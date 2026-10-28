Alamizsnának is kevés a tervezett béremelés, újabb tömeges leszerelés jöhet a rendőrségen

Fokozódott a rendőrök és a rendvédelmi alkalmazottak elégedetlensége, miután a kormány bejelentette a 2027-es évre vonatkozó költségvetés-tervezetét. Miközben a kormány pozitív fejleményként beharangozta, hogy a testi épségüket és az életüket nap mint nap kockáztató rendőrök 15 százalékos béremelést kapnak, az egyenruhások képviselői kicsit sem lelkesen közölték: ez az alamizsna kicsit sem teszi vonzóbbá a rendőri hivatást. Jelenleg országosan mintegy 9000 fő hiányzik az állományból, márpedig ez a szám megfelel három megye állománya létszámának.

Egyre kevesebben akarnak rendőrnek menni Fotó: Rendőrség

— Ez az, ami hiányzik. Ezt maga Pósfai Gábor belügyminiszter is bejelentette legutóbb – mondta az Origónak Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára. Hozzátette: kérték a rendőrség és a Belügyminisztérium vezetését, hogy a problémát orvosolva olyan bérfelzárkózásról gondoskodjanak, aminek hatására már jelentkeznek a fiatalok a pályára, a meglévő rendőröket pedig megtartja. A szakszervezet 2026 májusában készített egy felmérést az állomány körében, mit javasolnak, mi lenne a helyes irány és a mérték. A kérdőívet mintegy 9000-ren küldték vissza.

Kiderült, egy azonnali 50 százalékos bérfejlesztésre lenne szüksége ahhoz, hogy a pálya vonzó legyen.

Azt szeretnénk, hogy ha a tárgyalások folytatódnának, és akár egy többlépcsős felzárkóztató programot készítenénk közösen a minisztériummal – mondta a főtitkár. Egy kezdő rendőr bruttó fizetése 400–450 ezer forint, márpedig az érintettek szerint ez az összeg még nettónak is kevés lenne. Ráadásul ez a fizetés nem is nagyon emelkedik, az érezhető bérnöveléshez sok évet le kell szolgálni vagy beosztást kell ugrani — magyarázta Pongó Géza.

A hivatástudat már kevés a pályán maradáshoz a rendőrségen

Hogy miért éri meg egyáltalán rendőrnek menni? A főtitkár szerint egyszerűen azért, mert szeretik a rendőri hivatást.

— Magam is így kerültem a pályára, nem a fizetésért jöttem. Hozzáteszem, az, hogy mi volt 35 évvel ezelőtt, és most mi van, az két külön helyzet. Mi hivatástudatból erre tettük az életünket, viszont a mai fiatal korosztály, a 20 vagy esetleg a 30 éves máshogy gondolkozik. Neki már az a fontos, hogy abból a fizetésből, amit kap, a családját el akarja tisztességesen tartani, és fejlődni is szeretne. Ez a bérezés erre nem alkalmas. A rendőrségnél egyébként nem csak hivatásos kollégák dolgoznak, hanem több ezer rendvédelmi alkalmazott, valamint szerződéses határvadász is. Az ő bérük a minimálbér és a garantált bérminimum közelében van. Egy szakmunkás, egy garázsmester, egy adminisztratív vagy gazdasági területen dolgozó ember fizetése korábban is csak azért emelkedett, mert a minimálbér-emeléssel minden munkahelyen meg kellett emelni a béreket. Az ő esetükben bruttó 320 000–380 000 forintról beszélünk – mutatott rá Pongó.

Mindez óriási fluktuációhoz vezet. A kieső embereket nem tudják pótolni, a létszámhiány pedig évről évre fokozódik. Mindebből nyilvánvalóan következik, hogy már a felvételnél is kénytelenek lejjebb adni az elvárásokból, magyarán szólva csökken a színvonal.

– 10–15 évvel ezelőtt még évente 2000 fiatal jelentkezett, illetve még többen is. Arra is volt példa, hogy 2000 fő is járt egy évfolyamra a tiszthelyettes-képzésen. Ez a szám mára leesett egy 400 főre, és még menet közben is van lemorzsolódás. Mivel két évig vissza kell fizetni a taníttatási díjat, gyakorlatilag ezt az időt még sokan kivárják, akik a leszerelés mellett döntenek.