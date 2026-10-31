Rákay Philip szerint Magyar Péter olyan indulatokat szabadított el, amelyek hosszú távon a társadalmi együttélést is veszélyeztethetik

Jogi úton lép fel Rákay Philip azokkal szemben, akik szerinte alaptalanul hozzák összefüggésbe bűncselekményekkel. A producer Szarvas Szilveszternek adott interjújában közölte, hogy a Most vagy soha! című történelmi film finanszírozásával és a rácalmási földvásárlással kapcsolatos vádakat visszautasítja, a személyét érő támadások mögött pedig politikai szándékot lát. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a producer az interjúban azt is felidézte, hogy a 2002-es országgyűlési választás két fordulója között, a Kossuth téri nagygyűlésen nyilvánosan kiállt Orbán Viktor mellett. Állítása szerint ettől kezdve vált a balliberális oldal célpontjává.
A mai napig ott állok Orbán Viktor mellett. Ennyi. Tehát én ennyit tettem. Nem loptam a vagyonomat, nem a Fideszből szereztem
– jelentette ki. A producer úgy véli, az ellene folytatott lejárató kampány nem csupán személyének hiteltelenítését, hanem a jobboldali közösség megfélemlítését is szolgálja.
A beszélgetésben részletesen szóba került a hétmilliárd forintos büdzséjű Most vagy soha! című Petőfi-film finanszírozása, amelynek kapcsán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás. Rákay Philip politikai színjátéknak nevezte az eljárást. Mint elmondta, a produkcióban kreatív producerként vett részt, a pénzügyi és gyártási döntéseket azonban egy különálló produceri csapat hozta meg. A produkcióhoz létrehozott projektcégnek sem tulajdonosa, sem vezető tisztségviselője, sem aláírásra jogosult képviselője nem volt – szögezte le.
A film pénzügyi elszámolását rendkívül szigorú ellenőrzési rendszer felügyelte – jelentette ki. A Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Filmiroda mellett könyvelők, könyvvizsgálók, valamint egy londoni székhelyű, független filmes kontrollingcég is vizsgálta a költségeket. Utóbbi képviselője a forgatáson is jelen volt, és a tényleges teljesítéseket ellenőrizte.
Rákay szerint a produkció pénzügyi producerei már huszonnyolc alkalommal elszámoltak a felhasznált forrásokkal, és az ellenőrzések nem tártak fel szabálytalanságot.
Ott van a vásznon minden egyes fillér
– jelentette ki. Azt is elmondta, hogy a nyomozásról a sajtóból értesült, és a hatóságok eddig sem tanúként, sem más minőségben nem hallgatták meg. Arról ugyanakkor tudomása van, hogy a produkció pénzügyi producerét már meghallgatták.
Rákay Philip egy másik vitatott ügyére is választ adott
A másik vitatott ügy a rácalmási ipari parkhoz kapcsolódik. A sajtóban megjelent feltételezések szerint Rákay Philip cége bennfentes információk birtokában vásárolhatott földterületet a Hankook gumigyár közelében, majd annak egy részét később a vállalatnak értékesítette. A producer ezt határozottan tagadta, és részletesen ismertette az üzlet előzményeit.
Elmondása szerint az ingatlanfejlesztéssel is foglalkozó cégcsoportja 2020 körül figyelt fel a területre. Alapos piackutatás után 2021-ben egy évre vételi opciót szereztek az OTP ingatlanalapjának tulajdonában álló ingatlanokra, majd 2022-ben összesen 52 hektárt vásároltak meg.
Felidézte, hogy a Hankook már 2018-ban nyilvánosan bejelentette magyarországi fejlesztési terveit. Elmondása szerint a gumigyártó korábban az OTP ingatlanalapjával is tárgyalt a földvásárlásról, ám nem sikerült megegyezniük: az eladó csak együtt értékesítette volna a két szomszédos területet, a Hankooknak viszont kisebb ingatlanra volt szüksége.
A Hankook 2023-ban döntött magyarországi kapacitásainak bővítése mellett, ekkor kereste meg a Rákay Philip cégét. Végül tíz hektárt értékesítettek a vállalatnak, a fennmaradó területet pedig továbbra is ipari parkként fejlesztik. A producer szerint éppen a megmaradt földterületek bizonyítják, hogy nem egy előre megszervezett üzletre készültek.
A vásárlás mögött semmiféle állami közreműködés nem állt, az ingatlanügyben pedig sem őt, sem a Hankookot nem keresték meg a nyomozó hatóságok
– tette hozzá.
Bíróság előtt találhatják magukat a rágalmazók
Rákay Philip a rágalmazásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy különösen azokat a közléseket sérelmezi, amelyek börtönbüntetését vetítik előre, illetve mesterséges intelligenciával készített képeken bilincsben ábrázolják. Közölte, ügyvédei már számos sajtóterméket felszólítottak helyreigazításra vagy pontosításra, ennek egyes szerkesztőségek már eleget tettek, másokkal szemben bírósági eljárás következhet.
A rácalmási ügyben a feljelentővel szemben is pert helyezett kilátásba, amennyiben a hatóságok megalapozatlannak találják a feljelentést.
Köztörvényes bűncselekményekkel teljesen nemtelenül, minden alap nélkül megvádolni, azt nem vagyok köteles tűrni
– szögezte le.
Magyar Péter mindennapossá tette a politikai ellenfelek megbélyegzését és megfélemlítését
A producer a személyét érintő ügyeket a Tisza-kormány politikájának tágabb összefüggésében értékelte. Szerinte Magyar Péter olyan közéleti légkört teremtett, amelyben a politikai ellenfelek megbélyegzése és megfélemlítése mindennapossá vált.
Rákay Philip felháborítónak nevezte a korábbi kormány több letartóztatott tisztségviselőjével szembeni bánásmódot.
Hankó Balázs, Bús Balázs és Varga-Bajusz Veronika példáját említve különösen azt kifogásolta, hogy a gyanúsítottakat szerinte indokolatlanul megalázó körülmények között állítják bíróság elé, miközben családjaiktól is elszakítják őket. Ugyanakkor a bizonyított bűncselekményeket természetesen meg kell büntetni, de kizárólag jogszerű eljárás keretében – tette hozzá.
A producer szerint Magyar Péter az elmúlt 36 évben nem tapasztalt politikai módszereket honosított meg, és olyan indulatokat szabadított el, amelyek hosszú távon a társadalmi együttélést is veszélyeztethetik. „Egy lélekmérgező ember ma Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki.
Most kell felvenni a kesztyűt
A Fidesz választási vereségéről szólva Rákay Philip bokszhasonlattal érzékeltette a jobboldal helyzetét: szerinte az első sokkon már túljutottak, de még erőt kell gyűjteniük a politikai visszatéréshez.
Most jön az a pillanat, amikor el kell kezdeni mély levegőket venni, betenni a fogvédőt és fölvenni a bokszkesztyűt
– fogalmazott. Úgy vélte, a jobboldali közösséget nem egyszerűen pártpolitikai érdekek, hanem közös értékek, meggyőződés és hazaszeretet tartják össze. Éppen ezért óva intett attól, hogy a választási vereség után a nemzeti oldal kizárólag az elmúlt tizenhat év hibáival foglalkozzon. Szerinte tanulni kell a tévedésekből, de a korábbi eredményekre is építeni kell.