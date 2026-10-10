Puncsos minyontól a paprikás csirkéig – miniszterelnökök kedvenc ételei

Magyar Péter október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján járt Gyulán, ahol két tizenéves fiú süteménnyel kínálta meg. A miniszterelnök először nem akarta elfogadni az ajándékot, amikor azonban kiderült, hogy puncsos minyon van benne, meggondolta magát.
A történetről később a közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a süteményről azonnal a nagyszülei és a gyerekkora jutott eszébe. Az iskolai órák után ugyanis gyakran elvitték őt egy presszóba, ahol rendszerint puncsos minyont kért. A sütemény így nem csupán egy kedves ajándék volt számára, hanem egy régi családi emléket is felidézett.
Magyar Péter végül másnap, a kormányülés közben ette meg a süteményt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, az édesség elfogyasztásakor egy pillanatra azt érezte, mintha a nagyszülei is vele lennének, és újra gyerek lehetne. A miniszterelnök a nagyszülei emlékét felidézve a nagymamája süteményeiről is megemlékezett: szerinte a habos almást, a zserbót és a mágnás palacsintát is ő készítette a világon a legfinomabban.
Orbán Viktor is puncsos minyont evett a Fradi szurkolóival
A korábbi kormányfő idén áprilisban, egy interjú előtt szakított időt arra, hogy a Fradi szurkolóival puncsos minyont egyen. Az erről készült videót is megosztotta, a bejegyzéshez pedig röviden ennyit írt:
Puncs mignon a fradistákkal”.
A korábbi miniszterelnök már évekkel ezelőtt is megmutatta, hogy szívesen választja ezt az édességet. Egy 2022 januárjában közzétett videóban süteményt vásárolt a családjának, és két puncsos minyont kért, amelyeket az unokáinak szánt.
Orbán Viktor korábban egy másik édességről is beszélt, amikor a kedvenc ételeiről kérdezték. 1999-ben a Veszprémi Naplónak azt mondta, különösen szereti a nagymamája által készített, málnaszörppel kínált krumplis smarnit. A burgonyás tésztából készülő, serpenyőben morzsásra sütött fogás számára szintén a családi emlékekhez kötődik.
A korábbi kormányfők kedvencei
A korábbi miniszterelnökök közül Boross Péter is beszélt kedvenc ételeiről. 1994 áprilisában a Magyar Konyha közéleti szereplőket kérdezett arról, milyen fogásokat szeretnek a legjobban. Boross a Jókai-bablevest emelte ki, de a húslevest és a paprikás krumplit is szívesen fogyasztotta.
Horn Gyula 1994-ben ugyancsak a Magyar Konyhának beszélt az étkezési szokásairól. Több magyaros fogást is kedvelt, köztük a galuskával tálalt paprikás csirkét, a pörköltet és a lecsót, de ha egyetlen ételt kellett választania, a tejfölös tarkabablevesre szavazott, csipetkével és füstölt csülökkel.
Gyurcsány Ferenc családjának étkezési szokásairól 2007-ben felesége, Dobrev Klára beszélt. Elmondása szerint a volt miniszterelnök gyakran főzött otthon, és szívesen próbált ki új dolgokat. A család kedvencei közé tartozott a húsleves, a töltött paprika és a rizses hús, az édességek közül pedig a madártej és a túrós rétes.
Bajnai Gordon 2010-ben egy olvasói kérdésre válaszolva a főzőtudásáról is beszélt. Azt mondta, halászlét tud készíteni, és bajai származásúként szinte kötelező volt megtanulnia a fogás elkészítését. Más politikai nézeteket valló vendégeit is szívesen megkínálta vele, a tisztességtelennek tartott ellenfeleknek azonban tréfásan dupla adag cseresznyepaprikát ígért.