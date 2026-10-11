„Nagy csalódás volt olvasni a tűzijáték-mutyi kivizsgálását lezáró belügyminisztériumi jelentést” – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos. Az egykori országgyűlési képviselő szerint bár a harminc oldalas irományban van néhány „nagyon meredek állítás is elrejtve” , a dokumentum leginkább az ügy elkenésére jó és a legfontosabb kérdésekkel alig próbál válaszolni.

Hadházy Ákos elégedetlen a tűzijátékügy vizsgálatát lezáró jelentéssel, szerinte Radnai Márk szerepe sem tisztázott, az egykori képviselő feljelentést tesz (Fotó: Mediaworks)

Hadházy Ákos szerint ezek az alábbiak:

Volt-e túlárazás és ha igen, mennyi? Ki adta az utasítást arra, hogy pont azt a három céget hívják meg ajánlattételre, miért tudhatott a később nyertes cég a többieknél jóval korábban? Mi volt Radnai Márk szerepe az ügyben?

Utóbbi kapcsán megjegyezte, a képviselő neve egyszer sem szerepel a jelentésben. Rámutatott: a dokumentum ír ugyan arról, hogy az idén kevesebb rendezvény volt, mint tavaly, de egyáltalán nem vizsgálja meg tételesen, hogy a jóval kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam. A jegyzőkönyvben is szerepel, hogy nem világos, hogy mi alapján becsülték meg az egyes költségelemek árait és a tételes, részletes pénzügyi vizsgálat nem történt meg. Hadházy Ákos kiemelte a dokumentum egy részét, mely szerint

nem kizárható, hogy a petárdákért és a rakétákért kétszer fizettek ugyanarra, méghozzá 730 millió forint értékben.

A volt országgyűlési képviselő jelezte, feljelentést tesz az ügyben.

Radnai Márk és az augusztus 20-ai tűzijáték

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke is rajta volt azokon az e-maileken, amelyben egy Tiszához köthető rendezvényszervező egyeztette a részleteket az augusztus 20-i ünnepség megrendezésével kapcsolatban. Korábban azt írtuk, a jelek egy előre lejátszott tenderre utalnak.

A nyilvánosságra került levelezés alapján a későbbi nyertes már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal akkor papíron még szerződésben álló, Balásy Gyulához köthető Lounge-tól.

Radnai Márk a közösségi oldalán akkor azt írta, 2024-től 2026. május 9-ig tartozott hozzá a Tisza rendezvényeinek szervezése és több operatív terület.

A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkozott. Az augusztus 20-i állami ünnep előkészítésekor, a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatára támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segített. A közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban semmilyen módon nem vett részt. „A nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel az e-mail-címem. A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem” – írta.