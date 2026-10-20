Fontos pozícióba került Gál Kinga az Európai Parlamentben

A strasbourgi közleményben emlékeztetettek: a politikus eddig a Patrióta EP-frakció első alelnökeként dolgozott.

Gál Kingát választották a Patrióták Európáért társ-frakcióvezetőjévé. Fotó: Facebook

Gál Kingát választották a Patrióták Európáért EP-frakció társ-frakcióvezetőjévé

Megválasztása a magyar patrióta oldal fontos sikere, hiszen Gál Kinga az első magyar európai parlamenti képviselő, akit egy EP-frakció vezetőjévé választanak - írták.

A közlemény Gál Kingát idézte, aki azt mondta: az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójaként még nagyobb súllyal fogják képviselni a "józan ész térnyerését", a választók akaratát a "mai felfordult Európában" és az Európai Bizottság "egyetlen valódi ellenzékeként" változást kívánnak hozni az európai politikába.