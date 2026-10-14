Patrióta-csúcs Brüsszelben: Orbán Viktor szerint „a brüsszeliek kezdhetnek majrézni”

Patrióta-csúcs van Brüsszelben, amelyen jelen van Orbán Viktor is – derült ki a Fidesz elnökének Facebook-bejegyzéséből. A pártelnök felhívta a figyelmet arra, egy éven belül választások lesznek Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban. „Mindenhol a patrióta jobboldaliaknak áll a zászló. A brüsszeliek kezdhetnek majrézni” – jegyezte meg.

Orbán Viktor Patrióta-csúcsra utazott Brüsszelbe (Forrás: Facebook)

Emlékezetes, legutóbb júniusban találkoztak a patrióta vezetők Bécsben: akkor tartotta az FPÖ, vagyis az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnepi rendezvénysorozatra Herbert Kickl pártelnök meghívta a legfontosabb európai patrióta vezetőket, köztük Orbán Viktort is.