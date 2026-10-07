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„Ezt dobjátok ki a p…csába, és álljatok neki újra” – még a tiszás influenszer is kiakadt az új katán

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Személyi változás történt a Honvédelmi Minisztériumnál: Gudovics Éva lett az új sajtófőnök. A szakember a Retro Rádió hírigazgatójaként, valamint a közmédiában és az InfoRádiónál is dolgozott korábban.
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Honvédelmi Minisztérium (HM)retro rádióTisza-kormány

Gudovics Évát, a Retro Rádió egykori hírigazgatóját igazolta új sajtófőnöknek a Honvédelmi Minisztérium – értesült a Kontroll.hu. Gudovics Éva dolgozott korábban a közmédiában és a Infórádióban is. 

Gudovics Évát, a Retro Rádió egykori hírigazgatóját igazolta új sajtófőnöknek a Honvédelmi Minisztérium (Forrás: Facebook)
Gudovics Évát, a Retro Rádió egykori hírigazgatóját igazolta új sajtófőnöknek a Honvédelmi Minisztérium  (Forrás: Facebook)

A Tisza-kormányt több korábbi, médiaszakemberrel is erősítette sorait: Tárkányi Zsolt az RTL újságírójából a párt sajtófőnöke majd parlamenti képviselő lett, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita kormányszóvivők szintén médiaszakmai háttérrel érkeznek. Szondi Vanda korábban az RTL Hírigazgatóságán dolgozott, Magyar Éva a Magyar Rádió és az RTL riportere volt, Köböl Anita pedig az ATV műsorvezetőjeként foglalkozott közéleti és aktuálpolitikai témákkal. Az újjászervezett MTVA pedig szintén baloldali médiumokból hozott el szakembereket.

A Retro Rádió a KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) portfóliójába és tulajdonába tartozik. A tiszás kommentelők nem is hagyták szó nélkül Gudovics Éva kinevezését

 

 

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