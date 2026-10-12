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Fővárosi Közgyűlés

Nagy vita jöhet Budapesten: rendkívüli ülésre hívták össze a Fővárosi Közgyűlést

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Rendkívüli ülést tart a Fővárosi Közgyűlés pénteken, miután fontos megállapodás született a kormány és a főváros között. A rendkívüli ülés összehívását a Fidesz-frakció kezdeményezte, és többek között a parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása miatt kialakult vitát is napirendre vennék. A kerületi polgármesterek egy része már tiltakozását fejezte ki, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége is rendkívüli közgyűlést hívhat össze.
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Fővárosi KözgyűlésFidesz-frakcióKarácsony Gergely

Rendkívüli ülést tart pénteken a Fővárosi Közgyűlés, több kerületi polgármester is jelen lesz – értesült az Origo. Ahogy arról lapunk is beszámolt, október elsején ülésezett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely után Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter közösen tartott sajtótájékoztatót

Rendkívüli ülést tart jövő hét pénteken a Fővárosi Közgyűlés (Forrás: budapest.hu)
Rendkívüli ülést tart jövő hét pénteken a Fővárosi Közgyűlés (Forrás: budapest.hu)

Beszámolójuk szerint megállapodás született arról, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amelyeket még az Orbán-kormány idején indított az állam ellen. Döntés született arról is, hogy közösen létrehoznak egy regionális BKK-t, a fővárosi parkolás pedig a Fővárosi Önkormányzat hatásköre lesz.

A kerületi vezetők nem voltak elragadtatva

Utóbbi a kerületi polgármestereknél nagyon kiverte a biztosítékot: Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József közös nyilatkozatban arra szólította fel a kormány és a Fővárosi Önkormányzat képviselőit, hogy ne szerepeljen a megállapodásban a kerületi parkolási bevételek fővárosi átcsoportosítása. Később felháborodásának adott hangot Szentgyörgyvölgyi Péter, László Imre és Böröcz László is.

De miért háborodtak fel ennyire a polgármesterek?

A városvezetők szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.

A Fidesz-frakció a főpolgármester és a miniszter közös sajtótájékoztatója után nem sokkal már be is jelentette, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezik. Szepesfalvy Anna frakcióvezető szerint ennek három oka van:

  1. először is arra szeretnék felkérni a főpolgármestert, részletesen számoljon be arról, mi történt ezen az egyeztetésen. Úgy véli, Karácsony Gergely már a múlt pénteki Fővárosi Közgyűlésen is tudta, miről állapodik majd meg a kormánnyal, mégsem adott tájékoztatást.
  2. Másodszor szerinte elfogadhatatlan, hogy az FKT-ban kizárólag Karácsony Gergelynek és Vitézy Dávidnak van döntési joga, ezért kezdeményezik, hogy a főpolgármester kötött mandátummal menjen ezekre a tárgyalásokra.
  3. A harmadik ok pedig, hogy még mindig van egy betöltetlen hely a szervezetben, és szeretné, hogy a közgyűlés határozna arról, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció képviseltesse magát.
    Minden más esetben szerinte önkényesen van születik döntés arról, hogy mi történjen a budapestiekkel. 

Külön kiemelte: jogosan vannak felháborodva a polgármesterek, ezért azt is kezdeményezték, hogy erre a rendkívüli ülésre az összes kerületi polgármestert hívják meg, hogy legalább ott elmondhassák, hogy valójában hogyan érintik őket az intézkedések.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége is összehívhat egy rendkívüli ülést

Érdemes felidézni Karácsony Gergely múlt hét pénteki Facebook-bejegyzését, amelyben méltatta a kormánnyal való megállapodását, és azt írta, az egységes rendszerrel szemben nem lát érvet: „nem találok magyarázatot arra, hogyan lehet, hogy miközben nőnek a bevételek, a parkolóórák leszerelésével pedig csökkennek a költségek, mégis van, ahol veszteséges a parkolás, máshol meg csökken a nyereség”. Felhívta a figyelmet arra is, a részletek kidolgozására van fél év, és magától értetődő, hogy ezt a kerületekkel közösen kell megtenni. „Ezek a jó viták, állok hát elébe” – jegyezte meg.

A nyílt levelet aláíró kerületi polgármesterek (Forrás: Facebook)
A nyílt levelet aláíró kerületi polgármesterek (Forrás: Facebook)

Nem sokkal később nyolc kerület vezetője – 

  • Baranyi Krisztina (Ferencváros),
  • László Imre (Újbuda), 
  • Niedermüller Péter (Erzsébetváros), 
  • Pikó András (Józsefváros), 
  • Rózsa András (Zugló), 
  • Soproni Tamás (Terézváros) és 
  • Szaniszló Sándor (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) 

közös levélben reagált. 

Nehezményezték, hogy semmibe vették őket, a fejük fölött született megállapodás. Úgy fogalmaztak: „Sajnálattal tapasztaljuk, hogy immár a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése. Az Orbán-rendszerből ismert módszerekkel, statáriálisan büntető pénzelvonásokkal. A legutóbbi országgyűlési választás után azt reméltük, hogy ezt a világot végre magunk mögött hagyhatjuk”.  Nyílt levelükben felszólították Karácsony Gergelyt, mint a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége elnökét, hogy hívjon össze egy rendkívüli közgyűlést a helyzet megvitatására.

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