Radics Béla az Origónak: Az önkény természete olyan, mint egy rossz tamagocsi: mindennap etetni kell

Radics Béla ellenzéki önkormányzati tapasztalattal érkezett az Országgyűlésbe, de arra számított, hogy a parlament méltósága megmarad. Interjúnkban élesen bírálta Magyar Péter politikáját, az elmaradt béremeléseket és a Kossuth tér lezárását, miközben kiállt Hankó Balázs mellett, és visszautasította a Tradíciókért Alapítvány támogatásaival kapcsolatos vádakat. Beszélt a gyermekek szexuális neveléséről, a rokoni kinevezésekről és Budapest jövőjéről is. A politikai leszámolás veszélyét egy különös hasonlattal írta le: „Az önkény természete olyan, mint egy rossz tamagocsi: mindennap etetni kell.”
Radics Béla: Magyar Péter cirkuszt csinált a Parlamentből
Ön az első ciklusát tölti országgyűlési képviselőként. Amikor elvállalta ezt a feladatot, számított arra, hogy ennyire puskaporos lesz a hangulat?
— Számítottam. Azon kevesek közé tartozom, akik nem tudják, milyen kormányon lenni. Erzsébetvárosban akkor lettem önkormányzati képviselő, amikor Niedermüller Péter átvette a kerület vezetését, és a fővárosban is ellenzékben dolgoztam. Tudom, milyen a puskaporos hangulat.
Arra azért számítottam, hogy a parlament méltósága megmarad. Ez a számításom Magyar Péter miatt teljesen szertefoszlott.
A fővárosban provokatív felszólalásaim voltak, a parlamentben azonban én is visszafogom magam: nemzet templomának meg kell adni a tiszteletet. Ezzel szemben ott embergyilkos maffiacsoportokhoz hasonlítanak embereket, és akár anyázhatnak is. Olyan szintre süllyedt a magyar parlament, ahol szerintem korábban soha nem volt.
Ön is részt vett Gödöllőn a Hankó Balázs melletti szentmisén. Mi győzte meg végképp arról, hogy koncepciós eljárás zajlik ellene? Mit üzenne azoknak, akik arra intenék a Fideszt, hogy várják meg, amíg a vizsgálatok eredményt hoznak?
Régóta ismerem Balázst. Talpig becsületes keresztény ember, aki a légynek sem tudna ártani.
A családjában, a neveltetésében és a stílusában is azt a polgári, nemzeti, konzervatív értékrendet hordozza, amelyet kifelé sugároz. Nem megjátssza meg magát: ő ilyen. Kiváló tudományos pálya áll mögötte.
Az elejétől tudom, hogy ez koncepciós eljárás. Egyetlen célja a politikai ellenfelek ellehetetlenítése. Ezért hozzák létre az ÁVH-t, és ezért akarják Orbán Viktort is olyan helyzetbe hozni, hogy soha többé ne lehessen miniszterelnök.
Mivel nem tudnak kenyeret adni a népnek, marad a cirkusz. Parlamenti díszletek között, negyvenperces felszólalásokkal, a másik ember becsületét sárba tiporva, Facebook-kommentekkel fűszerezve.
Ön is a támadások kereszttüzébe került az Önhöz köthető Tradíciókért Alapítvány miatt. Pontosan mire kapták és mire használták fel ezeket a pénzeket? Miért utaltak vissza húszmillió forintot?
— Az első adandó alkalommal cáfoltam az RTL-riport hazug állításait. Azt állították, hogy nem jelöltük meg a támogatás célját, és kitöltetlen pályázati dokumentációkra, biankó csekkre kaptam tizenöt-húszmillió forintokat.
Ezzel szemben pontosan megjelöltük: hagyományőrző, a múltat feldolgozó kulturális programokat szeretnénk megvalósítani. Ezek meg is valósultak:
- roma holokauszt-mementóestet tartottunk;
- nőnapra több száz fős gálakoncertet szerveztünk;
- Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett zenekarok léptek fel;
- megajándékoztuk a részt vevő hölgyeket.
Mindezt dokumentumok, videók és képek igazolják, amelyek a honlapunkon is elérhetők. Azon a honlapon, amely szerintük nem létezik. A támadás mindig hangos, a védekezés már kevesebb figyelmet kap.
