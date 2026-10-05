Radics Béla az Origónak: Az önkény természete olyan, mint egy rossz tamagocsi: mindennap etetni kell

Radics Béla ellenzéki önkormányzati tapasztalattal érkezett az Országgyűlésbe, de arra számított, hogy a parlament méltósága megmarad. Interjúnkban élesen bírálta Magyar Péter politikáját, az elmaradt béremeléseket és a Kossuth tér lezárását, miközben kiállt Hankó Balázs mellett, és visszautasította a Tradíciókért Alapítvány támogatásaival kapcsolatos vádakat. Beszélt a gyermekek szexuális neveléséről, a rokoni kinevezésekről és Budapest jövőjéről is. A politikai leszámolás veszélyét egy különös hasonlattal írta le: „Az önkény természete olyan, mint egy rossz tamagocsi: mindennap etetni kell.”

Radics Béla számított a puskaporos hangulatra, de azt remélte, a Parlament méltósága legalább megmarad (Fotó: MEDIAWORKS / ORIGO)

Radics Béla: Magyar Péter cirkuszt csinált a Parlamentből

Ön az első ciklusát tölti országgyűlési képviselőként. Amikor elvállalta ezt a feladatot, számított arra, hogy ennyire puskaporos lesz a hangulat?

— Számítottam. Azon kevesek közé tartozom, akik nem tudják, milyen kormányon lenni. Erzsébetvárosban akkor lettem önkormányzati képviselő, amikor Niedermüller Péter átvette a kerület vezetését, és a fővárosban is ellenzékben dolgoztam. Tudom, milyen a puskaporos hangulat.

Arra azért számítottam, hogy a parlament méltósága megmarad. Ez a számításom Magyar Péter miatt teljesen szertefoszlott.

A fővárosban provokatív felszólalásaim voltak, a parlamentben azonban én is visszafogom magam: nemzet templomának meg kell adni a tiszteletet. Ezzel szemben ott embergyilkos maffiacsoportokhoz hasonlítanak embereket, és akár anyázhatnak is. Olyan szintre süllyedt a magyar parlament, ahol szerintem korábban soha nem volt.

Ön is részt vett Gödöllőn a Hankó Balázs melletti szentmisén. Mi győzte meg végképp arról, hogy koncepciós eljárás zajlik ellene? Mit üzenne azoknak, akik arra intenék a Fideszt, hogy várják meg, amíg a vizsgálatok eredményt hoznak?

Régóta ismerem Balázst. Talpig becsületes keresztény ember, aki a légynek sem tudna ártani.

A családjában, a neveltetésében és a stílusában is azt a polgári, nemzeti, konzervatív értékrendet hordozza, amelyet kifelé sugároz. Nem megjátssza meg magát: ő ilyen. Kiváló tudományos pálya áll mögötte.