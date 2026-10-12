A kinevezési okirat hivatalos átvételével és a köztársasági elnök előtt tett ünnepélyes esküvel hivatalba lépett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke. Baka András államfő sok sikert kíván Polyák Gábornak az előtte álló feladatokhoz – közölte a Sándor-palota hivatalos Facebook-oldal.

A köztársasági elnök sok sikert kívánt Polyák Gábornak új feladatához (Fotó: Facebook/Sándor-palota, Bartos Gyula)

Polyák Gábort választották az NMHH Médiatanácsának elnökévé

Amint arról beszámoltunk, az Országgyűlés szeptember 22-én megválasztotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagjait, az elnök a Tisza által jelölt médiajogász, kutató, egyetemi oktató, Polyák Gábor lett. A szavazás után a Fidesz és a KDNP frakciója kivonult a parlamentből, miután a tiszás többség elutasította a Fidesz jelöltje, Szabó László kommunikációs szakember, valamint a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakember megválasztását. Mindezt azután, hogy a Fidesz Polyák Gáboron kívül a Tisza minden jelöltjét megszavazta. A parlament a Médiatanács tagjává választotta a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt.