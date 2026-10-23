Eddig ingyenesen látogatható volt az ünnepen, idén zárva tartott az Országház október 23-án

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján elmaradt a Parlament hagyományos, ingyenes látogatási lehetősége. Takács Péter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy egy édesanya kereste meg, akinek gyermekei minden évben örömmel várták a nemzeti ünnep alkalmából szervezett családi programot, idén azonban nem léphettek be az Országházba.

Idén zárva tartott a Parlament október 23-án (Fotó: Polyák Attila/Magyar Nemzet)

Takács Péter a Parlament zárva tartásáról: Ezt is elvitte a Tisza!

A szokásos családi program most elmarad, ugyanis a Tisza bezáratta a nemzeti ünnepen a nemzet templomát. Ezt is elvitte a Tisza!”

– fogalmazott Takács Péter.

Az Országház hivatalos jegyértékesítési oldalán az volt olvasható, hogy 2026. október 23-án hivatalos rendezvény miatt szünetel a látogatás. A korlátozás október 24-én 12 óra 15 percig érvényben is marad.

A döntés azért is figyelemreméltó, mert az előző években a nemzeti ünnepekhez hagyományosan ingyenes országházi látogatási lehetőség kapcsolódott. Tavaly október 23-án például az érdeklődők díjmentesen tekinthették meg a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát.