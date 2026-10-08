Itt a parlamenti menetrend, kiderült, miről döntenek a képviselők a következő napokban

A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Hamarosan ismét ülésezik a parlament, kiderült miről döntenek a képviselők a következő napokban Fotó: Ladóczki Balázs

Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.

Az Országgyűlés az idei évi költségvetés módosításához, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez, a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz, a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja a hétfői napot.

Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.

Kedden a parlament második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.

Ezt követően a parlament lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját. A tervek szerint megtárgyalják a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.

A szerdai ülésnap a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik.

A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.