A húszmillió forintot azért utaltuk vissza, mert nincs annyi időm és kapacitásom, hogy a tervezett programot a kívánt színvonalon megvalósítsuk. Ezért felelősen bántunk a közpénzzel, és visszautaltuk. Ha ez ma bűn, akkor valamit nagyon rosszul látnak a másik oldalon.
A riport másnapján felelős parlamenti képviselőként álltam ki a teljes kormánymédia kereszttüzébe, dokumentumokkal szembesítettem az engem támadó riportert a hazug állításaival. Örülnék, ha a tiszás kólásdobozok is legalább annyira bátrak lennének, hogy a kordonok és a Kossuth téri lezárások mögül kilépve az önök sajtójának is nyilatkozzanak.
Az év végéig lezárják a Kossuth teret. Ön szerint 1956 hetvenedik és 2006 huszadik évfordulóján ez milyen üzenetet közvetít?
— Zavarja a tiszás képviselőket, ha munkába menet valaki elkapja őket egy kérdésre. Láttuk a kínos jeleneteket, amikor alapvető kérdésekre sem tudtak válaszolni. Ha egy képviselő nem tudja, milyen törvényről dönt, és miért szavaz igennel vagy nemmel, hogyan képviseli azokat, akik beültették oda?
Aki fél a mikrofontól, menjen más területre, de biztosan ne a parlamentbe. Itt számot kell adni, oda kell állni, és el kell mondani a véleményünket. Nem lehet kordonok és Kossuth téri lezárások mögé bújni.
A hatalom félti a képviselőit, és attól is tart, hogy tüntetést szerveznek oda a beígért béremelés nélkül maradt tanárok, az átvert egészségügyi dolgozók, a tűzoltók vagy a rendőrök. Ne lehessen ott hangot adni az elégedetlenségnek.
Korábban ön is bírálta a Tisza-kormányt az elmaradt béremelések miatt. Ön szerint melyik szektor a legsúlyosabban érintett?
— Több ilyen van. Az arcátlanság netovábbja a rendőri béremelés ügye: világos ígéret helyett kiszúrták a szemüket egy születésnapi szabadsággal. A tiszások ilyen szemkiszúrós, tűzoltó megoldásokkal próbálják helyettesíteni az ígéreteiket.
A védett ár kivezetésénél például ötezer forintot próbálnak adni a dízelautósoknak. Olyanok is kaptak támogatást, akiknek elektromos autójuk van, miközben dízelautóval rendelkezők maradtak ki. A megvalósítás is hagy kívánnivalót maga után.
Az kell nekik, hogy vezetőszáron vigyék el a politikai ellenfeleiket. Addig sem beszél senki az egészségügyről, a béremelésekről, a belengetett fejlesztésekről és a be nem tartott ígéretekről.
Ezért nevezte Magyar Pétert kamugépnek?
Igen. Ő egy tőrőlmetszett kamugép. Nem akarom megsérteni a bohócokat, de konkrétan elveszi a kenyerüket, mert cirkuszt csinált a parlamentből.
Kiválóan áll neki ez a jelmez, de ezt hosszú távon nem lehet csinálni. A magyar emberek nem hülyék. Amikor a saját pénztárcájukon érzik, hogyan csapta be őket a Tisza-kormány, és látják, hogyan szolgálja ki a külföldi érdekeket, lehetetleníti el a politikai ellenfeleit és számol le a jogállami pillérekkel, ne számítson a jóakaratukra.
Jöttek ide törökök, oroszok, németek: előbb-utóbb mindenkit elkergettek. El lesz ő is.
Önnek két kisgyermeke van, és az iskolákba beszivárgó LMBTQ-lobbi miatt is felszólalt. Hogyan látja, mit tehet a Fidesz ezzel a lobbival szemben, amelyet a Tisza most félig-meddig felvállal?
— Nézzük meg, mit csinált eddig az oktatási miniszter. Az első nagy „keresztény” mozdulatuk a szívhangrendelet kivezetése volt. Ez egy utolsó esélyt adott a megszületni akaró gyermekeknek, hogy a szívhangjukkal üzenjenek az édesanyjuknak. Ezt is elvették. Könyörtelenül belerúgott az iskolaigazgatókba, akiket alkalmatlannak nyilvánított, és a magyar szurkolói közösségbe is. Beletörölte a lábát ezekbe az emberekbe. Közben béremeléseket ígért a pedagógusoknak, amelyekből jóformán semmi nem valósult meg.
