Rétvári Bence botrányosnak tartja, hogy a mentelmi bizottság nem vizsgálja Schummer Orsolya szavazását

Rétvári Bence, a Facebook oldalán közzétett videóban felidézte, hétfőn a Házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket és meg sem nézte a videófelvételt.

Hozzátette: ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzi napirendre az ügyet.

A videóban bemutatott dokumentumban Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy a testület fegyelmi ügyekben jogorvoslati hatáskört gyakorol, eljárását pedig az ülést vezető elnök vagy a házelnök döntésével érintett képviselő kérheti. A beadott indítvány megítélése szerint nem tartozik a bizottság fegyelmi jogkörébe.

Úgy látszik, a Tisza végleg bevédi a szomszédja helyett szavazó képviselőjét. Önmagukat a törvények fölé helyezik, náluk nincs a törvénysértésnek következménye. Tiszás kettős mérce

– írta Facebook-bejegyzéséhez a képviselő.