Forrnak az indulatok a pedagógusok között: már sztrájkot követelnek Magyar Péter költségvetése miatt

Magyar Péter október 19-én jelentette be, hogy 2027-től átlagosan 21,5 százalékkal emelik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók nettó bérét. Az intézkedés mintegy 76 ezer munkavállalót érint, akik a kormányfő tájékoztatása szerint átlagosan havi 51 ezer forinttal vihetnek haza többet. Csakhogy a bejelentés korántsem aratott osztatlan sikert. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány által kommunikált számokból nem derül ki a tényleges béremelés mértéke, sőt a 2026-os emelésről egyetlen szó sem esett. Ráadásul – ahogyan azt lapunk korábban megírta – a tanári fizetésekből már hiányzik a Teljesítményértékelési Rendszerhez, vagyis a TÉR-hez kapcsolódó juttatás. A szakszervezet bejegyzése alatt megjelent hozzászólásokból pedig az látszik, hogy számos érintettnél végleg elfogyott a türelem.
A PDSZ szerint kozmetikázott számokkal jelentette be a béremelést Magyar Péter
A szakszervezet nem finomkodott Magyar Péter bejelentésének értékelésekor. Mint fogalmaztak, a legnagyobb probléma, hogy politikai bejelentés történt, amelyben egy, az ígértnél nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabb mértékű béremelést próbáltak kedvezőbb színben feltüntetni.
A PDSZ szerint a tényleges bruttó béremelés négy alapvető okból sem számítható ki pontosan:
- Nem ismert a 2027-es garantált bérminimum, amely számos érintett dolgozó fizetésének kiindulópontja.
- Nem világos a béremelés elosztása, vagyis hogy a különböző bérkategóriákba tartozó munkavállalók pontosan mekkora emelésre számíthatnak.
- A nettó növekedés egy része adócsökkentésből származhat, így a bejelentett 21,5 százalék nem feltétlenül jelent ugyanekkora bruttó béremelést.
- Az egyéni adókedvezmények is befolyásolják a nettó kereseteket, ezért az átlagos nettó többletből nem lehet minden dolgozóra érvényes bruttó emelést meghatározni.
A szakszervezet ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a tervezett intézkedés a munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett dolgozókra is kiterjed, nem kizárólag a státusztörvény hatálya alatt foglalkoztatottakra.
A csalódottságot tovább fokozhatja, hogy – amint arra a Világgazdaság is rámutatott – a Tisza Párt választási programjában még 25 százalékos béremelést ígért a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak, a pedagógusok számára pedig többéves, kiszámítható bérfelzárkóztatást helyezett kilátásba.
Betelt a pohár a pedagógusoknál: már sztrájkot követelnek
A PDSZ bejegyzése alatt valóságos kommentáradat indult el. A hozzászólók közül sokan csalódottságuknak és felháborodásuknak adtak hangot, mások azonban ennél is tovább mentek: konkrét sztrájkfelhívásokat fogalmaztak meg.
Az egyik kommentelő például a korábban beharangozott kétlépcsős béremelést kérte számon:
Két lépcsős emelésről volt szó, első októbertől, januárig visszamenőleg. Második 2027 januártól. Hazug banda.”
Egy másik hozzászóló szerint a kétlépcsős béremelés bejelentése eleve politikai húzás volt, amellyel a kormány elérhette, hogy a tanév kezdetén ne kerüljön sor munkabeszüntetésre.
Vártak egy hónapot és jött az arcon köpés”
– fogalmazott indulatosan.
Többen a bejelentett 21,5 százalékos nettó növekedés számítását is kifogásolták.
Egy hozzászóló szerint a garantált bérminimum emelésének beszámításával a tényleges béremelés jóval kisebb lehet, míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy az adócsökkentés nem azonos a munkáltatói béremeléssel. Akadt olyan két diplomával rendelkező könyvtáros is, aki arról számolt be, hogy alig keres többet havi 200 ezer forintnál.
A felháborodás azonban nem állt meg a számok vitatásánál. Egyre határozottabban jelent meg a sztrájk követelése is a hozzászólások között.
Jó! EBBŐL ELÉG, ŐSZI SZÜNET UTÁN KŐKEMÉNY SZTRÁJK! DE EGYÜTT KELL CSINÁLNUNK, ÖSSZEFOGVA, HOGY LEGYEN IS BELŐLE VALAMI!!!! HAJRÁ!!!”
– fakadt ki az egyik kommentelő.
Mások szerint már korábban is szükség lett volna a munkabeszüntetésre.
Nesze semmi fogd meg jól! Bizony az a szeptemberi sztrájk kellett volna, akkor komolyabban vennék a kéréseinket!”
– olvasható egy másik hozzászólásban.
A bejegyzés alatt olyan vélemény is megjelent, amely szerint a dolgozóknak nem lenne szabad elfogadniuk a bejelentett feltételeket, és a korábbi ígéretek teljesítéséig kellene kitartaniuk.
A hozzászólások alapján tehát jól látható, hogy a PDSZ közösségi oldalán megszólalók egy része már nem éri be újabb ígéretekkel. A sztrájkot sürgető felhívások pedig azt jelzik, hogy a béremelési bejelentés nem minden érintett számára jelentett megnyugtató választ a régóta fennálló bérfeszültségekre.
Magyar Péter visszaszólt az elégedetlenkedő dolgozóknak
A pedagógusok és az oktatást segítő munkavállalók elégedetlenségére Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök azt üzente az érintetteknek, hogy
érdemes azokkal összehasonlítani magukat, ahol mondjuk nem lesz béremelés”.
A kijelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a dolgozók egy része éppen a Tisza Párt korábbi választási ígéreteit kéri számon a kormányon.
A PDSZ kifogásaira ugyanakkor az idézett miniszterelnöki reakció nem ad választ. Továbbra sem világos, hogy a bejelentett nettó növekedésből mekkora részt jelent a tényleges bruttó béremelés, és mekkora hányadot tesznek ki az adóváltozások.
Miközben tehát Magyar Péter a béremelés tényét hangsúlyozza, a szakszervezet a számok átláthatatlanságára figyelmeztet, a felháborodott hozzászólók közül pedig többen már sztrájkot sürgetnek.
Úgy tűnik, a Tisza-kormány béremelési bejelentése egyelőre nem csillapította az indulatokat. Sőt, a PDSZ bejegyzése alatt megjelent reakciók alapján egyes dolgozóknál már nem az a kérdés, hogy elégedettek-e Magyar Péter ajánlatával, hanem az, hogy mikor kerülhet sor sztrájkra.