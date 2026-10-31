Rákay Philip szerint Magyar Péter olyan indulatokat szabadított el, amelyek hosszú távon a társadalmi együttélést is veszélyeztethetik

Jogi úton lép fel Rákay Philip azokkal szemben, akik szerinte alaptalanul hozzák összefüggésbe bűncselekményekkel. A producer Szarvas Szilveszternek adott interjújában közölte, hogy a Most vagy soha! című történelmi film finanszírozásával és a rácalmási földvásárlással kapcsolatos vádakat visszautasítja, a személyét érő támadások mögött pedig politikai szándékot lát. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a producer az interjúban azt is felidézte, hogy a 2002-es országgyűlési választás két fordulója között, a Kossuth téri nagygyűlésen nyilvánosan kiállt Orbán Viktor mellett. Állítása szerint ettől kezdve vált a balliberális oldal célpontjává.

Rákay Philip szerint most kell felvenni a bokszkesztyűt Fotó: Facebook/Rákay Philip

A mai napig ott állok Orbán Viktor mellett. Ennyi. Tehát én ennyit tettem. Nem loptam a vagyonomat, nem a Fideszből szereztem

– jelentette ki. A producer úgy véli, az ellene folytatott lejárató kampány nem csupán személyének hiteltelenítését, hanem a jobboldali közösség megfélemlítését is szolgálja.

A beszélgetésben részletesen szóba került a hétmilliárd forintos büdzséjű Most vagy soha! című Petőfi-film finanszírozása, amelynek kapcsán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás. Rákay Philip politikai színjátéknak nevezte az eljárást. Mint elmondta, a produkcióban kreatív producerként vett részt, a pénzügyi és gyártási döntéseket azonban egy különálló produceri csapat hozta meg. A produkcióhoz létrehozott projektcégnek sem tulajdonosa, sem vezető tisztségviselője, sem aláírásra jogosult képviselője nem volt – szögezte le.

A film pénzügyi elszámolását rendkívül szigorú ellenőrzési rendszer felügyelte – jelentette ki. A Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Filmiroda mellett könyvelők, könyvvizsgálók, valamint egy londoni székhelyű, független filmes kontrollingcég is vizsgálta a költségeket. Utóbbi képviselője a forgatáson is jelen volt, és a tényleges teljesítéseket ellenőrizte.

Rákay szerint a produkció pénzügyi producerei már huszonnyolc alkalommal elszámoltak a felhasznált forrásokkal, és az ellenőrzések nem tártak fel szabálytalanságot.

Ott van a vásznon minden egyes fillér

– jelentette ki. Azt is elmondta, hogy a nyomozásról a sajtóból értesült, és a hatóságok eddig sem tanúként, sem más minőségben nem hallgatták meg. Arról ugyanakkor tudomása van, hogy a produkció pénzügyi producerét már meghallgatták.