Kubatovékra akarják ráhúzni a radnaimark.hu körüli botrányt

Kubatov Gábor pártigazgató titkára, Kindlovits Máté 2025 decemberében felkereshette azt a budapesti lakást, ahol korábban Magyar Péter és Vogel Evelin együtt töltött egy éjszakát – állítja cikkében a 444. A lap információi szerint ekkor készülhetett az a fénykép is, amely később a radnaimark.hu oldalon jelent meg. Érdemes felidézni, Magyar Péter miniszterelnök már vasárnap este beharangozta a cikket, azzal kommentálva, hogy végre kiderül az igazság az estéről.

A radnaimark.hu weboldalon egészen a választásokig ez a kép volt látható (Forrás: képernyőkép/radnaimark.hu)

Ismeretes, az ügy 2024 augusztusáig nyúlik vissza, amikor Magyar Péter és Vogel Evelin a Tisza Párt európai parlamenti választási győzelmét ünneplő buli után egy nagykörúti lakásban kötött ki. Magyar később elismerte, hogy lefeküdt egykori párjával, azonban a drogfogyasztást tagadta. A történtekről később egymásnak ellentmondó beszámolók láttak napvilágot: a házigazda, Attila a rendőrségnek tett vallomásában azt állította, hogy amíg a társaság a nappaliban tartózkodott, nem volt kábítószer látható helyen, és senki sem fogyasztott drogot. A társaság egy másik tagja, Abud szintén arról beszélt a sajtónak, hogy nem látta Magyar Pétert kábítószert fogyasztani.

444: Előbb volt a buli, majd csak jóval később a fotó

Az Index szemlézte a 444 cikkét, amelyben a megszólaló források szerint 2025 őszén, amikor a Tisza Párt már jelentős előnnyel vezetett a közvélemény-kutatásokban, elkezdtek kompromittáló információkat keresni Magyar Péterről. A lap által megszerzett egyik tanúvallomás szerint Abudot a Fideszhez köthető személyek a Groupama Aréna alagsorába hívták, ahol két férfi faggatta a 2024 augusztusában történtekről.

A beszámoló szerint arra voltak kíváncsiak, hogy Abud rendelkezik-e Magyar Pétert kompromittáló felvétellel vagy információval, és állítólag egy lakás árát is felajánlották neki ilyen információért. Abud később a 444-nek azt írta, már bánja, hogy olyan sok embernek mesélt az estéről. Hangsúlyozta, hogy akik megkeresték, egyikük sem mutatkozott be a Fidesz vagy a Tisza Párt képviselőjeként. A 444 úgy tudja, Kindlovits Máté közvetítőkön keresztül vehette fel a kapcsolatot Abuddal, aki segíthetett felkutatni a lakást.

A lap szerint az ingatlant 2025. december 15-én kibérelték, majd az ágyat felforgatva, telefonnal fényképet készítettek a szobáról.

Magyar Péter valamitől félt, azonnal megszólalt

A radnaimark.hu létezéséről 2026. február 10-én jelentek meg az első hírek. A weboldalon egy felülről fotózott, üres ágy képe szerepelt a „coming soon”, azaz „hamarosan” felirattal. Magyar Péter február 12-én videóban reagált az ügyre: mint mondta, Magyar Péter a Fidesz-kormánytól sok mindenre számított, de „arra nem, hogy két felnőtt ember konszenzuális szexuális kapcsolatát felveszik”. Rögzítette, soha nem fogyasztott kábítószert. Feljelentést is tett, amelyet a rendőrség április elején elutasított.