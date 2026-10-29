Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók számára tavaly bevezetett otthontámogatást

Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatását, amelyet tavaly vezettek be, és idén már több mint százezren vehettek igénybe, erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt. A kormány más konstrukciót tervez helyette, miközben a rendvédelmi szervek működését és feladatmegosztását is átalakítják – írja a VG.
Január elsejétől megszűnik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatása, a kormány másfajta segítséget tervez helyette
– mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az RTL-nek. A belügyminiszter közölte, az új támogatási forma részletein még dolgoznak, és azt is szeretnék elérni, hogy a rendszer jobban segítse az országon belüli költözést, a belföldi mobilitás ösztönzése is fontos szempont lesz.
Idén 186 ezren használták ki a támogatást, többségük a teljes, egymillió forintos összeghez jutott hozzá. A belügyi dolgozóknak járó havi lakhatási támogatás azonban megmarad, sőt kiterjesztik:
a jövőben már a próbaidő alatt is hozzá lehet majd férni. A két intézkedés tehát eltérő irányt követ: az évi egyszeri támogatást kivezetik, a belügyi állomány egy másik lakhatási juttatását viszont szélesebb körben teszik elérhetővé.
15 százalékos béremelés jön, a további béremelés azonban kérdéses
Pósfai Gábor a rendvédelmi dolgozók bérezéséről is beszélt. Elmondta, az állomány bérszintje évek óta nem emelkedett, ezért a mostani 15 százalékos béremelés fontos lépés, de csak az első a felzárkóztatásban. Arról, hogy 2028-ban újabb emelés jöhet, úgy fogalmazott: egyelőre korai dönteni, előbb látni kell, milyen hatással jár a mostani intézkedés.
Létszámhiány a rendőrségnél
A belügyminiszter az interjúban elmondta, mintegy kilencezer rendőr hiányzik országosan, csak Budapesten körülbelül kétezerrel többre lenne szükség. A visszaszerelés lehetőségének megnyitása után 1200-an jelezték, hogy visszatérnének, közülük több mint 400-an már ténylegesen újra szolgálatba álltak. Pósfai Gábor már annak is örülne, ha jövőre a hiány 1500-2000 fővel csökkenne.
Javítani kell a főváros közbiztonságát
A belügyminiszter szerint budapesti közbiztonság javításához nem elegendő a rendőri jelenlét erősítése. A palackvisszaváltás körül kialakuló problémák, a trafikok környékén megjelenő gócpontok és a droghasználat egyaránt intézkedést igényelnek. A trafikok esetében például a koncessziós szabályok átalakítása révén az önkormányzatok nagyobb szerepet kaphatnának a nyitvatartás, illetve az alkoholárusítás idejének korlátozásában. A drogproblémák kezelésében pedig a rendőri fellépést szociális intézkedésekkel is ki kell egészíteni.
Folytatódnak a Belügyminisztériumban az átvilágítások is. Pósfai elmondása szerint eddig nyolc feljelentést tettek, ezek többsége a tárcához került sport területét érinti, de további ügyekről is beszámolhatnak a következő hetekben. A Pegasus kémszoftver ügyét szintén vizsgálják, erről azonban egyelőre nem kívánt részleteket közölni.
A rendészeti átalakítások részeként január elsejétől a katasztrófavédelmet ismét tűzoltóságnak nevezik majd. A rendőrséget, a büntetés-végrehajtást és a tűzoltóságot érintő csomagot a következő hetekben terjesztik az Országgyűlés elé. A TEK pedig október elsejével az Országos Rendőr-főkapitányság alá került, de Pósfai szerint a szervezet speciális képességei nem változtak, és továbbra is ellátja a személyvédelmi feladatokat.
A kormány eltörli a szolgálati járandóság bérplafonját és a 15 százaléknyi szja-t
A kormány 2027-ben eltörli a szolgálati nyugdíj bérplafonját és 2028-tól az azután fizetendő 15 százalék személyi jövedelemadót – jelentette be a honvédelmi és a belügyminiszter csütörtök reggel a Facebookon közzétett videójukban.
Szerintük minden rendvédelmi és honvédelmi dolgozót bántott, hogy az előző kormány döntése nyomán 2012-től a szolgálati nyugdíj után 15 százalék szja-t kellett fizetni, és bérplafont határoztak meg.
Pósfai Gábor szerint ez kettős probléma volt, és most mind a két problémát orvosolni fogják:
2027-ben eltörlik a korábban megállapított bérplafont, ami korlátozta a nyugdíj mellett megszerezhető jövedelmet.
Ruszon-Szendi Romulusz hozzátette, hogy 2028-tól visszaadják a 15 százaléknyi szja-t is. A
költségvetés idén és jövőre nem áll rendelkezésre, de '28-tól kigazdálkodjuk közösen"
– fogalmazott a honvédelmi miniszter.
A videóban elhangzott, hogy az intézkedések mind a rendőröket, mind pedig a katonákat érintik.