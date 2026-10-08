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Az V. kerület sem hagyná annyiban a kormány és a főváros megállapodását, ezért jogi lépéseket készít elő. A parkolási díj elvonása Szentgyörgyvölgyi Péter szerint nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem a kerületek autonómiáját is érinti. A polgármester közös fellépést sürget a budapesti kerületekkel.
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Fővárosi Közfejlesztések TanácsKarácsony Gergelyparkolási díjTisza-kormányFővárosi Közgyűlés

Most dől el, mennyi marad a kerületek önállóságából – fogalmazott közösségi oldalán az V. kerületi polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter, miután a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első, múlt csütörtöki ülésén a kormány és a főváros között megállapodás született arról, hogy a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át.

Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester sem hagyja annyiban Karácsony Gergely és a kormány megállapodását, jogi útra tereli a parkolási díjak ügyét (Fotó: Mediaworks)
Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester sem hagyja annyiban Karácsony Gergely és a kormány megállapodását, jogi útra tereli a parkolási díjak ügyét (Fotó: Mediaworks)

Ez a kerületi polgármestereknél visszatetszést szült:

  • Baranyi Krisztina,
  • Niedermüller Péter,
  • Pikó András,
  • Rózsa András,
  • Soproni Tamás és
  • Tóth József

közös nyilatkozatban szólította fel a kormány és a fővárosi önkormányzat képviselőit, hogy ne szerepeljen a megállapodásban a kerületi parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása. Később

  • László Imre,
  • Böröcz László és
  • Szentgyörgyvölgyi Péter

is felháborodásának adott hangot.

Közösen léphetnek fel a kerületek a parkolás miatt

A belvárosi polgármester este a kerületi vezetőknek címzett levelében azt írta: az V. kerület jogi úton is fellép „a mostani döntéssel szemben az önkormányzat érdekeinek és jogainak védelme érdekében”, és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálják. Szentgyörgyvölgyi Péter egyben kezdeményezi, hogy a kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és tegyenek „közös jogi kezdeményezéssel lépést” a jogaik és forrásaik védelméért.

Kiemelte, hogy a parkolási bevételek elvonásával kapcsolatos döntés szinte valamennyi budapesti kerületre hatással van.

Lehet, hogy egyes kerületeket közvetlenül nem a parkolási bevételek kérdése érint leginkább, a probléma azonban ezen jóval túlmutat: az a döntési irány, amely a kerületek feje fölött, a helyi önkormányzatok és lakosság érdemi bevonása nélkül hoz a kerületek gazdasági mozgásterét érintő döntéseket, valamennyiünk számára figyelmeztető

– fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter.

Szerinte ha ezt a folyamatot nem állítják meg, lépésről lépésre szűkülhet a kerületek autonómiája, és egyre több döntés kerülhet a helyi közösségektől távolabb. Összefogásra kérte a kerületeket, hogy együtt álljanak ki az önkormányzatiság mellett.

Józsefváros már spórol

A parkolási bevételek elvételének súlyát jól mutatja, hogy mire kényszerült például a VIII. kerületi önkormányzat. A Pikó András-féle városvezetés kedden jelentette be, takarékoskodásba kezdenek, és elsőként a kerület vezetőinek fizetését csökkentik.

Közölték, hogy minden lehetséges eszközzel küzdenek, hogy a kerület visszakapja majd azt a másfél milliárd forintot, amelyet a fővárosi önkormányzat „ellentételezés nélkül einstandolni tervez”.

Felelős önkormányzatként azonban fel kell készülnünk arra is, ha átmenetileg ennyivel kevesebb pénzből gazdálkodhat Józsefváros

– hangsúlyozták.

Az önkormányzat közölte: a kerület vezetése magán kezdi a takarékoskodást, azaz csökkentik a polgármester és az alpolgármesterek, valamint a politikai munkatársak fizetését.

Mivel az önkormányzatok költségvetésének 85-90 százaléka kötött és kötelező feladatok finanszírozását szolgálja, a „főváros által veszélyeztetett összeg” valójában a negyede annak a pénznek, amelyet szabadon fordíthatnak hosszabb távú fejlesztésekre vagy más önként vállalt feladatokra.

Az elmúlt évek elvonásai után Karácsony Gergely főpolgármester „előkészítetlen és felelőtlen megállapodása az állammal” olyan forrásokat vesz el, amelyekkel az önkormányzat már tervezett és amelyekről döntéseket hozott. Ezeket a tervezett fejlesztéseket és a programokat fel kell függeszteni, hogy biztosítsák az önkormányzat költségvetési egyensúlyát és működőképességét

– fogalmaztak, hozzátéve, több beruházás is veszélybe került a tervezett forráselvonás miatt.

 

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