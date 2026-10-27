A Médiatanács vezetőjének tetszik a jobboldali sajtó eltüntetésének gondolata

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a közösségi oldalán arról értekezett, hogy a jobboldali sajtónak már nincs helye a médiatérben, az ő tevékenységüket el kell lehetetleníteni. Aaz ötletet pedig egy meglepő ember is támogatta, ugyanis Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke is lájkolta a felvetést – vette észre az Ellenpólus. A portál szerint ez azt jelentheti, hogy annak a platformnak a vezetője, amely elviekben a sajtó működését szabályozza, és politikai értelemben teljesen semlegesnek kell lennie, helyesli az ellenzéki média teljes felszámolásának ötletét.
A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű, jogi személyiséggel rendelkező testülete, amely a magyar sajtó- és médiapiac felügyeletét látja el. Ez a testület figyeli, hogy a sajtótermékek az előírásoknak megfelelően működnek-e, és szankcionálhatja, vagy akár be is zárathatja azokat a sajtótermékeket, amelyek álláspontjuk szerint nem megfelelően működnek – mutattak rá. Majd közölték:
jogos elvárás lenne tehát, hogy a testület – és különösen annak elnöke – részrehajlás nélkül viszonyuljon az egyes sajtótermékekhez.
Ehhez képest Polyák Gábor, a Médiatanács vezetője egy meglehetősen meredek, demokratikusnak nem nevezhető gondolatmenetet lájkolt a közösségi médiában – tették hozzá.
Még október 22-én Panyi Szabolcs, „a Tisza Párt választási győzelmének egyik fontos háttérfigurája” lényegében arra tett javaslatot a közösségi oldalán, hogy fel kellene számolni a megmaradt független sajtót.
Panyi felvetéseinek csupán egy része érinti a médiaszakma belső ügyeit, az igazán fontos kérdések azonban szabályozási jellegűek, amelyért elsősorban a Médiatanács felelős. Éppen ezért botrányos, hogy a bejegyzést Polyák is kedvelte – mutattak rá.
A portál arra is rámutat, hogy Polyák Gábor kinevezése már a kezdetektől aggályos volt, hiszen korábban saját magát David Pressman amerikai demokrata párti nagykövet pénzosztó emberének nevezte. Ismertették: a Médiatanács elnöke több száz millió forintnyi külföldi támogatást osztott szét olyan sajtótermékek között, amelyek korábban egyértelműen a Fidesz-KDNP-vel szemben határozták meg magukat, „jelenleg pedig a kormánnyal szoros egyetértésben tevékenykednek”.
Az Ellenpólus szerint ráadásul a Tisza-kormány fél éves fennállása alatt több alkalommal is részrehajló döntések születtek a médiaügyekben. A korábbi szokástól eltérően ugyanis az Országgyűlés kormánypárti többsége a legnagyobb ellenzéki párt a Médiatanácsba jelölt két képviselőjét kétszer is leszavazta. Így a csonka tanácsban 4-2-es arányú, kétharmados többségben vannak a Tisza Párt által delegált tagok.
Ez a tény önmagában világos jelzés a kormánypárt részéről arra vonatkozóan, hogy a közjogi rendszert személyre szabott és visszaható hatályú jogalkotással a maga képére átalakító politika utolsó ellenpólusaként működő ellenzéki sajtóval szemben kontroll nélkül meghozható bármilyen szankció
– jelentették ki.
Emlékeztettek: a posztot jegyző Panyi Szabolcs a kampány során több, a Tisza Pártnak kedvező ügynek is központi szereplője volt. Érintett volt Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatásában, és a magyar szolgálatok kompromittálására ácsolt „Gundalf-ügyben”. Utóbbiban azzal vádolták a Fidesz-kormányt, hogy titkosszolgálati eszközökkel próbálták ellehetetleníteni a Tisza Pártot.
Aztán egy hangfelvételből kiderült, éppen Panyi – és rajta keresztül a Tisza Párt – az, aki (külföldi) titkosszolgálati hátszelet kapott a kampányban. Az oknyomozó újságíró az anyagon arról beszélt egy nőnek, hogy titkos helyekről kap értesüléseket az akkori magyar kormányra vonatkozóan és Tisza-győzelem esetén Orbán Anitának majd tanácsokat adhat, hogy ki maradhat a külügyben és kit rúgjanak ki – idézték fel.