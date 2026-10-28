Elégedetlen a Pedagógusok Szakszervezete: számon kérik Magyar Péter kormányán a beígért béremelést

Ahogyan arról lapunk korábban már beszámolt, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezetét. Most a szervezet Országos NOKS Tagozata is elégedetlenségének adott hangot, elsősorban a beígért béremelés elmaradása miatt. A nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és technikai dolgozókat képviselő tagozat közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a januárra bejelentett, átlagosan nettó 21,5 százalékos béremelés sem az évek óta megfogalmazott követeléseiknek, sem a Tisza Párt korábbi ígéreteinek nem felel meg. Különösen sérelmezik, hogy a kormány szeptemberben még kétlépcsős bérrendezést helyezett kilátásba, amelynek első üteme már október közepén esedékes lett volna, ám ebből mindeddig semmi nem valósult meg.
Elmaradt ígéretek és egyeztetések miatt bírálja a kormányt a PSZ
A PSZ Országos NOKS Tagozata szerint továbbra sem világos, hogyan jutott el a kormány a szeptemberben bejelentett kétlépcsős bérrendezéstől a januárra ígért, átlagosan nettó 21,5 százalékos emelésig.
A szakszervezet több kifogást is megfogalmazott:
- Elmaradt ígéretek: álláspontjuk szerint a kormány nem teljesítette a szeptemberben tett vállalásait.
- Egyeztetések hiánya: a 2027-es költségvetési tervezetről sem az oktatásban, sem a többi érintett ágazatban nem egyeztettek a szakszervezetekkel.
- Bizonytalan béremelés: az érintett munkavállalók továbbra sem tudják pontosan, milyen változásokra számíthatnak 2027. január 1-jétől.
- Hiányzó hosszú távú stratégia: a kormány nem ismertette az érdemi, tartós bérrendezésre vonatkozó elképzeléseit.
A szervezet a januárra tervezett intézkedéseket mindössze átmeneti megoldásnak tartja, és átfogó, kiszámítható bérrendezést sürget.
Elvárjuk, hogy mihamarabb érdemi egyeztetés kezdődjön a témában, és rövid időn belül együttesen tudjunk kialakítani egy stabil előmenetelt biztosító bértábla-rendszert”
– fogalmazott bejegyzésében a Pedagógusok Szakszervezete Országos NOKS Tagozata.
A szakszervezet tehát nem pusztán a bejelentett béremelés mértékét kifogásolja, hanem azt is, hogy a kormány a korábbi vállalásai ellenére továbbra sem mutatott be olyan hosszú távú bérpolitikai elképzelést, amely kiszámítható előmenetelt biztosítana az oktatásban dolgozók számára.