Elbukott a volt kutyapárti képviselő puccskísérlete XII. kerületben

Sikertelen volt a XII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatását célzó kezdeményezés, miután egy volt kutyapárti képviselő erre vonatkozó javaslatát a testület csütörtöki ülésén a képviselők többsége nem támogatta – számolt be az MTI. Visi Piroska (Hegyvidék Jövőjéért Egyesület) előterjesztését öt képviselő támogatta, egy képviselő tartózkodott, tizenegyen pedig ellene szavaztak. Nemmel voksolt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 7 és a Fidesz-KDNP 4 képviselője.

Tettre készek koalíciójáról beszélt a volt kutyapárti képviselő

Morális kötelességük volt előterjeszteni a javaslatot, ugyanis a "kerületben nem történik semmi", az önkormányzat nem látja el kötelező feladatait sem, és ez szembemegy a kerületiek érdekeivel. Szerinte tarthatatlan, ahogy Kovács Gergely (MKKP) polgármester a képviselőtestület tagjaival bánik és ahogy a hivatalt vezeti

– jelentette ki a szavazást megelőzően Visi Piroska, aki korábban tagja volt az MKKP kerületi frakciójának. A XII. kerületi politikus szerint a működésképtelenség miatt a testület előtt két út áll: vagy létrejön a "tettre készek koalíciója" vagy feloszlatja magát.

Visi Piroska javaslatában emlékeztetett: az ellenzéki előválasztáson győztes Kovács Gergelyt 53,64 százalékos támogatottsággal választották meg a XII. kerület polgármesterének. A tizenkét körzet mindegyikében a Kovács Gergelyt támogató tizenkét egyéni képviselőjelölt is magabiztos, nagy arányú győzelmet aratott. A testületben tizenhárom fős frakció-szövetség alakult: kilenc MKKP, kettő Momentum és egy civil jelölt vette át huszonhat év után a Fidesztől a kerület vezetését. Mellettük a kompenzációs listáról négy fideszes és a Demokratikus Koalíció egy képviselője jutott be a testületbe.

Végül az óvodabezárás körüli vita hatására veszett el Kovács Gergely többsége, és a nézeteltérés végeredményben a két alpolgármester lemondásával járt. Jelenleg nincs a kerületnek alpolgármestere, a polgármester pedig visszavonta az alpolgármesterre vonatkozó júliusi előterjesztését, és azóta sem terjesztett elő javaslatot, hogy a törvénysértő állapotot megszüntesse

– szerepelt a végül elutasított javaslatban.