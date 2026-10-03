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Rétvári Bence botrányosnak tartja, hogy a mentelmi bizottság nem vizsgálja Schummer Orsolya szavazását

42 perce
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Botrányos fejleménynek nevezte a KDNP frakcióvezetője, hogy az Országgyűlés mentelmi bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét.
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kdnptisza pártbizottság

Szeptember 22-én, a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schummer Orsolya, a Tisza Párt országgyűlési képviselője megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézy Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. 

Rétvári Bence botrányosnak tartja, hogy a mentelmi bizottság nem vizsgálja Schummer Orsolya szavazását A képen: a parlament ülése Fotó: Ladóczki Balázs
Rétvári Bence botrányosnak tartja, hogy a mentelmi bizottság nem vizsgálja Schummer Orsolya szavazását A képen: a parlament ülése Fotó: Ladóczki Balázs
Padtársa szavazott a tiszás képviselő helyett: Csézy Erzsébet szerint ezzel semmi gond

 

Rétvári Bence, a Facebook oldalán közzétett videóban felidézte, hétfőn a Házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket és meg sem nézte a videófelvételt.

Hozzátette: ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzi napirendre az ügyet.

A videóban bemutatott dokumentumban Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy a testület fegyelmi ügyekben jogorvoslati hatáskört gyakorol, eljárását pedig az ülést vezető elnök vagy a házelnök döntésével érintett képviselő kérheti. A beadott indítvány megítélése szerint nem tartozik a bizottság fegyelmi jogkörébe. 

Úgy látszik, a Tisza végleg bevédi a szomszédja helyett szavazó képviselőjét. Önmagukat a törvények fölé helyezik, náluk nincs a törvénysértésnek következménye. Tiszás kettős mérce

– írta Facebook-bejegyzéséhez a képviselő.

 

 

 

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