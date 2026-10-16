A politikai foglyokért és családtagjaikért hirdetett közös imádságot Rétvári Bence

Rétvári Bence bejelentette, hogy pénteken délután négy órakor békés imádságot tartanak a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom altemplomában azokért a családokért, amelyeknek valamelyik tagja börtönben van. A politikus kijelentette, hogy Magyarországon ismét vannak politikai rabok, és a kezdeményezés célja, hogy a szétszakított családok újra együtt lehessenek.

Rétvári Bence (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rétvári Bence közös imára hív

Sajnos Magyarországon újra vannak politikai rabok a börtönökben

– fogalmazott Rétvári Bence. A politikus elmondta, hogy békés, csendes imádságra készülnek. A politikus mindenkit vár az eseményre, akinek békés szándékai vannak.