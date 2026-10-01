„Csalódás vagy, elárulod a kerületeket!” – hat polgármester ment neki Karácsony Gergelynek a parkolási bevételek miatt

Hat budapesti kerületi polgármester közösen emelte fel a szavát a főváros és a kormány készülő pénzügyi megállapodása miatt, amely a kerületi parkolás bevételeinek átrendezését is tartalmazhatja. Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József közös nyilatkozatban arra szólította fel a kormány és a Fővárosi Önkormányzat képviselőit, hogy ne szerepeljen a megállapodásban a kerületi parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása.

Karácsony Gergely és a kerületi polgármesterek között a parkolási bevételek miatt alakult ki újabb konfliktus (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A parkolás bevételei miatt tiltakoznak a kerületi polgármesterek

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

a kerületek feje fölött nem lehet dönteni a kerületek pénzéről”.

A hat polgármester szerint hónapok óta zajlanak tárgyalások Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, ám a készülő megállapodás jelenleg ismert tartalma szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan maradna, miközben a kerületektől vennék el a parkolásból származó bevételeket.

A polgármesterek kifogása szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.

A polgármesterek szerint az érintett kerületekben összesen mintegy 9 milliárd forintnyi eredményt jelentene a változás. Állításuk szerint ennek kiesése utak és járdák felújítását, köztisztasági, zöldítési, szociális és közbiztonsági feladatokat is érinthetne.

A kerületek szerint nélkülük születne döntés a pénzükről

A polgármesterek nemcsak a pénzügyi hatást kifogásolják, hanem azt is, hogy állításuk szerint az érintett önkormányzatokat nem vonták be érdemben a tárgyalásokba. Szerintük több kerület költségvetését alapjaiban érintő kérdésről egyeztetnek úgy, hogy a kerületi vezetők nem ismerik a készülő megállapodás teljes szövegét és annak pontos pénzügyi, illetve jogi következményeit.

A közös nyilatkozatban ezért azt kérik, hogy előbb üljenek le az érintett kerületekkel, ismertessék velük a megállapodás részleteit, majd kezdődjön valódi egyeztetés a főváros finanszírozásáról.

A konfliktus azért is érdekes, mert Karácsony Gergely korábban arról beszélt, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások közel kerültek a megoldáshoz. A szeptember 25-i Fővárosi Közgyűlésen ugyanakkor Baranyi Krisztina már kifogásolta, hogy a főváros pénzügyi helyzetéről és a kormánnyal folyó egyeztetésekről kevés konkrétumot lehet tudni.