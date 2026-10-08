Most dől el, mennyi marad a kerületek önállóságából – fogalmazott közösségi oldalán az V. kerületi polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter, miután a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első, múlt csütörtöki ülésén a kormány és a főváros között megállapodás született arról, hogy a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át.

Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester sem hagyja annyiban Karácsony Gergely és a kormány megállapodását, jogi útra tereli a parkolási díjak ügyét (Fotó: Mediaworks)

Ez a kerületi polgármestereknél visszatetszést szült:

Baranyi Krisztina,

Niedermüller Péter,

Pikó András,

Rózsa András,

Soproni Tamás és

Tóth József

közös nyilatkozatban szólította fel a kormány és a fővárosi önkormányzat képviselőit, hogy ne szerepeljen a megállapodásban a kerületi parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása. Később

László Imre,

Böröcz László és

Szentgyörgyvölgyi Péter

is felháborodásának adott hangot.

Közösen léphetnek fel a kerületek a parkolás miatt

A belvárosi polgármester este a kerületi vezetőknek címzett levelében azt írta: az V. kerület jogi úton is fellép „a mostani döntéssel szemben az önkormányzat érdekeinek és jogainak védelme érdekében”, és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálják. Szentgyörgyvölgyi Péter egyben kezdeményezi, hogy a kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és tegyenek „közös jogi kezdeményezéssel lépést” a jogaik és forrásaik védelméért.

Kiemelte, hogy a parkolási bevételek elvonásával kapcsolatos döntés szinte valamennyi budapesti kerületre hatással van.

Lehet, hogy egyes kerületeket közvetlenül nem a parkolási bevételek kérdése érint leginkább, a probléma azonban ezen jóval túlmutat: az a döntési irány, amely a kerületek feje fölött, a helyi önkormányzatok és lakosság érdemi bevonása nélkül hoz a kerületek gazdasági mozgásterét érintő döntéseket, valamennyiünk számára figyelmeztető

– fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter.

Szerinte ha ezt a folyamatot nem állítják meg, lépésről lépésre szűkülhet a kerületek autonómiája, és egyre több döntés kerülhet a helyi közösségektől távolabb. Összefogásra kérte a kerületeket, hogy együtt álljanak ki az önkormányzatiság mellett.