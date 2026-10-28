Újabb adóteher jön: visszahozza a reklámadót a Tisza-kormány, tiltakozik a szakma

A reklámadó 2027. január 1-jétől történő visszavezetését tervezi a Tisza-kormány, a kedden benyújtott adótörvényekből pedig már a pontos adókulcsok is kiderültek. A parlament elé terjesztett törvényjavaslat alapján az adó mértéke az éves reklámbevételtől függően, sávosan emelkedne. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) ugyanakkor továbbra is attól tart, hogy az új közteher elsősorban a magyar médiavállalkozásokat sújthatja.

A reklámadó visszavezetése miatt a Magyar Reklámszövetség a hazai médiavállalkozások versenyképességét félti (Fotó: Pixabay)

7,5 százalékig emelkedhet a reklámadó kulcsa

A kormány eredetileg egységes, 3,75 százalékos reklámadóról beszélt. Magyar Péter október 19-én, a jövő évi költségvetés ismertetésekor jelentette be, hogy a jelenleg nulla százalékos adómértéket erre a szintre emelnék. A most benyújtott javaslat azonban már egy négy sávból álló, progresszív adórendszert tartalmaz.

A tervezett reklámadó mértéke a következőképpen alakulna:

500 millió forintig: 0 százalék.

500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrészre: 2,5 százalék.

10 és 40 milliárd forint közötti bevételrészre: 4,5 százalék.

40 milliárd forint feletti bevételrészre: 7,5 százalék.

Fontos, hogy az adókulcsok nem a vállalkozás teljes reklámbevételére, hanem kizárólag az adott sávba eső összegre vonatkoznának. Az első 500 millió forint így minden adóalany számára nulla százalékkal adózna. Egy egymilliárd forintos éves reklámbevétellel rendelkező vállalkozásnak például 12,5 millió forint reklámadót kellene fizetnie, mivel csak az 500 millió forint feletti bevételrészt terhelné a 2,5 százalékos kulcs.

A javaslat a kapcsolt vállalkozások reklámadó-alapjának összevonását is előírná, a reklámok megrendelőire pedig bizonyos feltételek mellett 2,5 százalékos adókulcs vonatkozna.

A kabinet a reklámadó újbóli bevezetésétől mintegy 14 milliárd forintos költségvetési bevételt vár.

A Magyar Reklámszövetség szerint a hazai médiapiac fizetheti meg az árát

Mint korábban megírtuk, a Magyar Reklámszövetség és tizenkét társszakmai szervezete már a 3,75 százalékos reklámadó bejelentése után tiltakozott az intézkedés ellen.

A szakmai szervezetek arra figyelmeztettek, hogy az újabb közteher nemcsak a médiavállalkozásokat, hanem a teljes magyar gazdaságot hátrányosan érintheti.

Az MRSZ szerint különösen problémás, hogy a magyarországi reklámköltések közel 40 százaléka globális technológiai vállalatokhoz kerül, amelyek jellemzően más európai uniós tagállamokból értékesítik szolgáltatásaikat. Egyelőre nem egyértelmű, hogy az új szabályozás a gyakorlatban miként lesz alkalmazható ezekre a külföldi szereplőkre, miközben a hazai médiavállalkozásokra újabb fizetési kötelezettség hárulhat. A magyar cégek ugyanis már jelenleg is fizetnek társasági adót, helyi iparűzési adót, áfát és foglalkoztatási közterheket.

A reklámadó ráadásul nem a nyereséget, hanem az árbevételt terheli, ezért egy vállalkozásnak akkor is fizetnie kellhet, ha veszteségesen működik.

A szakmai szervezet korábban arra is rámutatott, hogy a PwC Magyarország hatástanulmánya szerint minden reklámra fordított egy forint mintegy hat forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. Az MRSZ ezért a reklámadó visszavezetésének részletes nemzetgazdasági hatásvizsgálatát is kérte a kormánytól.

A reklámadó 2019 óta nulla százalékos kulccsal működött, vagyis a vállalkozásokat tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség nem terhelte.

A Tisza-kormány most ezt a rendszert élesztené újjá. A kabinet álláspontja szerint a változtatás célja, hogy a magyar reklámpiacból jelentős bevételt szerző nemzetközi technológiai vállalatok is nagyobb részt vállaljanak a közterhekből. A Magyar Reklámszövetség ugyanakkor éppen azt kérdőjelezi meg, hogy a szabályozás valóban egyenlő feltételeket teremt-e a hazai médiacégek és a globális piaci szereplők között.

A javaslatról még az Országgyűlésnek kell döntenie.