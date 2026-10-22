Figyelmeztet a reklámszakma: az egész gazdaságnak árt a különadó

A reklámipari különadó alkalmazása a teljes magyar gazdaságra negatív hatással lehet – hangsúlyozták a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és társszakmai szervezetei a reklámadó 3,75 százalékos kulcsának bevezetéséről szóló hétfői kormányzati bejelentés kapcsán.

A reklámipari különadó bevezetése a Magyar Reklámszövetség szerint a teljes magyar gazdaságra negatív hatással lehet (Forrás: JCDecaux Hungary)

A reklámipari különadó a veszteséges vállalkozásokat is sújthatja

A tizenhárom szakmai szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye emlékeztet:

a reklámadó jelenleg érvényes nulla százalékos kulcsa nem azt jelenti, hogy a magyar reklám- és médiapiac szereplői ne fizetnének adót.

Minden más magyarországi vállalkozáshoz hasonlóan az általános adózási szabályok szerint fizetnek társasági adót, helyi iparűzési adót, általános forgalmi adót, foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheket és más adókat.

A reklámadó egy további, árbevételt terhelő különadó, amely a magyar vállalkozások nyereségességétől függetlenül, vagyis akár veszteséges működés esetén is fizetési kötelezettséget eredményezhet.

A javarészt reklámbevételekből működő hazai tartalomszolgáltatók működését, üzleti fenntarthatóságát közvetlenül és különösen negatívan érinti a reklámadó újrabevezetése – nehezményezik. A szakmai szervezetek ugyanakkor nem látják, hogyan vonatkozna a különadó a magyarországi reklámköltés közel 40 százalékát adó globális techóriásokra, amelyek jellemzően nem magyar adóalanyok.

Egy újabb adóteher tovább rontaná a magyar médiapiac versenyképességét a globális szereplőkhöz képest – figyelmeztetnek.

A Magyar Reklámszövetség ezért arra kéri a kormányt, hogy a reklámadó visszavezetéséről szóló döntéshez tegye nyilvánossá a részletes nemzetgazdasági hatásvizsgálatot.

Az MRSZ megbízásából a PwC Magyarország által készített hatástanulmány szerint minden reklámra fordított 1 forint mintegy 6 forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A reklámipar különadóztatása tehát nem kizárólag a közvetlenül érintett vállalkozások problémája, a reklámköltségek emelkedése vagy a reklámberuházások visszafogása a gazdaság más ágazataira is hatással lehet – hangsúlyozzák az aláírók.