Rétvári Bence: Hetven év után is hálával tartozunk 1956 hőseinek

Hetven évvel ezelőtt magyarok ezrei vonultak az utcára, hogy kiálljanak egy szabad és független Magyarország mellett – emlékeztetett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Rétvári Bence. A politikus felidézte, hogy fiatalok, munkások és hétköznapi emberek fogtak össze a forradalom idején, mert hittek abban, hogy Magyarország sorsáról a magyaroknak kell dönteniük. Mint fogalmazott, mindenki a maga módján segítette a szabadságharcot: egyesek fegyvert fogtak, mások sebesülteket ápoltak vagy élelmiszert szállítottak.
Rétvári Bence: A szabadság eszméjét nem lehetett elpusztítani
A politikus kiemelte, hogy az 1956-os forradalmárok a hatalmas túlerővel szemben is bátran kiálltak hazájuk szabadságáért. Bár a forradalmat végül leverték, azokat az eszméket, amelyekért a hősök életüket áldozták, nem sikerült elpusztítani.
Rétvári Bence szerint a szabadság, a nemzeti függetlenség és a hazaszeretet öröksége nemzedékről nemzedékre tovább él. Hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokraták számára különösen fontos ennek az örökségnek a megőrzése és továbbadása.
A politikus bejegyzését az 1956-os hősök előtti tisztelgéssel zárta:
70 év után is hálásak vagyunk azoknak a hősöknek, akik hazánk szabadságáért küzdöttek. Tisztelet a hősöknek!”