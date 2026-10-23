Rétvári Bence: Hetven év után is hálával tartozunk 1956 hőseinek

Hetven évvel ezelőtt magyarok ezrei vonultak az utcára, hogy kiálljanak egy szabad és független Magyarország mellett – emlékeztetett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Rétvári Bence. A politikus felidézte, hogy fiatalok, munkások és hétköznapi emberek fogtak össze a forradalom idején, mert hittek abban, hogy Magyarország sorsáról a magyaroknak kell dönteniük. Mint fogalmazott, mindenki a maga módján segítette a szabadságharcot: egyesek fegyvert fogtak, mások sebesülteket ápoltak vagy élelmiszert szállítottak.

Rétvári Bence szerint a szabadság, a nemzeti függetlenség és a hazaszeretet öröksége nemzedékről nemzedékre tovább él. (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)