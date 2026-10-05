Nem engedték be a Parlamentbe a Magyar Pétert országosan ismertté tevő Partizánt

Elmarad a Partizán hétfői parlamenti tudósítása, miután Kuczogi Jakab újságírót és a csatorna stábját nem engedték be az Országházba. A Partizán közlése szerint előbb az NMHH-regisztráció hiányára hivatkoztak, később azonban más indoklást kaptak.
Nem engedték be a Partizánt az Országházba
A csatorna Facebook-oldalán azt írta, hogy több politikust, köztük Szijjártó Pétert is kérdezték volna a parlamentben. Az Országgyűlés sajtófőnöke azonban állításuk szerint arra hivatkozva tagadta meg a belépést, hogy a Partizán nem rendelkezik NMHH-regisztrációval. Miután a szerkesztőség jelezte, hogy van ilyen regisztrációja, és ezt igazolta is, újabb indoklást kaptak.
A Partizán beszámolója szerint ekkor már arra hivatkoztak, hogy a médium az NMHH nyilvántartásában nem „sajtótermékként” szerepel, illetve a saját oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele. A szerkesztőség vitatja ezt az érvelést.
Közleményükben azt írták, médiaszolgáltatóként működnek, újságírói tevékenységet végeznek, és ennek részeként rendszeresen tudósítanak az Országgyűlés munkájáról is.
A csatorna szerint az, hogy az NMHH nyilvántartásában milyen kategóriában szerepel, nem változtat újságírói tevékenységén. Abban bíznak, hogy a kialakult helyzetet hamar rendezik, és ismét tudósíthatnak a parlamentből.
Csalódtak a norvégok Magyar Péterben: előre egyeztetett interjú helyett csak fenyegetést kaptak
A norvég közmédia stábja előre egyeztetett interjúra érkezett Budapestre, de már a Parlamentben közölték velük, hogy a beszélgetés elmarad, később pedig azt sem garantálták, hogy sajtótájékoztatón kérdezhetnek. A történtekről beszámoló norvég lap szerint Magyar Péter kormányának sajtóhoz való viszonya a választási győzelem után nem úgy alakult, ahogy arra a norvég újságírók számítottak.