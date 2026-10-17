Rákay Philip: Rajtam keresztül Orbán Viktort és a jobboldali közösséget akarják levadászni

Az április 12-i választási vereség hatalmas sokként érte a nemzeti, konzervatív, keresztény és patrióta közösséget – mondta el lapunknak Rákay Philip, az első Országos DPK Tábor kapcsán. A producer szerint azonban a vereség váratlan mozgósító erővel is bírt: a választásokat követően többezer olyan ember jelentkezett önkéntes munkára a Digitális Polgári Körökhöz, aki korábban nem volt a közösség tagja.
Sokezer ember úgy gondolta, hogy a letaglózó választási vereség után nem otthon nyalogatja a sebeit, hanem egyértelműen jelzi, hogy ehhez ide tartozik, és örömmel tenne is a közösségünkért ”
– fogalmazott Rákay.
Pillanatok alatt betelt az első országos DPK-tábor
Rákay elmondta, hogy az első országos tábornak szimbolikus okokból Lakitelek ad otthont, amely a rendszerváltoztatás egyik emblematikus helyszíne. A rendezvény iránt hatalmas volt az érdeklődés: az ezer rendelkezésre álló hely rövid idő alatt betelt, annak ellenére, hogy minden résztvevő saját maga fedezi a költségeit.
A hétvégén számos előadás és kerekasztal-beszélgetés várja a résztvevőket, többek között Schmidt Mária, Bóka János, Deák Dániel, Szentesi Zöldi László és más, nagyszerű közéleti előadók részvételével. Rákay maga is szerepel egy beszélgetésen, Bayer Zsolt és Deutsch Tamás társaságában, amely a rendszerváltoztatástól napjainkig tekinti át a jobboldal helyzetét.
A szervezők hosszabb távra terveznek: ősszel elindul a DPK Akadémia is, ahol a régi és új tagok hónapokon keresztül vehetnek részt közéleti és médiával kapcsolatos képzéseken. A tábor legfontosabb üzenetéről Rákay úgy fogalmazott:
Nem vagyunk egyedül. [...] Nagyon sokan vagyunk ebben az országban, akik az elmúlt tizenhat évre egyáltalán nem úgy gondolunk, mint a jelenlegi kormány."
Hangsúlyozta, hogy persze semmi sem hibátlan, amit ember hoz létre - az Orbán-kormány sem volt az -, de szerinte az elmúlt tizenhat év eredményeire joggal lehet büszke minden patrióta.
Ezerszer több jó dolog történt az elmúlt tizenhat évben, mint amennyi rossz”
– jelentette ki.
Rákay Philip szerint a Tiszától is visszatérhetnek a korábbi Fidesz-szavazók
Arra a kérdésünkre, hogyan tudnák megszólítani a már meggyőzött jobboldaliakon kívüli választókat, Rákay hangsúlyozta, hogy a DPK elsősorban értékközösség, nem pedig választáson induló politikai szervezet. Rámutatott:
A DPK egy értékközösség, amely mögé természetesen bárki felsorakozhat, aki azt gondolja, hogy patriótának lenni, egy szuverén országban, magabíró nemzetként hittel, családban gondolkodva létezni és ezért nap mint nap tenni, nem csupán vonzó, de jelenleg talán az egyetlen értékelvű ajánlat a közéletben. ”
A jelenlegi kormányt élesen bírálta, szerinte Magyar Péter politikájából hiányzik a szilárd értékrend.
Magyar Péter és kormánya nem hisz semmiben, nincs mögöttük semmiféle magasabb rendű elv, netán küldetés, mint kohéziós erő. Kizárólag a bosszúkormányzás pillanatnyi kommunikációs sikerei tartják őket össze a választóikkal. Ez hamarosan kevés lesz.”
– fogalmazott. Rákay szerint azok a korábbi Fidesz-szavazók, akik áprilisban a Tiszára voksoltak, a kormány tevékenységének megismerése után vissza is találhatnak a jobboldalhoz.
Ezeket az embereket nekünk tárt karokkal kell fogadnunk”
– hangsúlyozta, soha nem vezetett jóra a magyar történelem során, amikor a „nevető harmadik” magyart a magyar ellen ugrasztott.
Az alapvető értékeiben semmit nem változtatott a választási vereség
Az interjúban Rákay személyes politikai meggyőződéséről is kérdeztük. Mint mondta, az áprilisi választás eredménye egyáltalán nem ingatta meg az Orbán Viktor és a jobboldal iránti elkötelezettségét.
Az alapvető értékeimen semmit nem változtatott az idei áprilisi választás, még csak az kellene!”
– jelentette ki. Felidézte, hogy 1990 óta Fidesz-szavazó, 2002 óta pedig nyilvánosan is kiáll Orbán Viktor mellett, miközben soha nem volt a párt tagja vagy kormányzati tisztségviselő.
Elismerte, hogy a választási vereség után szükség van az elkövetett hibák feltárására, ugyanakkor szerinte ezeket a vitákat a politikai közösségen belül kell lefolytatni, nem pedig a Telex vagy a Partizán nyilvánossága előtt kell őszinteségi rohamokat kapni.
„Rajtam keresztül Orbán Viktort akarják levadászni”
Rákay az őt az elmúlt hetekben ért nemtelen támadásokról is beszélt. Állítása szerint folyamatosan súlyos, köztörvényes ügyekkel próbálják besározni a nevét, akár a Petőfi-film, akár teljesen legális, üzleti tevékenységei kapcsán.
Tiszta a lelkiismeretem, és hamarosan minden aljas vádaskodásról kiderül majd, hogy csupán karaktergyilkossági kísérletek voltak. Ezzel együtt nem könnyű mindezt elviselni, én is emberből vagyok”
– ismerte el, ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte a támadások túlmutatnak a személyén, és valójában a teljes jobboldali közösség ellen irányulnak.
Rajtam keresztül is Orbán Viktort és ezt a politikai közösséget akarják levadászni”
– jelentette ki.
Rákay úgy véli, az őt érő támadásokkal is a jobboldali szavazókat akarják elbizonytalanítani, és az elmúlt tizenhat év politikai örökségét próbálják hitelteleníteni.
Én pusztán az ürügy vagyok. Az én homlokomra rajzolják a célkeresztet, de a mögöttem álló politikai közösség az első számú célpont”
– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a támadások ellenére nem kíván meghátrálni, mert meggyőződése szerint most különösen fontos a jobboldali közösség összetartása és megerősítése.