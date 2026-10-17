Rákay Philip: Rajtam keresztül Orbán Viktort és a jobboldali közösséget akarják levadászni

Az április 12-i választási vereség hatalmas sokként érte a nemzeti, konzervatív, keresztény és patrióta közösséget – mondta el lapunknak Rákay Philip, az első Országos DPK Tábor kapcsán. A producer szerint azonban a vereség váratlan mozgósító erővel is bírt: a választásokat követően többezer olyan ember jelentkezett önkéntes munkára a Digitális Polgári Körökhöz, aki korábban nem volt a közösség tagja.

Rákay Philip szerint a DPK-tábor az újrakezdésről szól (Fotó: Facebook/Rákay Philip)

Sokezer ember úgy gondolta, hogy a letaglózó választási vereség után nem otthon nyalogatja a sebeit, hanem egyértelműen jelzi, hogy ehhez ide tartozik, és örömmel tenne is a közösségünkért ”

– fogalmazott Rákay.

Pillanatok alatt betelt az első országos DPK-tábor

Rákay elmondta, hogy az első országos tábornak szimbolikus okokból Lakitelek ad otthont, amely a rendszerváltoztatás egyik emblematikus helyszíne. A rendezvény iránt hatalmas volt az érdeklődés: az ezer rendelkezésre álló hely rövid idő alatt betelt, annak ellenére, hogy minden résztvevő saját maga fedezi a költségeit.

A hétvégén számos előadás és kerekasztal-beszélgetés várja a résztvevőket, többek között Schmidt Mária, Bóka János, Deák Dániel, Szentesi Zöldi László és más, nagyszerű közéleti előadók részvételével. Rákay maga is szerepel egy beszélgetésen, Bayer Zsolt és Deutsch Tamás társaságában, amely a rendszerváltoztatástól napjainkig tekinti át a jobboldal helyzetét.

A szervezők hosszabb távra terveznek: ősszel elindul a DPK Akadémia is, ahol a régi és új tagok hónapokon keresztül vehetnek részt közéleti és médiával kapcsolatos képzéseken. A tábor legfontosabb üzenetéről Rákay úgy fogalmazott:

Nem vagyunk egyedül. [...] Nagyon sokan vagyunk ebben az országban, akik az elmúlt tizenhat évre egyáltalán nem úgy gondolunk, mint a jelenlegi kormány."

Hangsúlyozta, hogy persze semmi sem hibátlan, amit ember hoz létre - az Orbán-kormány sem volt az -, de szerinte az elmúlt tizenhat év eredményeire joggal lehet büszke minden patrióta.

Ezerszer több jó dolog történt az elmúlt tizenhat évben, mint amennyi rossz”

– jelentette ki.