A Médiatanács vezetőjének tetszik a jobboldali sajtó eltüntetésének gondolata

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a közösségi oldalán arról értekezett, hogy a jobboldali sajtónak már nincs helye a médiatérben, az ő tevékenységüket el kell lehetetleníteni. Aaz ötletet pedig egy meglepő ember is támogatta, ugyanis Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke is lájkolta a felvetést – vette észre az Ellenpólus. A portál szerint ez azt jelentheti, hogy annak a platformnak a vezetője, amely elviekben a sajtó működését szabályozza, és politikai értelemben teljesen semlegesnek kell lennie, helyesli az ellenzéki média teljes felszámolásának ötletét.

Polyák Gábornak tetszett a a jobboldali sajtó eltüntetéséről szóló értekezés

Fotó: Facebook/Polyák Gábor - NMHH, Médiatanács

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű, jogi személyiséggel rendelkező testülete, amely a magyar sajtó- és médiapiac felügyeletét látja el. Ez a testület figyeli, hogy a sajtótermékek az előírásoknak megfelelően működnek-e, és szankcionálhatja, vagy akár be is zárathatja azokat a sajtótermékeket, amelyek álláspontjuk szerint nem megfelelően működnek – mutattak rá. Majd közölték:

jogos elvárás lenne tehát, hogy a testület – és különösen annak elnöke – részrehajlás nélkül viszonyuljon az egyes sajtótermékekhez.

Ehhez képest Polyák Gábor, a Médiatanács vezetője egy meglehetősen meredek, demokratikusnak nem nevezhető gondolatmenetet lájkolt a közösségi médiában – tették hozzá.

Még október 22-én Panyi Szabolcs, „a Tisza Párt választási győzelmének egyik fontos háttérfigurája” lényegében arra tett javaslatot a közösségi oldalán, hogy fel kellene számolni a megmaradt független sajtót.

Panyi felvetéseinek csupán egy része érinti a médiaszakma belső ügyeit, az igazán fontos kérdések azonban szabályozási jellegűek, amelyért elsősorban a Médiatanács felelős. Éppen ezért botrányos, hogy a bejegyzést Polyák is kedvelte – mutattak rá.

A portál arra is rámutat, hogy Polyák Gábor kinevezése már a kezdetektől aggályos volt, hiszen korábban saját magát David Pressman amerikai demokrata párti nagykövet pénzosztó emberének nevezte. Ismertették: a Médiatanács elnöke több száz millió forintnyi külföldi támogatást osztott szét olyan sajtótermékek között, amelyek korábban egyértelműen a Fidesz-KDNP-vel szemben határozták meg magukat, „jelenleg pedig a kormánnyal szoros egyetértésben tevékenykednek”.