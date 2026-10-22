Záródik az olló: tovább csökkent a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség a Publicus friss kutatása szerint

A Publicus Intézet 2026. október 8. és 16. között, 1001 fő telefonos megkérdezésével elvégzett, országos reprezentatív kutatása rávilágít a politikai mezőny tendenciára. A felmérés szerint a társadalmi hangulatban is látszanak elmozdulások: az ország helyzetével elégedettek aránya 58 százalékra csökkent, ami 3 százalékpontos visszaesést jelent az augusztusi adatokhoz képest, míg az elégedetlenek tábora 7 százalékponttal növekedett a nyári hónapokhoz viszonyítva.
Ezt mérte a Publicus: olvad a Tisza-előny, kapaszkodik a Fidesz
A kutatás legmarkánsabb megállapítása mégis a pártok közötti erőviszonyok alakulása. Az áprilisi választások utáni rekordmagas szintekhez képest ugyanis egyértelmű átrendeződési trend rajzolódik ki: a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt jelenleg 63 százalékos, míg a Fidesz 25 százalékos támogatottsággal bír. Az összes megkérdezett körében a Tisza Párt 46, a Fidesz pedig 19 százalékot tudhat magáénak, miközben a bizonytalanok aránya 27 százalékra rúg.
A számok mögött meghúzódó folyamatok azonban azt mutatják, hogy a Tisza lendülete fokozatosan mérséklődik: a májusi 73 százalékos csúcsról júliusban 68, augusztusban 65, most októberben pedig 63 százalékra esett a támogatottsága.
Ezzel párhuzamosan a volt kormánypárt a választás utáni, májusi 20 százalékos mélypontjáról folyamatosan araszol felfelé: azóta minden hónapban kismértékű növekedést produkálva érte el a most mért 25 százalékot.
Látványosan szűkül a felek közötti szakadék
A Publicus mérése szerint a tavaszi, választások utáni időszakban mért 53 százalékpontos különbség mára 38 százalékpontra apadt. Bár a kormánypárt előnye még így is rendkívül tetemes, a tendencia azt jelzi, hogy a Fidesz lassan megkezdte a felzárkózást, az ellenzéki formáció tábora stabilizálódási, illetve kismértékű korrekciós fázisba lépett.
A kutatás azt mutatja, hogy a Mi Hazánk támogatottsága enyhén emelkedik, a választás előtti 5 százalékról 7 százalékra nőtt, a DK és a Kétfarkú Kutyapárt pedig 1–2 százalék körül mozog.
Egyre kevesebben tartják alkalmasnak Magyar Pétert
A válaszadók 56 százaléka tartja Magyar Pétert inkább alkalmasnak, 34 százalék pedig inkább nem alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen. Ez az arány 2026 júliusában még 62-30 százalék volt, de az augusztusi adatok szinte megegyeznek a mostanival.
Orbán Viktort a megkérdezettek 36 százaléka tartja inkább alkalmasnak, 59 százalék pedig inkább nem alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen. 2026 júliusában még 29-65 százalék volt ez az arány, augusztusban pedig 33-61.