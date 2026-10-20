Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gál kinga

Fontos pozícióba került Gál Kinga az Európai Parlamentben

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gál Kingát, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnökét választotta társ-frakcióvezetőjévé az Európai Parlament Patrióták Európáért képviselőcsoportja - tájékoztatta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja kedden az MTI-t.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gál kingapatrióták európáérteurópai parlament

A strasbourgi közleményben emlékeztetettek: a politikus eddig a Patrióta EP-frakció első alelnökeként dolgozott.

patrióták
Gál Kingát választották a Patrióták Európáért társ-frakcióvezetőjévé. Fotó: Facebook

Gál Kingát választották a Patrióták Európáért EP-frakció társ-frakcióvezetőjévé

Megválasztása a magyar patrióta oldal fontos sikere, hiszen Gál Kinga az első magyar európai parlamenti képviselő, akit egy EP-frakció vezetőjévé választanak - írták.

A közlemény Gál Kingát idézte, aki azt mondta: az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójaként még nagyobb súllyal fogják képviselni a "józan ész térnyerését", a választók akaratát a "mai felfordult Európában" és az Európai Bizottság "egyetlen valódi ellenzékeként" változást kívánnak hozni az európai politikába.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!