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országgyűlés

Nem engedték be a Parlamentbe a Magyar Pétert országosan ismertté tevő Partizánt

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Nem engedték be 2026. október 5-én a Partizán stábját az Országházba, ezért elmaradt a csatorna rendszeres parlamenti tudósítása. Mint ismeretes, Magyar Péter politikai pályájának egyik fontos fordulópontja éppen a Partizánnak adott 2024-es interjú volt, amely után országosan ismert közéleti szereplővé vált, két évvel később pedig Magyarország miniszterelnöke lett.
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Elmarad a Partizán hétfői parlamenti tudósítása, miután Kuczogi Jakab újságírót és a csatorna stábját nem engedték be az Országházba. A Partizán közlése szerint előbb az NMHH-regisztráció hiányára hivatkoztak, később azonban más indoklást kaptak.

Elmaradt a Partizán parlamenti tudósítása, miután Kuczogi Jakabot és a stábot nem engedték be
Elmaradt a Partizán parlamenti tudósítása, miután Kuczogi Jakabot és a stábot nem engedték be (illusztráció, a képen a Parlement)
Fotó: Zoltán Havran / MW

Nem engedték be a Partizánt az Országházba

A csatorna Facebook-oldalán azt írta, hogy több politikust, köztük Szijjártó Pétert is kérdezték volna a parlamentben. Az Országgyűlés sajtófőnöke azonban állításuk szerint arra hivatkozva tagadta meg a belépést, hogy a Partizán nem rendelkezik NMHH-regisztrációval. Miután a szerkesztőség jelezte, hogy van ilyen regisztrációja, és ezt igazolta is, újabb indoklást kaptak.

A Partizán beszámolója szerint ekkor már arra hivatkoztak, hogy a médium az NMHH nyilvántartásában nem „sajtótermékként” szerepel, illetve a saját oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele. A szerkesztőség vitatja ezt az érvelést. 

Közleményükben azt írták, médiaszolgáltatóként működnek, újságírói tevékenységet végeznek, és ennek részeként rendszeresen tudósítanak az Országgyűlés munkájáról is.

A csatorna szerint az, hogy az NMHH nyilvántartásában milyen kategóriában szerepel, nem változtat újságírói tevékenységén. Abban bíznak, hogy a kialakult helyzetet hamar rendezik, és ismét tudósíthatnak a parlamentből.

Csalódtak a norvégok Magyar Péterben: előre egyeztetett interjú helyett csak fenyegetést kaptak

A norvég közmédia stábja előre egyeztetett interjúra érkezett Budapestre, de már a Parlamentben közölték velük, hogy a beszélgetés elmarad, később pedig azt sem garantálták, hogy sajtótájékoztatón kérdezhetnek. A történtekről beszámoló norvég lap szerint Magyar Péter kormányának sajtóhoz való viszonya a választási győzelem után nem úgy alakult, ahogy arra a norvég újságírók számítottak.

 

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