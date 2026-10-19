Kubatovékra akarják ráhúzni a radnaimark.hu körüli botrányt

Kubatov Gábor pártigazgató titkára, Kindlovits Máté 2025 decemberében felkereshette azt a budapesti lakást, ahol korábban Magyar Péter és Vogel Evelin együtt töltött egy éjszakát – állítja cikkében a 444. A lap információi szerint ekkor készülhetett az a fénykép is, amely később a radnaimark.hu oldalon jelent meg. Érdemes felidézni, Magyar Péter miniszterelnök már vasárnap este beharangozta a cikket, azzal kommentálva, hogy végre kiderül az igazság az estéről.
Ismeretes, az ügy 2024 augusztusáig nyúlik vissza, amikor Magyar Péter és Vogel Evelin a Tisza Párt európai parlamenti választási győzelmét ünneplő buli után egy nagykörúti lakásban kötött ki. Magyar később elismerte, hogy lefeküdt egykori párjával, azonban a drogfogyasztást tagadta. A történtekről később egymásnak ellentmondó beszámolók láttak napvilágot: a házigazda, Attila a rendőrségnek tett vallomásában azt állította, hogy amíg a társaság a nappaliban tartózkodott, nem volt kábítószer látható helyen, és senki sem fogyasztott drogot. A társaság egy másik tagja, Abud szintén arról beszélt a sajtónak, hogy nem látta Magyar Pétert kábítószert fogyasztani.
444: Előbb volt a buli, majd csak jóval később a fotó
Az Index szemlézte a 444 cikkét, amelyben a megszólaló források szerint 2025 őszén, amikor a Tisza Párt már jelentős előnnyel vezetett a közvélemény-kutatásokban, elkezdtek kompromittáló információkat keresni Magyar Péterről. A lap által megszerzett egyik tanúvallomás szerint Abudot a Fideszhez köthető személyek a Groupama Aréna alagsorába hívták, ahol két férfi faggatta a 2024 augusztusában történtekről.
A beszámoló szerint arra voltak kíváncsiak, hogy Abud rendelkezik-e Magyar Pétert kompromittáló felvétellel vagy információval, és állítólag egy lakás árát is felajánlották neki ilyen információért. Abud később a 444-nek azt írta, már bánja, hogy olyan sok embernek mesélt az estéről. Hangsúlyozta, hogy akik megkeresték, egyikük sem mutatkozott be a Fidesz vagy a Tisza Párt képviselőjeként. A 444 úgy tudja, Kindlovits Máté közvetítőkön keresztül vehette fel a kapcsolatot Abuddal, aki segíthetett felkutatni a lakást.
A lap szerint az ingatlant 2025. december 15-én kibérelték, majd az ágyat felforgatva, telefonnal fényképet készítettek a szobáról.
Magyar Péter valamitől félt, azonnal megszólalt
A radnaimark.hu létezéséről 2026. február 10-én jelentek meg az első hírek. A weboldalon egy felülről fotózott, üres ágy képe szerepelt a „coming soon”, azaz „hamarosan” felirattal. Magyar Péter február 12-én videóban reagált az ügyre: mint mondta, Magyar Péter a Fidesz-kormánytól sok mindenre számított, de „arra nem, hogy két felnőtt ember konszenzuális szexuális kapcsolatát felveszik”. Rögzítette, soha nem fogyasztott kábítószert. Feljelentést is tett, amelyet a rendőrség április elején elutasított.
A választási kampány végén egy újabb felvétel is megjelent, amelyen Attila egy videóhívás során beszél a 2024-es éjszaka történéseiről. A 444 szerint a beszélgetést titokban egy Róbert nevű, kormánypárti körökhöz is kötődő éttermi dolgozó rögzítette, majd annak megvágott részletét hozták nyilvánosságra. Attila azt állítja, hogy a felvételt manipulálták, és kijelentéseit kiragadták az eredeti szövegkörnyezetükből.
Sok csaló próbált meg pénzt csinálni a botrányból
A 444 cikkében arra is kitért, hogy a történet során többen pénzért kínálhattak olyan videókat, amelyek állítólag kompromittáló helyzetben ábrázolták Magyar Pétert. A lap forrásai szerint azonban egyikük sem tudott valódi felvételt bemutatni, az ajánlatok pedig csalásnak bizonyultak.
A lap hangsúlyozta: teljes bizonyossággal nem zárható ki, hogy készült videó a lakásban történtekről, ennek azonban nem találták nyomát. A radnaimark.hu-n beharangozott felvétel végül nem került nyilvánosságra, a weboldal pedig a választás másnapján, április 13-án eltűnt. A domaint később Radnai Márk vásárolta meg, és azóta saját képviselői oldalaként használja. Az ügyben megkerestük Kubatov Gábort, amint válaszol, frissítjük a cikkünket.