Rétvári Bence: „Felháborító, hogy a Tisza-kormány szembefordít gyereket és szülőt!”

A sajtótájékoztatón Bóka János a Tisza-kormány adópolitikáját bírálta, külön kitérve a vagyonadó és a társasági adó emelésére. Rétvári Bence a gyermekvédelmi törvény módosítását és az iskolai genderérzékenyítés ügyét állította a középpontba, arra figyelmeztetve, hogy a változtatások következtében olyan szervezetek is megjelenhetnek az oktatási intézményekben, amelyek foglalkozásai miatt a szülők aggódnak.

Segítséget ígér a KDNP az iskolai érzékenyítés miatt aggódó szülőknek (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Bóka János az adóemelési terveket bírálva a vagyonadó és a társasági adó kérdését emelte ki. A kritika középpontjában az áll, hogy az újabb adóterhek hogyan érinthetik a vállalkozásokat, a hazai gazdaságot és azokat, akik munkát, beruházásokat és megélhetést biztosítanak Magyarországon.

A vagyonadó kapcsán korábban Rétvári Bence is arra figyelmeztetett, hogy a terhek nem kizárólag a leggazdagabbakat érinthetik, hanem a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosait is. A KDNP frakcióvezetője szerint a vállalkozói vagyon megadóztatása azokat is sújthatja, akik saját cégükön keresztül munkahelyeket teremtenek és tartanak fenn.

Rétvári Bence a gendertörvény miatt bírálta a kormányt

Rétvári Bence a sajtótájékoztatón hosszan foglalkozott a gyermekvédelmi törvény módosításával és az iskolai érzékenyítés kérdésével. A KDNP álláspontja szerint elfogadhatatlan, ha a szülők előzetes tájékoztatása és egyetértése nélkül olyan ideológiai tartalmak jelennek meg az iskolákban, amelyek a gyermekek nevelését érintik.

A vita középpontjába az a törvénymódosítás került, amelyből kikerültek a homoszexualitás népszerűsítésére, a nem megváltoztatására és a születési nemtől eltérő önazonosságra vonatkozó korábbi, külön nevesített iskolai korlátozások. A Fidesz és a KDNP szerint ez utat nyithat az LMBTQ-tartalmak iskolai megjelenése előtt, miközben Magyar Péter a változtatást a gyermekvédelem szigorításaként mutatta be.

A kérdés nem pusztán elméleti: az Újpetrei Általános Iskolában a módosítás elfogadása után egy nappal az Emberség Erejével nevű szervezet a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak mutatta be a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot.

A foglalkozáson többek között arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy kizárólag fiús dolog-e tűzoltónak lenni, illetve kedvelheti-e egy férfi a rózsaszínt. A program híre komoly vitát váltott ki a közösségi médiában, több szülő is aggodalmát fejezte ki.

Rétvári Bence korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a módosítás szerinte szembemegy a 2022-es gyermekvédelmi népszavazás üzenetével. A KDNP álláspontja szerint a gyermekek nevelésével kapcsolatos döntésekben a szülőknek meghatározó szerepet kell kapniuk, és nem fogadható el, ha az iskolai foglalkozásokon akaratuk ellenére találkoznak ilyen tartalmakkal.