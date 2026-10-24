Forrnak az indulatok a pedagógusok között: már sztrájkot követelnek Magyar Péter költségvetése miatt

Magyar Péter október 19-én jelentette be, hogy 2027-től átlagosan 21,5 százalékkal emelik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók nettó bérét. Az intézkedés mintegy 76 ezer munkavállalót érint, akik a kormányfő tájékoztatása szerint átlagosan havi 51 ezer forinttal vihetnek haza többet. Csakhogy a bejelentés korántsem aratott osztatlan sikert. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány által kommunikált számokból nem derül ki a tényleges béremelés mértéke, sőt a 2026-os emelésről egyetlen szó sem esett. Ráadásul – ahogyan azt lapunk korábban megírta – a tanári fizetésekből már hiányzik a Teljesítményértékelési Rendszerhez, vagyis a TÉR-hez kapcsolódó juttatás. A szakszervezet bejegyzése alatt megjelent hozzászólásokból pedig az látszik, hogy számos érintettnél végleg elfogyott a türelem.

Hiába a hangzatos ígéretek, a pedagógusok most dühösen kérik számon Magyar Pétert, amiért nem tartotta a szavát (Fotó: YouTube/képernyőkép)

A PDSZ szerint kozmetikázott számokkal jelentette be a béremelést Magyar Péter

A szakszervezet nem finomkodott Magyar Péter bejelentésének értékelésekor. Mint fogalmaztak, a legnagyobb probléma, hogy politikai bejelentés történt, amelyben egy, az ígértnél nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabb mértékű béremelést próbáltak kedvezőbb színben feltüntetni.

A PDSZ szerint a tényleges bruttó béremelés négy alapvető okból sem számítható ki pontosan:

Nem ismert a 2027-es garantált bérminimum, amely számos érintett dolgozó fizetésének kiindulópontja.

Nem világos a béremelés elosztása, vagyis hogy a különböző bérkategóriákba tartozó munkavállalók pontosan mekkora emelésre számíthatnak.

A nettó növekedés egy része adócsökkentésből származhat, így a bejelentett 21,5 százalék nem feltétlenül jelent ugyanekkora bruttó béremelést.

Az egyéni adókedvezmények is befolyásolják a nettó kereseteket, ezért az átlagos nettó többletből nem lehet minden dolgozóra érvényes bruttó emelést meghatározni.

A szakszervezet ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a tervezett intézkedés a munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett dolgozókra is kiterjed, nem kizárólag a státusztörvény hatálya alatt foglalkoztatottakra.