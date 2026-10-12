Nagy vita jöhet Budapesten: rendkívüli ülésre hívták össze a Fővárosi Közgyűlést

Rendkívüli ülést tart pénteken a Fővárosi Közgyűlés, több kerületi polgármester is jelen lesz – értesült az Origo. Ahogy arról lapunk is beszámolt, október elsején ülésezett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely után Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter közösen tartott sajtótájékoztatót.

Rendkívüli ülést tart jövő hét pénteken a Fővárosi Közgyűlés (Forrás: budapest.hu)

Beszámolójuk szerint megállapodás született arról, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amelyeket még az Orbán-kormány idején indított az állam ellen. Döntés született arról is, hogy közösen létrehoznak egy regionális BKK-t, a fővárosi parkolás pedig a Fővárosi Önkormányzat hatásköre lesz.

A kerületi vezetők nem voltak elragadtatva

Utóbbi a kerületi polgármestereknél nagyon kiverte a biztosítékot: Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József közös nyilatkozatban arra szólította fel a kormány és a Fővárosi Önkormányzat képviselőit, hogy ne szerepeljen a megállapodásban a kerületi parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása. Később felháborodásának adott hangot Szentgyörgyvölgyi Péter, László Imre és Böröcz László is.

De miért háborodtak fel ennyire a polgármesterek? A városvezetők szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.

A Fidesz-frakció a főpolgármester és a miniszter közös sajtótájékoztatója után nem sokkal már be is jelentette, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezik. Szepesfalvy Anna frakcióvezető szerint ennek három oka van:

először is arra szeretnék felkérni a főpolgármestert, részletesen számoljon be arról, mi történt ezen az egyeztetésen. Úgy véli, Karácsony Gergely már a múlt pénteki Fővárosi Közgyűlésen is tudta, miről állapodik majd meg a kormánnyal, mégsem adott tájékoztatást. Másodszor szerinte elfogadhatatlan, hogy az FKT-ban kizárólag Karácsony Gergelynek és Vitézy Dávidnak van döntési joga, ezért kezdeményezik, hogy a főpolgármester kötött mandátummal menjen ezekre a tárgyalásokra. A harmadik ok pedig, hogy még mindig van egy betöltetlen hely a szervezetben, és szeretné, hogy a közgyűlés határozna arról, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció képviseltesse magát.

Minden más esetben szerinte önkényesen van születik döntés arról, hogy mi történjen a budapestiekkel.

Külön kiemelte: jogosan vannak felháborodva a polgármesterek, ezért azt is kezdeményezték, hogy erre a rendkívüli ülésre az összes kerületi polgármestert hívják meg, hogy legalább ott elmondhassák, hogy valójában hogyan érintik őket az intézkedések.