Radnai Márk saját magát buktatta le: vallomása több, mint kínos

Radnai Márk saját videójában magyarázta el a moggingolás technikáját. Ha valaki nem tudná, mindez mit jelent: gyakorlatilag bemutatta, hogyan lehet a parlamentben gondolkodónak látszani. "Kinézel egy távoli pontot, fókuszálsz, szemöldök behúz, arcot elengeded, és úgy kell, hogy tűnjön, hogy te nagyon gondolkodsz valamin" – magyarázta Radnai a viccesnek szánt videóban, amiben ki is emelte: ő bizony CSAK moggingol a parlamentben. Nos, ezt azért a Tisza Párt képviselőjeként nem feltétlenül kellene ennyire hirdetnie...

És itt még nincs vége Radnai "hogyan álcázzuk magunkat gondolkodónak" tutorial-videójának:

"Ha nem jut eszedbe semmi, összeadsz két háromjegyű számot, és akkor ez az eredmény." Arra a kérdésre pedig, hogy ő mindig ezt csinálja-e a parlamentben, a válasz ez volt:

Folyamatosan!

A HírTV Radnai videója kapcsán megjegyzi: a képviselő tiszteletdíja az augusztusi nyilvántartás szerint havi kétmillió forint. Moggingolásért ez azért egy picit nagy összegnek tűnik...