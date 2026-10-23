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rétvári bence

Rétvári Bence: Hetven év után is hálával tartozunk 1956 hőseinek

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Az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján a KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán emlékezett meg a magyar hősökről. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a szabadság, a nemzeti függetlenség és a hazaszeretet örökségének továbbadása a következő nemzedékek számára is kötelesség.
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Hetven évvel ezelőtt magyarok ezrei vonultak az utcára, hogy kiálljanak egy szabad és független Magyarország mellett – emlékeztetett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Rétvári Bence. A politikus felidézte, hogy fiatalok, munkások és hétköznapi emberek fogtak össze a forradalom idején, mert hittek abban, hogy Magyarország sorsáról a magyaroknak kell dönteniük. Mint fogalmazott, mindenki a maga módján segítette a szabadságharcot: egyesek fegyvert fogtak, mások sebesülteket ápoltak vagy élelmiszert szállítottak.

Rétvári Bence
Rétvári Bence szerint a szabadság, a nemzeti függetlenség és a hazaszeretet öröksége nemzedékről nemzedékre tovább él. (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)
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Rétvári Bence: A szabadság eszméjét nem lehetett elpusztítani

A politikus kiemelte, hogy az 1956-os forradalmárok a hatalmas túlerővel szemben is bátran kiálltak hazájuk szabadságáért. Bár a forradalmat végül leverték, azokat az eszméket, amelyekért a hősök életüket áldozták, nem sikerült elpusztítani.

Rétvári Bence szerint a szabadság, a nemzeti függetlenség és a hazaszeretet öröksége nemzedékről nemzedékre tovább él. Hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokraták számára különösen fontos ennek az örökségnek a megőrzése és továbbadása.

A politikus bejegyzését az 1956-os hősök előtti tisztelgéssel zárta:

70 év után is hálásak vagyunk azoknak a hősöknek, akik hazánk szabadságáért küzdöttek. Tisztelet a hősöknek!”

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