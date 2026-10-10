Nyomoz a rendőrség Rákay Philip cégének rácalmási földügylete miatt

Nyomozást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt Rákay Philip cégének egy korábbi, rácalmási földvásárlása ügyében – értesült a Telex . A hírportál szombaton azt írta, a BRFK megerősítette a nyomozás tényét.

Nyomoznak Rákay Philip rácalmási földügylete miatt (Fotó: Polyák Attila)

A cikk szerint az ügyben egy magánszemély tett feljelentést a Rákay Philip érdekeltségében lévő Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. egykori földügylete miatt.

A Hankook mellett vett földet Rákay Philip cége

Rákay Philip 2022 novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gumiabroncsgyártó cég magyarországi központja mellett, egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást.

A cég később a terület egy részét eladta a dél-koreai Hankook Tire gumiabroncsgyárnak, a fennmaradó részre pedig elővásárlási jogot biztosított a multinacionális vállalat részére.

A cikkben kitérnek arra is, hogy a cégnyilvántartási adatok és a társaság 2023-as pénzügyi beszámolója szerint a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. ezzel a tranzakcióval rövid idő alatt egymilliárd 433 millió forintos adózott eredményt ért el.

Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutott

– írta a Telex.

A Hankook szeptember 15-én közölte az MTI-vel, hogy 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei Rácalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi- és autóbuszabroncsok-gyártását. A gyár éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. Tájékoztatásuk szerint 2007 óta három bővítési ütemben mintegy 856 millió eurót fektettek a magyarországi gyártóüzembe.

Fejlesztési és értékesítési céllal vett terület

A 24.hu írta meg még 2022 novemberében, hogy Rácalmáson terjeszkedik tovább Rákay Philip cége.

A csaknem fél Margit-szigetnyi területet a tulajdoni lap szerint az OTP Ingatlankezelő alapjától, a Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlanfejlesztő Alaptól vásárolta Rákay Philip vállalkozása, a Norton Consulting Zrt., majd innen került át a frissen alapított cégbe, a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt.-be.