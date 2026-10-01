A Fidesz rendkívüli Fővárosi Közgyűlés összehívását kezdeményezte

– Karácsony Gergely és a Tisza-kormány ácsoltak egy színpadot, ahol csak statiszták lehetnek a budapestiek – értékelte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán született megállapodásokat Szepesfalvy Anna. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint több olyan döntésről is lehetett hallani, ami elsőre úgy tűnhet, a főváros érdekét szolgálja.
Felhívta a figyelmet azonban arra, szerinte az FKT-n mintegy negyedmillió budapesti hangja nem hallatszik, ráadásul ezek a megállapodások úgy jöttek létre, hogy még csak a kerületi vezetőkkel sem volt megbeszélve. Emlékeztetett, Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter közlése szerint a kerületektől forrásokat és hatásköröket vontak el.
Ez az ára annak, hogy a főváros megmeneküljön az elmúlt évek megkérdőjelezhető gazdálkodásától és kiküszöböljék a hibáit
– állapította meg.
Rámutatott arra is, hogy nemcsak az önkormányzatoktól vonnak el hatásköröket, hanem az állam javára a fővárostól is. Riasztónak nevezte, ahogyan az FKT-n megszülettek a döntések. Mint fogalmazott, „úgy ülni asztalhoz, hogy itt két ember hoz döntést, és saját magával vitatkozik a Tisza-kormány”, joggal veti fel a kérdést, hogy „egypártrendszerre szavaztak-e a budapestiek április 12-én”.
Rendkívüli közgyűlést kezdeményez a Fidesz
Úgy véli, akkor tud ez kiegyensúlyozott rendszer lenni, ha nem engedjük, hogy még egyszer előforduljon, hogy a választott képviselőket, polgármestereket kihagyják az egyeztetésből.
Ezért a Fidesz-frakció rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte.
Szepesfalvy Anna szerint ennek három oka van:
- először is arra szeretnék felkérni a főpolgármestert, részletesen számoljon be arról, mi történt ezen az egyeztetésen. Úgy véli, Karácsony Gergely már a múlt pénteki Fővárosi Közgyűlésen is tudta, miről állapodik majd meg a kormánnyal, mégsem adott tájékoztatást.
- Másodszor szerinte elfogadhatatlan, hogy az FKT-ban kizárólag Karácsony Gergelynek és Vitézy Dávidnak van döntési joga, ezért kezdeményezik, hogy a főpolgármester kötött mandátummal menjen ezekre a tárgyalásokra.
- A harmadik ok pedig, hogy még mindig van egy betöltetlen hely a szervezetben, és szeretné, hogy a közgyűlés határozna arról, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció képviseltesse magát.
Minden más esetben szerinte önkényesen van születik döntés arról, hogy mi történjen a budapestiekkel.
Kitért arra is, hogy jogosan vannak felháborodva a polgármesterek, ezért azt is
kezdeményezték, hogy erre a rendkívüli ülésre az összes kerületi polgármestert hívják meg,
hogy legalább ott elmondhassák, hogy valójában hogyan érintik őket az intézkedések.
– Nem állunk ellen semminek, barátai vagyunk annak, ha bármi fejlődik ebben a városban, de ez a fejlődés nem képzelhető el másként, mint demokratikus keretek között – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna.