millió forinttal is többe kerülhet a lakásvásárlás

A Wekerle Plusz egyik legjelentősebb változása, hogy a használt ingatlanok vásárlására felvehető támogatott hitel maximális kamata 3-ról 5 százalékra emelkedik. Az új építésű lakások esetében ugyanakkor megmarad a 3 százalékos kamat, vagyis az új konstrukció elsősorban az új lakások vásárlóinak kedvez. A Világgazdaság számításai szerint egy 60 millió forintos ingatlan megvásárlásakor, 15 millió forintos önerővel és 25 éves futamidővel számolva:

49 670 forinttal emelkedhet a havi törlesztőrészlet;

14,9 millió forinttal nőhet a teljes visszafizetendő összeg;

a megváltozott hitelfeltételek az ingatlaneladók alkupozícióját is jelentősen ronthatják.

A lap szerint egy korábban 60 millió forintért, 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlan pénzügyi szempontból nagyjából egy 51,5 millió forintos, 5 százalékos hitellel finanszírozott lakásnak felel meg. Az új program jogosultsági feltételei is módosultak.