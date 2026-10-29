A rendvédelmi szakszervezetek üdvözlik a szolgálati járadékot érintő kormányintézkedéseket

A rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek üdvözlik, hogy a kormány 2027-ben eltörli a szolgálati járadék bérplafonját, 2028-tól pedig az azután fizetendő 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) is – tájékoztatta a Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának elnöke csütörtökön az MTI-t, azt követően, hogy a honvédelmi és a belügyminiszter közösen jelentették be az erről szóló intézkedéseket.

A rendvédelmi dolgozók érdekképviseletei üdvözlik a szolgálati járadékot érintő kormányzati intézkedéseket (Fotó: Mediaworks)

A rendvédelmi dolgozók és szakszervezetek 2012 óta küzdenek a korlátozások ellen

Kucsera Miklós emlékeztetett arra, hogy a szakszervezetek a szolgálati járadék bevezetése, vagyis 2012 óta küzdenek az intézkedés korlátozásai ellen, amelyek kizárták a járadékosokat a közszférából, illetve a bérplafon miatt a szürke- és a feketegazdaságba kényszerítették őket.

Ugyanakkor kifogásolják, hogy a kormányzati intézkedésekről nem az erre létrehozott érdekegyeztető tanácsban szereztek tudomást, hanem egy Facebook-poszt nyomán a sajtóból.

A szakszervezetek szorosabb kommunikációt várnának el a munkavállalókat érintő intézkedésekről a kormánytól – tette hozzá.

A szakszervezeti vezető felidézte: a szolgálati nyugdíj megszüntetésével azon rendvédelmi dolgozók nyugdíját alakították járadékká, akik 2011. december 31-ig nyugállományba vonultak az ehhez szükséges szolgálati idő kitöltésével. Ez azt jelenti, hogy a 14 év elteltével már csak néhány ezer volt rendőrt, tűzoltót vagy büntetés-végrehajtási dolgozót érint az intézkedés.

A szakszervezetek különösen sérelmezték, hogy a járadék bevezetésével egyben a közszférában megtiltották a volt rendvédelmi dolgozók visszafoglalkoztatását, illetve az éves minimálbér tizennyolcszorosában határozták meg a bérplafont. Ugyanis aki a járadék mellett munkát vállalt, és az együttes jövedelme meghaladta ezt az összeget, az elvesztette a járadékot. Ez pedig sokszor a feketegazdaságba kényszerítette a volt rendőröket, tűzoltókat.

A most bejelentett intézkedéseket annál is inkább üdvözlik, mert a járadékosok újra kamatoztathatják a tapasztalataikat a közszféra számára, illetve a járadékot terhelő szja eltörlése plusz pozitívumot jelent az érdekképviseletek szerint – fűzte hozzá Kucsera Miklós.