„Egyetlen bűnük, hogy jobboldali politikusok” – közzétette a „politikai foglyok listáját" a Fidesz

„Politikai foglyok listáját" tett közzé a Fidesz a honlapján. A fidesz.hu főoldalán azt írták, 2026. október 7-én „négy politikai fogoly van őrizetben vagy előzetes letartóztatásban Magyarországon. Egyetlen bűnük, hogy jobboldali politikusok.”

Az oldalon az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében meggyanúsított

Bús Balázst, korábbi NKA-alelnököt,

Hankó Balázst, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét,

Varga-Bajusz Veronikát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkárt

és a Volánbusz-ügyben meggyanúsított Seszták Miklóst, KDNP-s képviselőt, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert

sorolják fel a „jobboldali politikai foglyok” között, mondván, meggyanúsításuk és őrizetük „koholmányokon alapszik vagy egyenesen törvénytelen alapon áll, ennek ellenére vezetőszáron vezetik őket, mint többszörös rablógyilkosságok gyanúsítottjait szokás.”

A Fidesz a weboldalon közzétett szövegben azzal vádolja Magyar Péter miniszterelnököt, hogy a „politikai foglyok ügyeiben” a magyar alkotmányos berendezkedés és jogállam írott szabályait rendszeresen megsértve agresszíven és elfogadhatatlan módon utasítja a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás más, a mindenkori kormánytól teljesen független szereplőinek tevékenységét.

A fidesz.hu köztisztviselők és más szereplők őrizetbe vételét is kifogásolja, ide sorolva az NKA-ügyben érintett Zámbó Nóra, Ughy Attila, Konczos Nóra, Krucsainé Herter Anikó, Guron Gábor és Fásy Ádám felesége ügyét, akiknek előzetes letartóztatására és fogva tartására az ellenzéki párt szerint vallomások törvénytelen kikényszerítése érdekében került sor.

Szeptemberben indult el az „ÁVH-figyelő”

Emlékezetes, Orbán Viktor pártelnök szeptember 30-án jelentette be a közösségi oldalán, elindult a fidesz.hu-n az „ÁVH-figyelő”. A volt miniszterelnök és a Fidesz ezzel a megnevezéssel illeti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azt állítva, hogy a szervezettel "kontroll nélküli büntetőhatalom jött létre".