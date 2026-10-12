Poloskázni nem, borjazni szabad? – Pócs János az államfőhöz fordul

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében fordult Baka Andráshoz, azt kérdezve a köztársasági elnöktől, hogy hivatalában marad-e, és ha igen, felszólítja-e Radnai Márkot a lemondásra.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő Baka András köztársasági elnökhöz fordult Radnai Márk kijelentése miatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Pócs János Magyar Péter korábbi követelésére emlékeztetett

Radnai Márk a háromnapos plenáris ülés előtt a következő bejegyzést tette közzé a Facebookon:

Amíg Hadházy azon szomorkodik, hogy nem talált tűzijátékmutyit, addig öveket becsatolni: holnaptól jön a háromnapos plenáris! A tigris már melegít, a borjak még nem tudják, hogy ők a program.”

Pócs János szerint a kijelentés túlmutat egy egyszerű politikai szófordulaton, hiszen a parlamenti képviselőkön keresztül az őket megválasztó embereket is sértheti. A fideszes politikus ezért párhuzamot vont a mostani ügy és Sulyok Tamás korábbi esete között.

Számtalanszor hallottuk Magyar Pétertől, hogy Sulyok Tamás elnöknek azért kellett mennie, mert Magyar szerint átvitt értelemben őt poloskának nevezték, és ebben az ügyben a köztársasági elnök nem szólalt meg”

– emlékeztetett.

Pócs János szerint így most az a kérdés, hogy Baka András ugyanolyan mércét alkalmaz-e Radnai Márk kijelentésével szemben.

Ön megy vagy marad?”

– tette fel a kérdést a köztársasági elnöknek a fideszes politikus.

Pócs János úgy fogalmazott, ha az államfő hivatalában marad, akkor Magyar Péter korábbi elvárása alapján neki is következetesen kell fellépnie az ilyen kijelentésekkel szemben.

A képviselő ezért arra kérte Bakát, hogy szólítsa fel Radnai Márkot a lemondásra.

A fideszes politikus saját választóira is kitért. Mint írta, öt parlamenti ciklusából négy alkalommal nagy támogatással választották meg, és szerinte Radnai Márk kijelentése nemcsak a képviselőket, hanem azokat az embereket is érintheti, akik rájuk vagy az ellenzéki képviselőkre szavaztak. Pócs János bejegyzésével arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai közbeszédben alkalmazott mércének szerinte mindenkire egyformán kell vonatkoznia.