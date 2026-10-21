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tisza

Bokros Lajos programját valósítja meg a Tisza-kormány

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője azzal vádolta a Tisza-kormányt szerdán, hogy Bokros Lajos programját valósítja meg a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességének eltörlésével.
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tiszakdnpbokros lajosrétvári benceMagyar Péter

Rétvári Bence a Facebook-oldalán közzétett videóban az adómentesség eltörlését úgy értékelte, hogy az nem Magyar Péter saját ötlete, azt korábban már javasolta Bokros Lajos is.

rétvári bence
Rétvári Bence.
Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Rétvári Bence szerint Bokros Lajos programját valósítja meg a Tisza-kormány

A KDNP frakcióvezetője mellékelt egy felvételt is, amelyen az MSZP-SZDSZ kormány 1995-1996-ban hivatalban lévő pénzügyminisztere arról beszélt: a családi adókedvezményt, a gyerekkedvezményt, valamint a két- és háromgyermekes anyák teljes életre szóló adómentesítését mind el kell felejteni.

Bemutatott továbbá egy publicisztikát, amelyben a közgazdász, korábbi pénzügyminiszter világbajnok gonoszságnak minősítette a két- és háromgyermekes anyák élethosszig tartó adómentességét.

Bokros Lajos szelleme ott él a Tisza-kormányban, ez egy valódi baloldali kormány, baloldali javaslatokkal, amelyik Bokros Lajos programját valósítja meg a családtámogatások terén

– fogalmazott, hozzátéve: volt már ilyen Magyarországon a '90-es években, amikor Bokros Lajos diktálta az ütemet a családpolitikában, és aminek katasztrofális következménye lett.

A Tisza-kormány most ugyanebbe az irányba halad – összegzett Rétvári Bence.

 

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