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Karácsony Gergely

Karácsony Gergely nem szabadul a kutyaszorítóból, nem engednek követeléseikből a kerületi polgármesterek

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Hét kerület polgármestere közös fellépéssel próbálja elérni a fővárosi parkolási rendszer átalakításáról szóló döntés visszavonását. A parkolás miatt Karácsony Gergely főpolgármesterrel konfliktusba került városvezetők hétfőn a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének újraindításáról is tárgyalnak.
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Karácsony GergelyBudapestparkolásBudapesti Önkormányzatok SzövetségeTisza-kormány

A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere, akik vasárnapi közös közleményükben bejelentették: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) hétfői rendkívüli ülésén kezdeményezik a szervezet újraindítását.

Hét kerületi polgármester fogott össze Karácsony Gergely parkolási megállapodása miatt, újraélesztenék a a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét (Fotó: Mediaworks)
Hét kerületi polgármester fogott össze Karácsony Gergely parkolási megállapodása miatt, újraélesztenék a a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét (Fotó: Mediaworks)

A városvezetők közleményt adtak ki, amelyben kijelentették: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja kiszolgálni a lakók igényeit. Úgy vélik, a budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó „különalkujával” Karácsony Gergely főpolgármester kilépett ebből az együttműködésből, veszélyeztetve Budapest működését. 

A kerületi vezetők álláspontja szerint az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni, mert az így keletkező hiány a szükséges szolgáltatások biztosítását veszélyezteti. Ezért a döntés visszavonását, valamint olyan új, szakmai előkészítésen alapuló egyeztetéseket sürgetnek, amelyek nem veszélyezteti egyik önkormányzat működőképességét sem.

Újraindítják a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét

A városvezetők elengedhetetlennek nevezik a bizalom és az együttműködés visszaállítását. Emiatt a lassan három éve működésképtelen Budapesti Önkormányzatok Szövetségét új vezetéssel, a szolgáltatások újraosztását célzó előkészítéssel és szervezeti reformmal kívánják újraindítani a szervezet október 26-i rendkívüli ülésén.

 Célként jelölték meg a közszolgáltatások javítását, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó mérséklését, valamint az állami normatívák korrekcióját. Elismerve a fővárosi közterületek tisztaságát és biztonságát érintő kritikák megalapozottságát, a városvezetők kezdeményezik, hogy a BÖSZ keretei között elsőként e feladatok hatékonyabb ellátása érdekében lépjenek fel.

Karácsony Gergely és a kerületi polgármesterek között a parkolási bevételek miatt alakult ki konfliktus (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Karácsony Gergely és a kerületi polgármesterek között a parkolási bevételek miatt alakult ki konfliktus (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A közleményt 

  • Baranyi Krisztina (IX. kerület), 
  • László Imre (XI. kerület), 
  • Niedermüller Péter (VII. kerület), 
  • Pikó András (VIII. kerület), 
  • Rózsa András (XIV. kerület), 
  • Soproni Tamás (VI. kerület) 
  • és Szaniszló Sándor (XVIII. kerület) polgármester 

írta alá, törekvéseikkel pedig Tóth József (XIII. kerület) polgármester is egyetértett. 

Karácsony Gergely bocsánatot kért a polgármesterektől, de azok nem engednek

Érdemes felidézni, a főpolgármester október 13-án elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől, amiért a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) kötött megállapodás előtt nem egyeztetett velük a parkolási bevételek fővároshoz telepítéséről. 

Karácsony ugyanakkor még mielőtt bocsánatkérésbe kezdett volna, meg volt győzödve arról, hogy a kerületek nem tudják jól működtetni a helyi parkolást, szerinte a pénz vagy elpárolog a helyi költségvetésben, vagy akár akár korrupt módon eltűnnek. 

A főpolgármester a 24.hu-nak adott interjúban pedig további konfliktusokat is előrevetített a kerületi polgármesterekkel. 

Miért olyan fájdalmas elengedni városvezetőknek a parkolási díjakat?

A városvezetők szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. 

A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel. 

A témáról ezen cikkünkben olvashat bővebben.

 

 

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