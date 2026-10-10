Nyomoz a rendőrség Rákay Philip cégének rácalmási földügylete miatt

Nyomozást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt Rákay Philip cégének egy korábbi, rácalmási földvásárlása ügyében – értesült a Telex . A hírportál szombaton azt írta, a BRFK megerősítette a nyomozás tényét.
A cikk szerint az ügyben egy magánszemély tett feljelentést a Rákay Philip érdekeltségében lévő Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. egykori földügylete miatt.
A Hankook mellett vett földet Rákay Philip cége
Rákay Philip 2022 novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gumiabroncsgyártó cég magyarországi központja mellett, egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást.
A cég később a terület egy részét eladta a dél-koreai Hankook Tire gumiabroncsgyárnak, a fennmaradó részre pedig elővásárlási jogot biztosított a multinacionális vállalat részére.
A cikkben kitérnek arra is, hogy a cégnyilvántartási adatok és a társaság 2023-as pénzügyi beszámolója szerint a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. ezzel a tranzakcióval rövid idő alatt egymilliárd 433 millió forintos adózott eredményt ért el.
Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutott
– írta a Telex.
A Hankook szeptember 15-én közölte az MTI-vel, hogy 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei Rácalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi- és autóbuszabroncsok-gyártását. A gyár éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. Tájékoztatásuk szerint 2007 óta három bővítési ütemben mintegy 856 millió eurót fektettek a magyarországi gyártóüzembe.
Fejlesztési és értékesítési céllal vett terület
A 24.hu írta meg még 2022 novemberében, hogy Rácalmáson terjeszkedik tovább Rákay Philip cége.
A csaknem fél Margit-szigetnyi területet a tulajdoni lap szerint az OTP Ingatlankezelő alapjától, a Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlanfejlesztő Alaptól vásárolta Rákay Philip vállalkozása, a Norton Consulting Zrt., majd innen került át a frissen alapított cégbe, a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt.-be.
A 24.hu kérdésére akkor Rákay Philip elárulta, hogy a cég egy 42 hektáros ipari terület tulajdonosa, azon fejlesztéseket végez majd, és értékesíteni kívánja.