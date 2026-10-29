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belügyminisztérium

Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók számára tavaly bevezetett otthontámogatást

53 perce
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Január elsejétől megszűnik a közszolgálati dolgozók számára az évi egymillió forintos otthontámogatás – erről beszélt a belügyminiszter az RTL-nek adott interjújában. Pósfai Gábor arról is beszélt, a kormány más konstrukcióval váltaná fel a juttatást.
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belügyminisztériumotthontámogatáspósfai gáborrendvédelmi dolgozó

Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatását, amelyet tavaly vezettek be, és idén már több mint százezren vehettek igénybe, erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt. A kormány más konstrukciót tervez helyette, miközben a rendvédelmi szervek működését és feladatmegosztását is átalakítják – írja a VG.

Pósfai Gábor
Pósfai Gábor azt mondta, az eddigi helyett újfajta juttatás jön a közszolgálati dolgozóknak
Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

Január elsejétől megszűnik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatása, a kormány másfajta segítséget tervez helyette

– mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az RTL-nek. A belügyminiszter közölte, az új támogatási forma részletein még dolgoznak, és azt is szeretnék elérni, hogy a rendszer jobban segítse az országon belüli költözést, a belföldi mobilitás ösztönzése is fontos szempont lesz.

Idén 186 ezren használták ki a támogatást, többségük a teljes, egymillió forintos összeghez jutott hozzá. A belügyi dolgozóknak járó havi lakhatási támogatás azonban megmarad, sőt kiterjesztik: 

a jövőben már a próbaidő alatt is hozzá lehet majd férni. A két intézkedés tehát eltérő irányt követ: az évi egyszeri támogatást kivezetik, a belügyi állomány egy másik lakhatási juttatását viszont szélesebb körben teszik elérhetővé.

15 százalékos béremelés jön, a további béremelés azonban kérdéses

Pósfai Gábor a rendvédelmi dolgozók bérezéséről is beszélt. Elmondta, az állomány bérszintje évek óta nem emelkedett, ezért a mostani 15 százalékos béremelés fontos lépés, de csak az első a felzárkóztatásban. Arról, hogy 2028-ban újabb emelés jöhet, úgy fogalmazott: egyelőre korai dönteni, előbb látni kell, milyen hatással jár a mostani intézkedés.

Létszámhiány a rendőrségnél

A belügyminiszter az interjúban elmondta, mintegy kilencezer rendőr hiányzik országosan, csak Budapesten körülbelül kétezerrel többre lenne szükség. A visszaszerelés lehetőségének megnyitása után 1200-an jelezték, hogy visszatérnének, közülük több mint 400-an már ténylegesen újra szolgálatba álltak. Pósfai Gábor már annak is örülne, ha jövőre a hiány 1500-2000 fővel csökkenne.

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Budapest közbiztonságát is javítani kell Fotó: police.hu

Javítani kell a főváros közbiztonságát

A belügyminiszter szerint budapesti közbiztonság javításához nem elegendő a rendőri jelenlét erősítése. A palackvisszaváltás körül kialakuló problémák, a trafikok környékén megjelenő gócpontok és a droghasználat egyaránt intézkedést igényelnek. A trafikok esetében például a koncessziós szabályok átalakítása révén az önkormányzatok nagyobb szerepet kaphatnának a nyitvatartás, illetve az alkoholárusítás idejének korlátozásában. A drogproblémák kezelésében pedig a rendőri fellépést szociális intézkedésekkel is ki kell egészíteni.

Folytatódnak a Belügyminisztériumban az átvilágítások is. Pósfai elmondása szerint eddig nyolc feljelentést tettek, ezek többsége a tárcához került sport területét érinti, de további ügyekről is beszámolhatnak a következő hetekben. A Pegasus kémszoftver ügyét szintén vizsgálják, erről azonban egyelőre nem kívánt részleteket közölni.

A rendészeti átalakítások részeként január elsejétől a katasztrófavédelmet ismét tűzoltóságnak nevezik majd. A rendőrséget, a büntetés-végrehajtást és a tűzoltóságot érintő csomagot a következő hetekben terjesztik az Országgyűlés elé. A TEK pedig október elsejével az Országos Rendőr-főkapitányság alá került, de Pósfai szerint a szervezet speciális képességei nem változtak, és továbbra is ellátja a személyvédelmi feladatokat.

A kormány eltörli a szolgálati járandóság bérplafonját és a 15 százaléknyi szja-t

A kormány 2027-ben eltörli a szolgálati nyugdíj bérplafonját és 2028-tól az azután fizetendő 15 százalék személyi jövedelemadót – jelentette be a honvédelmi és a belügyminiszter csütörtök reggel a Facebookon közzétett videójukban.

Szerintük minden rendvédelmi és honvédelmi dolgozót bántott, hogy az előző kormány döntése nyomán 2012-től a szolgálati nyugdíj után 15 százalék szja-t kellett fizetni, és bérplafont határoztak meg.

Pósfai Gábor szerint ez kettős probléma volt, és most mind a két problémát orvosolni fogják:

 2027-ben eltörlik a korábban megállapított bérplafont, ami korlátozta a nyugdíj mellett megszerezhető jövedelmet.

Ruszon-Szendi Romulusz hozzátette, hogy 2028-tól visszaadják a 15 százaléknyi szja-t is. A

 költségvetés idén és jövőre nem áll rendelkezésre, de '28-tól kigazdálkodjuk közösen" 

– fogalmazott a honvédelmi miniszter.

A videóban elhangzott, hogy az intézkedések mind a rendőröket, mind pedig a katonákat érintik.

 

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