Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Csalódás vagy, elárulod a kerületeket!” – hat polgármester ment neki Karácsony Gergelynek a parkolási bevételek miatt

Karácsony Gergely

„Csalódás vagy, elárulod a kerületeket!” – hat polgármester ment neki Karácsony Gergelynek a parkolási bevételek miatt

46 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hat budapesti kerület polgármestere tiltakozik az ellen, hogy a főváros és a kormány készülő megállapodása érintheti a kerületi parkolási bevételeket. A parkolás bevételeinek átrendezése a polgármesterek szerint több kerület költségvetését is jelentősen érintené, miközben állításuk szerint az érintett önkormányzatokat nem vonták be érdemben az egyeztetésekbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony GergelyBudapestBaranyi Krisztinaparkoláspolgármester

Hat budapesti kerületi polgármester közösen emelte fel a szavát a főváros és a kormány készülő pénzügyi megállapodása miatt, amely a kerületi parkolás bevételeinek átrendezését is tartalmazhatja. Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József közös nyilatkozatban arra szólította fel a kormány és a Fővárosi Önkormányzat képviselőit, hogy ne szerepeljen a megállapodásban a kerületi parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása.

Karácsony Gergely és a kerületi polgármesterek között a parkolási bevételek miatt alakult ki újabb konfliktus (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Karácsony Gergely és a kerületi polgármesterek között a parkolási bevételek miatt alakult ki újabb konfliktus (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A parkolás bevételei miatt tiltakoznak a kerületi polgármesterek

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

a kerületek feje fölött nem lehet dönteni a kerületek pénzéről”. 

A hat polgármester szerint hónapok óta zajlanak tárgyalások Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, ám a készülő megállapodás jelenleg ismert tartalma szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan maradna, miközben a kerületektől vennék el a parkolásból származó bevételeket.

A polgármesterek kifogása szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.

A polgármesterek szerint az érintett kerületekben összesen mintegy 9 milliárd forintnyi eredményt jelentene a változás. Állításuk szerint ennek kiesése utak és járdák felújítását, köztisztasági, zöldítési, szociális és közbiztonsági feladatokat is érinthetne.

A kerületek szerint nélkülük születne döntés a pénzükről

A polgármesterek nemcsak a pénzügyi hatást kifogásolják, hanem azt is, hogy állításuk szerint az érintett önkormányzatokat nem vonták be érdemben a tárgyalásokba. Szerintük több kerület költségvetését alapjaiban érintő kérdésről egyeztetnek úgy, hogy a kerületi vezetők nem ismerik a készülő megállapodás teljes szövegét és annak pontos pénzügyi, illetve jogi következményeit.

A közös nyilatkozatban ezért azt kérik, hogy előbb üljenek le az érintett kerületekkel, ismertessék velük a megállapodás részleteit, majd kezdődjön valódi egyeztetés a főváros finanszírozásáról.

A konfliktus azért is érdekes, mert Karácsony Gergely korábban arról beszélt, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások közel kerültek a megoldáshoz. A szeptember 25-i Fővárosi Közgyűlésen ugyanakkor Baranyi Krisztina már kifogásolta, hogy a főváros pénzügyi helyzetéről és a kormánnyal folyó egyeztetésekről kevés konkrétumot lehet tudni.

A hat polgármester most azt is jelezte, hogy 

amennyiben a kerületi bevételek elvonásáról mégis döntés születik, jogi eszközökkel is fellépnének. A közös nyilatkozat szerint az Alkotmánybírósághoz és az Európai Unióhoz is fordulnának.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa csütörtökön ül össze újra hosszú szünet után. A tanácskozás napirendjén Budapest finanszírozásával és fejlesztéseivel kapcsolatos kérdések is szerepelnek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!