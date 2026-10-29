Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók számára tavaly bevezetett otthontámogatást

Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatását, amelyet tavaly vezettek be, és idén már több mint százezren vehettek igénybe, erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt. A kormány más konstrukciót tervez helyette, miközben a rendvédelmi szervek működését és feladatmegosztását is átalakítják – írja a VG.

Pósfai Gábor azt mondta, az eddigi helyett újfajta juttatás jön a közszolgálati dolgozóknak

Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

Január elsejétől megszűnik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatása, a kormány másfajta segítséget tervez helyette

– mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az RTL-nek. A belügyminiszter közölte, az új támogatási forma részletein még dolgoznak, és azt is szeretnék elérni, hogy a rendszer jobban segítse az országon belüli költözést, a belföldi mobilitás ösztönzése is fontos szempont lesz.

Idén 186 ezren használták ki a támogatást, többségük a teljes, egymillió forintos összeghez jutott hozzá. A belügyi dolgozóknak járó havi lakhatási támogatás azonban megmarad, sőt kiterjesztik:

a jövőben már a próbaidő alatt is hozzá lehet majd férni. A két intézkedés tehát eltérő irányt követ: az évi egyszeri támogatást kivezetik, a belügyi állomány egy másik lakhatási juttatását viszont szélesebb körben teszik elérhetővé.

15 százalékos béremelés jön, a további béremelés azonban kérdéses

Pósfai Gábor a rendvédelmi dolgozók bérezéséről is beszélt. Elmondta, az állomány bérszintje évek óta nem emelkedett, ezért a mostani 15 százalékos béremelés fontos lépés, de csak az első a felzárkóztatásban. Arról, hogy 2028-ban újabb emelés jöhet, úgy fogalmazott: egyelőre korai dönteni, előbb látni kell, milyen hatással jár a mostani intézkedés.

Létszámhiány a rendőrségnél

A belügyminiszter az interjúban elmondta, mintegy kilencezer rendőr hiányzik országosan, csak Budapesten körülbelül kétezerrel többre lenne szükség. A visszaszerelés lehetőségének megnyitása után 1200-an jelezték, hogy visszatérnének, közülük több mint 400-an már ténylegesen újra szolgálatba álltak. Pósfai Gábor már annak is örülne, ha jövőre a hiány 1500-2000 fővel csökkenne.