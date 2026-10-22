Záródik az olló: tovább csökkent a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség a Publicus friss kutatása szerint

A Publicus Intézet 2026. október 8. és 16. között, 1001 fő telefonos megkérdezésével elvégzett, országos reprezentatív kutatása rávilágít a politikai mezőny tendenciára. A felmérés szerint a társadalmi hangulatban is látszanak elmozdulások: az ország helyzetével elégedettek aránya 58 százalékra csökkent, ami 3 százalékpontos visszaesést jelent az augusztusi adatokhoz képest, míg az elégedetlenek tábora 7 százalékponttal növekedett a nyári hónapokhoz viszonyítva.

Publicus Intézet: fokozatosan zárul az olló a két nagy párt támogatottsága között (Forrás: Publicus Intézet)

Ezt mérte a Publicus: olvad a Tisza-előny, kapaszkodik a Fidesz

A kutatás legmarkánsabb megállapítása mégis a pártok közötti erőviszonyok alakulása. Az áprilisi választások utáni rekordmagas szintekhez képest ugyanis egyértelmű átrendeződési trend rajzolódik ki: a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt jelenleg 63 százalékos, míg a Fidesz 25 százalékos támogatottsággal bír. Az összes megkérdezett körében a Tisza Párt 46, a Fidesz pedig 19 százalékot tudhat magáénak, miközben a bizonytalanok aránya 27 százalékra rúg.

A számok mögött meghúzódó folyamatok azonban azt mutatják, hogy a Tisza lendülete fokozatosan mérséklődik: a májusi 73 százalékos csúcsról júliusban 68, augusztusban 65, most októberben pedig 63 százalékra esett a támogatottsága.

Ezzel párhuzamosan a volt kormánypárt a választás utáni, májusi 20 százalékos mélypontjáról folyamatosan araszol felfelé: azóta minden hónapban kismértékű növekedést produkálva érte el a most mért 25 százalékot.

Látványosan szűkül a felek közötti szakadék

A Publicus mérése szerint a tavaszi, választások utáni időszakban mért 53 százalékpontos különbség mára 38 százalékpontra apadt. Bár a kormánypárt előnye még így is rendkívül tetemes, a tendencia azt jelzi, hogy a Fidesz lassan megkezdte a felzárkózást, az ellenzéki formáció tábora stabilizálódási, illetve kismértékű korrekciós fázisba lépett.

A kutatás azt mutatja, hogy a Mi Hazánk támogatottsága enyhén emelkedik, a választás előtti 5 százalékról 7 százalékra nőtt, a DK és a Kétfarkú Kutyapárt pedig 1–2 százalék körül mozog.