Az első miniszteri meghallgatásán azt kérdeztem: ha a gyermekek szexuális nevelése szerinte nemcsak a szülőkre tartozik, akkor kire még? Nem adott világos, egyenes választ.
Nyugaton azt látjuk, hogy ha a szexuális nevelés kicsúszik a szülők kezéből, akkor civil köntösbe bújt lobbisták akarják megmondani a gyermekeinknek az iskolapadban, hogyan létezhet Csipkerózsika és Csipkejózsika. A szülők szemébe is belehazudnak.
Végre vállalja fel valaki, mit szeretnének, és ne mismásoljanak.
Olyan mesekönyveket írnak, amelyekben a kislány egy kislányt, a kisfiú egy kisfiút szeret. Ezzel megzavarják őket, és beleszólnak a szülő kizárólagos jogkörébe.
Ön szóba hozta a rokoni alapú kinevezéseket a kormányban. Mi háborítja fel jobban az embereket: az, hogy rokoni alapon történnek kinevezések, vagy az, hogy a kampányban éppen azt hangoztatták, hogy ilyen nem lesz?
— A Tiszára szavazók jelentős része diktatúráról, elnyomásról és önkényről beszélt. Most fogják megtapasztalni, mit jelent a valódi diktatúra és elnyomás. Álszent, aljas és hazug, amikor Magyar Péter a platóról a rokonoknak jutó támogatásokról beszél, miközben a saját sógorát megtette volna igazságügyi miniszternek, ha a magyar emberek nem háborodnak fel ezen.
Ez az ember politikailag abból született, hogy volt egy felesége. Semmit nem köszönhet saját magának, mindig valakin kapaszkodott fel. A legszűkebb közösségét, a családját is elárulta. Akinek se Istene, se hazája, az bukásra van ítélve.
Aki kereszténynek vallja magát, de lehallgatja a feleségét, majd feljelenti az ügyészségen, és hátba szúrja azt, aki három gyermeket szült neki, az istentelen ember.
Az ilyen embereknek általában nincs hosszú forgatókönyvük a politikában.
Mi enged arra következtetni, hogy az ÁVH politikai leszámolásra alkalmas intézmény, nem pedig korrupcióellenes szervezet?
— Ha nincs jogorvoslat, és a meggyanúsított ember nem tudja megvédeni magát, az intézmény kizárólag politikai igényeket végrehajtó hatalommá válik. Zárolhatják a bankszámlákat, és megzsarolhatják azokat, akik nem működnek velük együtt. Ez nemcsak a politikusokra veszélyes.
Az önkény természete olyan, mint egy rossz tamagocsi: mindennap etetni kell.
A fél országot nem lehet börtönbe zárni. Ha elfogynak azok, akiket el lehet vinni, jönnek azok, akik akár csak egy kicsit is kritikusak a hatalommal. Velük kell majd megetetni azt a bizonyos tamagocsit.
Nyilvánosságra hozzuk azoknak a személyét, akik ebben a bűnszervezetben, politikai rendőrségben végrehajtóként vagy közreműködőként részt vesznek.
Nem kerülhetik el sem a jogi, sem a pénzügyi felelősségre vonást. Ezt Orbán Viktor is világossá tette.
Mit üzenne annak a szavazónak, aki csalódott a Fideszben, de kezdi látni a Tisza szavahihetetlenségét?
— Az emberek megtapasztalják, mit jelent a valódi diktatórikus állam, a megszorítás és a globalista irány. Most megtapasztalhatjuk a különbséget a komoly és a komolytalan, szavahihetetlen vezető között. Ilyen kiszámíthatatlan jövőben sem a vállalkozások, sem az emberek nem élhetnek biztonságban, miközben a magyar érdek helyett külföldi érdekeket szolgálnak.
Lesz még olyan nap, amikor azok is visszasírják Szijjártó Pétert, a fideszes képviselőjüket és Orbán Viktort, akik korábban üvöltve akarták elüldözni a Fidesz–KDNP-t. Én ebben nem hiszek, hanem tudom, hogy így lesz.
Addig csak imádkozni tudok a Jóistenhez, hogy Magyarország ne lépjen olyan pályára, ahonnan már visszafordíthatatlan az irány.