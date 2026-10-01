A Fidesz rendkívüli Fővárosi Közgyűlés összehívását kezdeményezte

– Karácsony Gergely és a Tisza-kormány ácsoltak egy színpadot, ahol csak statiszták lehetnek a budapestiek – értékelte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán született megállapodásokat Szepesfalvy Anna. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint több olyan döntésről is lehetett hallani, ami elsőre úgy tűnhet, a főváros érdekét szolgálja.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője rendkívüli közgyűlést kezdeményez (Forrás: Facebook)

Felhívta a figyelmet azonban arra, szerinte az FKT-n mintegy negyedmillió budapesti hangja nem hallatszik, ráadásul ezek a megállapodások úgy jöttek létre, hogy még csak a kerületi vezetőkkel sem volt megbeszélve. Emlékeztetett, Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter közlése szerint a kerületektől forrásokat és hatásköröket vontak el.

Ez az ára annak, hogy a főváros megmeneküljön az elmúlt évek megkérdőjelezhető gazdálkodásától és kiküszöböljék a hibáit

– állapította meg.

Rámutatott arra is, hogy nemcsak az önkormányzatoktól vonnak el hatásköröket, hanem az állam javára a fővárostól is. Riasztónak nevezte, ahogyan az FKT-n megszülettek a döntések. Mint fogalmazott, „úgy ülni asztalhoz, hogy itt két ember hoz döntést, és saját magával vitatkozik a Tisza-kormány”, joggal veti fel a kérdést, hogy „egypártrendszerre szavaztak-e a budapestiek április 12-én”.

Rendkívüli közgyűlést kezdeményez a Fidesz

Úgy véli, akkor tud ez kiegyensúlyozott rendszer lenni, ha nem engedjük, hogy még egyszer előforduljon, hogy a választott képviselőket, polgármestereket kihagyják az egyeztetésből.

Ezért a Fidesz-frakció rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte.

Szepesfalvy Anna szerint ennek három oka van:

először is arra szeretnék felkérni a főpolgármestert, részletesen számoljon be arról, mi történt ezen az egyeztetésen. Úgy véli, Karácsony Gergely már a múlt pénteki Fővárosi Közgyűlésen is tudta, miről állapodik majd meg a kormánnyal, mégsem adott tájékoztatást.

Másodszor szerinte elfogadhatatlan, hogy az FKT-ban kizárólag Karácsony Gergelynek és Vitézy Dávidnak van döntési joga, ezért kezdeményezik, hogy a főpolgármester kötött mandátummal menjen ezekre a tárgyalásokra.

A harmadik ok pedig, hogy még mindig van egy betöltetlen hely a szervezetben, és szeretné, hogy a közgyűlés határozna arról, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció képviseltesse magát.

Minden más esetben szerinte önkényesen van születik döntés arról, hogy mi történjen a budapestiekkel.