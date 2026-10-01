„Minden rendben megy tovább!” – Forsthoffer Ágnes tisztázta a Parlament lezárása körüli félreértéseket

A Parlament lezárásával kapcsolatban korábban arról számoltunk be, hogy a Készenléti Rendőrség október 1-jétől december 31-ig személy- és létesítménybiztosítási intézkedést rendelt el az Országház környezetének több részére. Forsthoffer Ágnes most arról adott tájékoztatást, hogy a rendelkezések nyilvánosságra kerülése összefügg az Országgyűlési Őrség és a Készenléti Rendőrség közötti szervezeti átalakítással.

Forsthoffer Ágnes tisztázta a Parlament lezárásának hátterét (Fotó: Zoltán Havran / MW)

A Parlament lezárása mögött szervezeti átalakítás áll

Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán azt írta, hogy október 1-jétől az Országgyűlési Őrség objektumvédelmi állománya beolvadt a Készenléti Rendőrségbe (KR), így az Országház védelmét mostantól a KR látja el. Az átszervezés miatt a rendőrség átvette az Országgyűlési Őrség korábbi objektumvédelmi szabályait, és ezeket saját szabályzatában is megjelentette.

A politikus szerint ebből származik a mostani félreértés. A Készenléti Rendőrség ugyanis október 1-jén tette közzé a szabályokat, ezért az a benyomás alakulhatott ki, hogy most újonnan lezárják a Kossuth teret, és megtiltják a tüntetéseket.

Forsthoffer magyarázata szerint azonban nem a teljes Kossuth teret zárták le. Az Országház épületének közvetlen környezetében eddig is volt egy mobil kerítéssel elhatárolt, néhány méteres terület, amelyen az objektumőrök dolgoztak. Ez a terület az Országház fizikai védelmét, valamint a védett személyek biztonságos érkezését és távozását szolgálja.

Vagyis a politikus által ismertetett változás lényege nem az, hogy október 1-jétől hirtelen lezárták volna a teljes Kossuth teret, hanem az, hogy az eddig az Országgyűlési Őrséghez tartozó objektumvédelmi feladatot és az ahhoz kapcsolódó védett területet a Készenléti Rendőrség vette át.

Forsthoffer szerint ezért

félrevezető úgy értelmezni a most közzétett szabályokat, mintha azok egy új, általános gyülekezési tilalmat jelentenének a Parlament előtt.

Bejegyzésében arra kérte az embereket, hogy az intézkedésekről az illetékes szervek tájékoztatása alapján tájékozódjanak.

A korábban ismertetett rendőrségi intézkedés ugyanakkor valóban meghatározott, az Országház környezetében található területekre vonatkozik, és ezeken a kijelölt részeken a gyűlések és más nyilvános rendezvények megtartása nem megengedett.