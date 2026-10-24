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Forrnak az indulatok a pedagógusok között: már sztrájkot követelnek Magyar Péter költségvetése miatt

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Komoly felháborodást váltott ki a pedagógusok és az oktatást segítő dolgozók körében Magyar Péter béremelési bejelentése, amely a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséhez kapcsolódik. A Fidesz iránti elfogultsággal aligha vádolható Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is élesen bírálta a miniszterelnök által ismertetett számokat, a szervezet bejegyzése alatt pedig valósággal elszabadultak az indulatok: többen már sztrájkot követelnek.
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Magyar Péter október 19-én jelentette be, hogy 2027-től átlagosan 21,5 százalékkal emelik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók nettó bérét. Az intézkedés mintegy 76 ezer munkavállalót érint, akik a kormányfő tájékoztatása szerint átlagosan havi 51 ezer forinttal vihetnek haza többet. Csakhogy a bejelentés korántsem aratott osztatlan sikert. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány által kommunikált számokból nem derül ki a tényleges béremelés mértéke, sőt a 2026-os emelésről egyetlen szó sem esett. Ráadásul – ahogyan azt lapunk korábban megírta – a tanári fizetésekből már hiányzik a Teljesítményértékelési Rendszerhez, vagyis a TÉR-hez kapcsolódó juttatás. A szakszervezet bejegyzése alatt megjelent hozzászólásokból pedig az látszik, hogy számos érintettnél végleg elfogyott a türelem. 

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Hiába a hangzatos ígéretek, a pedagógusok most dühösen kérik számon Magyar Pétert, amiért nem tartotta a szavát (Fotó: YouTube/képernyőkép)

A PDSZ szerint kozmetikázott számokkal jelentette be a béremelést Magyar Péter

A szakszervezet nem finomkodott Magyar Péter bejelentésének értékelésekor. Mint fogalmaztak, a legnagyobb probléma, hogy politikai bejelentés történt, amelyben egy, az ígértnél nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabb mértékű béremelést próbáltak kedvezőbb színben feltüntetni.

A PDSZ szerint a tényleges bruttó béremelés négy alapvető okból sem számítható ki pontosan:

  • Nem ismert a 2027-es garantált bérminimum, amely számos érintett dolgozó fizetésének kiindulópontja.
  • Nem világos a béremelés elosztása, vagyis hogy a különböző bérkategóriákba tartozó munkavállalók pontosan mekkora emelésre számíthatnak.
  • A nettó növekedés egy része adócsökkentésből származhat, így a bejelentett 21,5 százalék nem feltétlenül jelent ugyanekkora bruttó béremelést.
  • Az egyéni adókedvezmények is befolyásolják a nettó kereseteket, ezért az átlagos nettó többletből nem lehet minden dolgozóra érvényes bruttó emelést meghatározni.

A szakszervezet ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a tervezett intézkedés a munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett dolgozókra is kiterjed, nem kizárólag a státusztörvény hatálya alatt foglalkoztatottakra.

A csalódottságot tovább fokozhatja, hogy – amint arra a Világgazdaság is rámutatott – a Tisza Párt választási programjában még 25 százalékos béremelést ígért a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak, a pedagógusok számára pedig többéves, kiszámítható bérfelzárkóztatást helyezett kilátásba.

Nem ezt ígérték a tanároknak – béremelés helyett kevesebb fizetést kapnak

Betelt a pohár a pedagógusoknál: már sztrájkot követelnek

A PDSZ bejegyzése alatt valóságos kommentáradat indult el. A hozzászólók közül sokan csalódottságuknak és felháborodásuknak adtak hangot, mások azonban ennél is tovább mentek: konkrét sztrájkfelhívásokat fogalmaztak meg.

Az egyik kommentelő például a korábban beharangozott kétlépcsős béremelést kérte számon:

Két lépcsős emelésről volt szó, első októbertől, januárig visszamenőleg. Második 2027 januártól. Hazug banda.” 

Egy másik hozzászóló szerint a kétlépcsős béremelés bejelentése eleve politikai húzás volt, amellyel a kormány elérhette, hogy a tanév kezdetén ne kerüljön sor munkabeszüntetésre.

Vártak egy hónapot és jött az arcon köpés” 

– fogalmazott indulatosan.

Többen a bejelentett 21,5 százalékos nettó növekedés számítását is kifogásolták. 

Egy hozzászóló szerint a garantált bérminimum emelésének beszámításával a tényleges béremelés jóval kisebb lehet, míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy az adócsökkentés nem azonos a munkáltatói béremeléssel. Akadt olyan két diplomával rendelkező könyvtáros is, aki arról számolt be, hogy alig keres többet havi 200 ezer forintnál.

A felháborodás azonban nem állt meg a számok vitatásánál. Egyre határozottabban jelent meg a sztrájk követelése is a hozzászólások között.

Jó! EBBŐL ELÉG, ŐSZI SZÜNET UTÁN KŐKEMÉNY SZTRÁJK! DE EGYÜTT KELL CSINÁLNUNK, ÖSSZEFOGVA, HOGY LEGYEN IS BELŐLE VALAMI!!!! HAJRÁ!!!”

 – fakadt ki az egyik kommentelő.

Mások szerint már korábban is szükség lett volna a munkabeszüntetésre.

Nesze semmi fogd meg jól! Bizony az a szeptemberi sztrájk kellett volna, akkor komolyabban vennék a kéréseinket!”

 – olvasható egy másik hozzászólásban.

A bejegyzés alatt olyan vélemény is megjelent, amely szerint a dolgozóknak nem lenne szabad elfogadniuk a bejelentett feltételeket, és a korábbi ígéretek teljesítéséig kellene kitartaniuk.

A hozzászólások alapján tehát jól látható, hogy a PDSZ közösségi oldalán megszólalók egy része már nem éri be újabb ígéretekkel. A sztrájkot sürgető felhívások pedig azt jelzik, hogy a béremelési bejelentés nem minden érintett számára jelentett megnyugtató választ a régóta fennálló bérfeszültségekre.

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Nem csitul a felháborodás a pedagógusok között, egyre hangosabbak a sztrájkfelhívások (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter visszaszólt az elégedetlenkedő dolgozóknak

A pedagógusok és az oktatást segítő munkavállalók elégedetlenségére Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök azt üzente az érintetteknek, hogy 

érdemes azokkal összehasonlítani magukat, ahol mondjuk nem lesz béremelés”.

A kijelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a dolgozók egy része éppen a Tisza Párt korábbi választási ígéreteit kéri számon a kormányon.

A PDSZ kifogásaira ugyanakkor az idézett miniszterelnöki reakció nem ad választ. Továbbra sem világos, hogy a bejelentett nettó növekedésből mekkora részt jelent a tényleges bruttó béremelés, és mekkora hányadot tesznek ki az adóváltozások.

Miközben tehát Magyar Péter a béremelés tényét hangsúlyozza, a szakszervezet a számok átláthatatlanságára figyelmeztet, a felháborodott hozzászólók közül pedig többen már sztrájkot sürgetnek.

Úgy tűnik, a Tisza-kormány béremelési bejelentése egyelőre nem csillapította az indulatokat. Sőt, a PDSZ bejegyzése alatt megjelent reakciók alapján egyes dolgozóknál már nem az a kérdés, hogy elégedettek-e Magyar Péter ajánlatával, hanem az, hogy mikor kerülhet sor sztrájkra.

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