Nem engedték be a Parlamentbe a Magyar Pétert országosan ismertté tevő Partizánt

A Partizán beszámolója szerint ekkor már arra hivatkoztak, hogy a médium az NMHH nyilvántartásában nem „sajtótermékként” szerepel, illetve a saját oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele. A szerkesztőség vitatja ezt az érvelést.

Közleményükben azt írták, médiaszolgáltatóként működnek, újságírói tevékenységet végeznek, és ennek részeként rendszeresen tudósítanak az Országgyűlés munkájáról is.

A csatorna szerint az, hogy az NMHH nyilvántartásában milyen kategóriában szerepel, nem változtat újságírói tevékenységén. Abban bíznak, hogy a kialakult helyzetet hamar rendezik, és ismét tudósíthatnak a parlamentből.

Csalódtak a norvégok Magyar Péterben: előre egyeztetett interjú helyett csak fenyegetést kaptak

A norvég közmédia stábja előre egyeztetett interjúra érkezett Budapestre, de már a Parlamentben közölték velük, hogy a beszélgetés elmarad, később pedig azt sem garantálták, hogy sajtótájékoztatón kérdezhetnek. A történtekről beszámoló norvég lap szerint Magyar Péter kormányának sajtóhoz való viszonya a választási győzelem után nem úgy alakult, ahogy arra a norvég újságírók számítottak.