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Orbán Viktor

Patrióta-csúcs Brüsszelben: Orbán Viktor szerint „a brüsszeliek kezdhetnek majrézni”

37 perce
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Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban is választásokat tartanak egy éven belül, amire Orbán Viktor is felhívta a figyelmet. A Patrióta-csúcs brüsszeli találkozóján a Fidesz elnöke szerint „mindenhol a patrióta jobboldaliaknak áll a zászló.”
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Orbán ViktorBrüsszelPatrióták Európáért

Patrióta-csúcs van Brüsszelben, amelyen jelen van Orbán Viktor is – derült ki a Fidesz elnökének Facebook-bejegyzéséből.  A pártelnök felhívta a figyelmet arra, egy éven belül választások lesznek Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban. „Mindenhol a patrióta jobboldaliaknak áll a zászló. A brüsszeliek kezdhetnek majrézni” – jegyezte meg.

Orbán Viktor Patrióta-csúcsra utazott Brüsszelbe (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor Patrióta-csúcsra utazott Brüsszelbe (Forrás: Facebook)

Emlékezetes, legutóbb júniusban találkoztak a patrióta vezetők Bécsben: akkor tartotta az FPÖ, vagyis az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnepi rendezvénysorozatra Herbert Kickl pártelnök meghívta a legfontosabb európai patrióta vezetőket, köztük Orbán Viktort is.

 

 

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