Elégedetlen a Pedagógusok Szakszervezete: számon kérik Magyar Péter kormányán a beígért béremelést

Ahogyan arról lapunk korábban már beszámolt, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezetét. Most a szervezet Országos NOKS Tagozata is elégedetlenségének adott hangot, elsősorban a beígért béremelés elmaradása miatt. A nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és technikai dolgozókat képviselő tagozat közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a januárra bejelentett, átlagosan nettó 21,5 százalékos béremelés sem az évek óta megfogalmazott követeléseiknek, sem a Tisza Párt korábbi ígéreteinek nem felel meg. Különösen sérelmezik, hogy a kormány szeptemberben még kétlépcsős bérrendezést helyezett kilátásba, amelynek első üteme már október közepén esedékes lett volna, ám ebből mindeddig semmi nem valósult meg.

A PSZ négy pontban összesítette, hogy mit kifogásolnak a Magyar Péter által bejelentett költségvetésben (Fotó: Facebook/Pedagógusok Szakszervezete PSZ)

Elmaradt ígéretek és egyeztetések miatt bírálja a kormányt a PSZ

A PSZ Országos NOKS Tagozata szerint továbbra sem világos, hogyan jutott el a kormány a szeptemberben bejelentett kétlépcsős bérrendezéstől a januárra ígért, átlagosan nettó 21,5 százalékos emelésig.

A szakszervezet több kifogást is megfogalmazott: