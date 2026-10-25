Karácsony Gergely nem szabadul a kutyaszorítóból, nem engednek követeléseikből a kerületi polgármesterek

A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere, akik vasárnapi közös közleményükben bejelentették: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) hétfői rendkívüli ülésén kezdeményezik a szervezet újraindítását.
A városvezetők közleményt adtak ki, amelyben kijelentették: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja kiszolgálni a lakók igényeit. Úgy vélik, a budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó „különalkujával” Karácsony Gergely főpolgármester kilépett ebből az együttműködésből, veszélyeztetve Budapest működését.
A kerületi vezetők álláspontja szerint az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni, mert az így keletkező hiány a szükséges szolgáltatások biztosítását veszélyezteti. Ezért a döntés visszavonását, valamint olyan új, szakmai előkészítésen alapuló egyeztetéseket sürgetnek, amelyek nem veszélyezteti egyik önkormányzat működőképességét sem.
Újraindítják a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét
A városvezetők elengedhetetlennek nevezik a bizalom és az együttműködés visszaállítását. Emiatt a lassan három éve működésképtelen Budapesti Önkormányzatok Szövetségét új vezetéssel, a szolgáltatások újraosztását célzó előkészítéssel és szervezeti reformmal kívánják újraindítani a szervezet október 26-i rendkívüli ülésén.
Célként jelölték meg a közszolgáltatások javítását, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó mérséklését, valamint az állami normatívák korrekcióját. Elismerve a fővárosi közterületek tisztaságát és biztonságát érintő kritikák megalapozottságát, a városvezetők kezdeményezik, hogy a BÖSZ keretei között elsőként e feladatok hatékonyabb ellátása érdekében lépjenek fel.
A közleményt
- Baranyi Krisztina (IX. kerület),
- László Imre (XI. kerület),
- Niedermüller Péter (VII. kerület),
- Pikó András (VIII. kerület),
- Rózsa András (XIV. kerület),
- Soproni Tamás (VI. kerület)
- és Szaniszló Sándor (XVIII. kerület) polgármester
írta alá, törekvéseikkel pedig Tóth József (XIII. kerület) polgármester is egyetértett.
Karácsony Gergely bocsánatot kért a polgármesterektől, de azok nem engednek
Érdemes felidézni, a főpolgármester október 13-án elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől, amiért a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) kötött megállapodás előtt nem egyeztetett velük a parkolási bevételek fővároshoz telepítéséről.
Karácsony ugyanakkor még mielőtt bocsánatkérésbe kezdett volna, meg volt győzödve arról, hogy a kerületek nem tudják jól működtetni a helyi parkolást, szerinte a pénz vagy elpárolog a helyi költségvetésben, vagy akár akár korrupt módon eltűnnek.
A főpolgármester a 24.hu-nak adott interjúban pedig további konfliktusokat is előrevetített a kerületi polgármesterekkel.
Miért olyan fájdalmas elengedni városvezetőknek a parkolási díjakat?
A városvezetők szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása.
A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.
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