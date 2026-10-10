Puncsos minyontól a paprikás csirkéig – miniszterelnökök kedvenc ételei

Magyar Péter október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján járt Gyulán, ahol két tizenéves fiú süteménnyel kínálta meg. A miniszterelnök először nem akarta elfogadni az ajándékot, amikor azonban kiderült, hogy puncsos minyon van benne, meggondolta magát.

Magyar Péter a kormányülésen fogyasztotta el a puncsos minyont (Forrás: Facebook)

A történetről később a közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a süteményről azonnal a nagyszülei és a gyerekkora jutott eszébe. Az iskolai órák után ugyanis gyakran elvitték őt egy presszóba, ahol rendszerint puncsos minyont kért. A sütemény így nem csupán egy kedves ajándék volt számára, hanem egy régi családi emléket is felidézett.

Magyar Péter végül másnap, a kormányülés közben ette meg a süteményt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, az édesség elfogyasztásakor egy pillanatra azt érezte, mintha a nagyszülei is vele lennének, és újra gyerek lehetne. A miniszterelnök a nagyszülei emlékét felidézve a nagymamája süteményeiről is megemlékezett: szerinte a habos almást, a zserbót és a mágnás palacsintát is ő készítette a világon a legfinomabban.

Orbán Viktor is puncsos minyont evett a Fradi szurkolóival

A korábbi kormányfő idén áprilisban, egy interjú előtt szakított időt arra, hogy a Fradi szurkolóival puncsos minyont egyen. Az erről készült videót is megosztotta, a bejegyzéshez pedig röviden ennyit írt:

Puncs mignon a fradistákkal”.

A korábbi miniszterelnök már évekkel ezelőtt is megmutatta, hogy szívesen választja ezt az édességet. Egy 2022 januárjában közzétett videóban süteményt vásárolt a családjának, és két puncsos minyont kért, amelyeket az unokáinak szánt.

Orbán Viktor korábban egy másik édességről is beszélt, amikor a kedvenc ételeiről kérdezték. 1999-ben a Veszprémi Naplónak azt mondta, különösen szereti a nagymamája által készített, málnaszörppel kínált krumplis smarnit. A burgonyás tésztából készülő, serpenyőben morzsásra sütött fogás számára szintén a családi emlékekhez kötődik.