Gudovics Évát, a Retro Rádió egykori hírigazgatóját igazolta új sajtófőnöknek a Honvédelmi Minisztérium – értesült a Kontroll.hu. Gudovics Éva dolgozott korábban a közmédiában és a Infórádióban is.

Gudovics Évát, a Retro Rádió egykori hírigazgatóját igazolta új sajtófőnöknek a Honvédelmi Minisztérium (Forrás: Facebook)

A Tisza-kormányt több korábbi, médiaszakemberrel is erősítette sorait: Tárkányi Zsolt az RTL újságírójából a párt sajtófőnöke majd parlamenti képviselő lett, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita kormányszóvivők szintén médiaszakmai háttérrel érkeznek. Szondi Vanda korábban az RTL Hírigazgatóságán dolgozott, Magyar Éva a Magyar Rádió és az RTL riportere volt, Köböl Anita pedig az ATV műsorvezetőjeként foglalkozott közéleti és aktuálpolitikai témákkal. Az újjászervezett MTVA pedig szintén baloldali médiumokból hozott el szakembereket.

A Retro Rádió a KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) portfóliójába és tulajdonába tartozik. A tiszás kommentelők nem is hagyták szó nélkül Gudovics Éva kinevezését.