Itt a bejelentés, hónapok után visszatér a Patrióta Youtube-csatorna

„Nehéz hónapokat tudhatunk magunk mögött. Nem túlzás azt mondani, hogy a jobboldali, konzervatív nyilvánosságot most minden létező eszközzel igyekeznek ellehetetleníteni” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, annak kapcsán, hogy újraindul a Patrióta Youtube-csatornája. A politikai elemző rámutatott: a médiában kritika nélküli, kormánypárti túlsúly alakult ki.
Fontos, hogy a patrióta értékeknek, gondolatoknak és világértelmezésnek legyen felülete
Mint fogalmazott, ma fontosabb, mint valaha, hogy a patrióta értékeknek, gondolatoknak és világértelmezésnek legyen felülete.
Az elmúlt hónapokban azért küzdöttünk, hogy minden megfélemlítés és fenyegetés ellenére egy ilyen felületet létrehozzuk. Most fogunk elindulni. Újrakezdjük a Patrióta YouTube-csatornát!
– jelentette be Deák Dániel, majd azt ígérte: november 2-án 18 órakor jelenik meg új videójuk, amiben kifejtik majd a részleteket.
Mint ismert, a Patrióta YouTube-csatorna jövője a Fidesz választási veresége után vált bizonytalanná, miután a csatornához kapcsolódó Megafon Központnál jelentős leépítések kezdődtek. A szervezet pénzügyi nehézségei miatt rengeteg munkatársat is elküldtek, ami a Patrióta működését is érintette. A Media1 június végi értesülései szerint a Megafon mintegy 55–57 munkatársának szűnt meg a munkaviszonya, az irodákat felszámolták, és a csatorna folytatása is kérdésessé vált, ami miatt hónapokig nem került fel új tartalom.