Itt a bejelentés, hónapok után visszatér a Patrióta Youtube-csatorna

„Nehéz hónapokat tudhatunk magunk mögött. Nem túlzás azt mondani, hogy a jobboldali, konzervatív nyilvánosságot most minden létező eszközzel igyekeznek ellehetetleníteni” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, annak kapcsán, hogy újraindul a Patrióta Youtube-csatornája. A politikai elemző rámutatott: a médiában kritika nélküli, kormánypárti túlsúly alakult ki.

Deák Dániel bejelentette, hogy újraindul a Patrióta YouTube-csatorna. Az első új videó november 2-án, 18 órakor jelenik meg (Forrás: Facebook)

Fontos, hogy a patrióta értékeknek, gondolatoknak és világértelmezésnek legyen felülete

Mint fogalmazott, ma fontosabb, mint valaha, hogy a patrióta értékeknek, gondolatoknak és világértelmezésnek legyen felülete.

Az elmúlt hónapokban azért küzdöttünk, hogy minden megfélemlítés és fenyegetés ellenére egy ilyen felületet létrehozzuk. Most fogunk elindulni. Újrakezdjük a Patrióta YouTube-csatornát!

– jelentette be Deák Dániel, majd azt ígérte: november 2-án 18 órakor jelenik meg új videójuk, amiben kifejtik majd a részleteket.

Mint ismert, a Patrióta YouTube-csatorna jövője a Fidesz választási veresége után vált bizonytalanná, miután a csatornához kapcsolódó Megafon Központnál jelentős leépítések kezdődtek. A szervezet pénzügyi nehézségei miatt rengeteg munkatársat is elküldtek, ami a Patrióta működését is érintette. A Media1 június végi értesülései szerint a Megafon mintegy 55–57 munkatársának szűnt meg a munkaviszonya, az irodákat felszámolták, és a csatorna folytatása is kérdésessé vált, ami miatt hónapokig nem került fel új tartalom.