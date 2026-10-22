Polt Péter: Magyar Péter nem akart engem az Alkotmánybíróság élén látni – videó

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Polt Péter a HírTV csütörtök esti különkiadásában az igazságszolgáltatás aktuális kérdéseiről, korábbi ügyészségi döntésekről és alkotmánybírói mandátumának megszűnéséről is beszél. A korábbi legfőbb ügyészt és az Alkotmánybíróság volt elnökét Velkovics Vilmos kérdezte.

Polt Péter (Fotó: Alkotmánybíróság)

Polt Péter szerint a tények és a jogszabályok indokolták Magyar Péter mentelmi jogának kikérését

A beszélgetés elején Velkovics Vilmos 2024. szeptember 26-ára emlékeztetett, amikor Polt Péter kezdeményezte Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését. A volt legfőbb ügyész kijelentette, hogy ma sem döntene másként.

Nem tudnék másként dönteni, hiszen mindig is hangsúlyoztam, hogy az ügyészséget két dolog befolyásolja. A tények és a jogszabályok

– fogalmazott.

Polt szerint az ügyben bűncselekmény gyanúja és személyre szóló gyanú is fennállt, ezért az ügyészségnek kötelessége volt eljárni. Felidézte Kovács Béla egykori európai parlamenti képviselő ügyét is, amelyben személyesen kellett megjelennie az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt a mentelmi jog felfüggesztése érdekében.

Magyar Péterrel való kapcsolatáról elmondta, hogy nincs közöttük személyes ellentét, sőt, emlékei szerint soha nem is találkoztak. A miniszterelnök részéről érkező támadások okait ezért nem kívánta találgatni.

A személyét érő kritikákról szólva felidézte, hogy már 2000-ben, legfőbb ügyésszé választásakor megkezdődtek a támadások, még mielőtt bármilyen intézkedést tett volna. Hozzátette, hogy korábbi legfőbb ügyészeket, köztük Györgyi Kálmánt és Kovács Tamást is érték hasonló bírálatok.

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Az interjúban kiemelt figyelmet kapott az Alaptörvény 17. módosítása, amely a 70 éves korhatár bevezetésével Polt Péter alkotmánybírósági megbízatásának megszűnéséhez vezetett.

A volt alkotmánybírósági elnök szerint az ügy nem elsősorban személyes konfliktusról szól, hanem a hatalommegosztás és a fékek és ellensúlyok rendszeréről. Emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban nemcsak az ő, hanem az Alkotmánybíróság valamennyi akkori tagjának lemondását követelte.

Engem vagy másokat nem akart ezen a poszton látni

– fogalmazott.