Botrány a Parlamentben: "Mocskos parasztozott" egy tiszás képviselőnő

Parázs vita alakult ki kedden az Országgyűlésben, ahol a képviselők többek között a fuvarozók üzemanyagköltségeinek csökkentéséről tárgyaltak. A parlament megszavazta, hogy a fuvarozók az év végéig literenként 25 forinttal magasabb összeget igényelhessenek vissza a gázolaj árából, miközben a Fidesz a védett üzemanyagár visszaállítását szorgalmazta. A vita azonban hamar személyeskedésbe torkollott: Németh Balázs állítása szerint a Tisza Párt képviselője, Kovács Petra Judit egy ponton azt kiabálta, hogy „mocskos paraszt”.

Németh Balázs szerint a tiszás Kovács Petra Judit szájából hangzott el a sértő kijelentés a Parlamentben (Fotó: Facebook/Kovács Petra Judit)

Vizsgálatot követelnek a parlamenti kijelentés miatt

A történtekre elsőként többek között Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője reagált, aki a gazdatársadalom nevében utasította vissza az elhangzottakat.

Amit a tiszás hölgy mondott, azt a gazdatársadalom nevében kikérem magamnak, mert tudja, képviselő asszony, parasztnak lenni tisztességes hivatás, embert próbáló, kemény fizikai munka. Ön a legrosszabb nagyvárosi sztereotípiákat vette elő. Süllyedjen a föld alá szégyenében, és kérjen bocsánatot!”

– fogalmazott Apáti István.

Rétvári Bence ügyrendi felszólalásában már hivatalos vizsgálatot sürgetett, hogy kiderüljön, pontosan melyik képviselő szájából hangzott el a sértés, és milyen következményekkel járhat a parlamentben tanúsított magatartás.

A Házbizottság vizsgálja ki, hogy az imént elhangzott szidalmazást, ami a földműves pejoratív szinonimája, melyik képviselő tette, és ezért milyen fegyelmi vagy egyéb szankció jár”

– jelentette ki. A politikus hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlannak tartja, ha egy országgyűlési képviselő kiabálva sértegeti politikai ellenfeleit.

Pócs János fideszes képviselő szintén szót kért, és közölte, hogy a sértő bekiabálás az ő irányába hangzott el. A politikus szerint a kijelentés nemcsak őt, hanem a földműveseket is sértette.

Én büszke vagyok rá. Nagyapám is és apám is földműves volt”

– jelentette ki Pócs János.

Németh Balázs eközben név szerint is megnevezte a szerinte bekiabáló képviselőt: állítása szerint Kovács Petra Judit, a Tisza Párt politikusa használta a „mocskos paraszt” kifejezést.

A parlamenti szóváltás így az üzemanyagárakról és a fuvarozók támogatásáról szóló vitából a képviselői magatartás körüli botránnyá alakult. A vitatott kijelentés pontos körülményeinek tisztázását és az esetleges felelősségre vonást most a Házbizottságtól várják.