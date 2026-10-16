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rétvári bence

A politikai foglyokért és családtagjaikért hirdetett közös imádságot Rétvári Bence

1 órája
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A képviselő úgy fogalmazott: Magyarországon ismét politikai rabok vannak a börtönökben, ezért békés imádságot hirdetet a fogva tartottak családtagjaiért. A politikus péntek délután négy órára várta azokat a belvárosi templom altemplomába, akik azért imádkoznak, hogy a szétszakított családok újraegyesülhessenek, és az ártatlanul fogva tartottak igazságot kapjanak.
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rétvári benceimabörtön

Rétvári Bence bejelentette, hogy pénteken délután négy órakor békés imádságot tartanak a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom altemplomában azokért a családokért, amelyeknek valamelyik tagja börtönben van. A politikus kijelentette, hogy Magyarországon ismét vannak politikai rabok, és a kezdeményezés célja, hogy a szétszakított családok újra együtt lehessenek.

Rétvári Bence (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 Rétvári Bence (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rétvári Bence közös imára hív

Sajnos Magyarországon újra vannak politikai rabok a börtönökben

– fogalmazott Rétvári Bence. A politikus elmondta, hogy békés, csendes imádságra készülnek. A politikus mindenkit vár az eseményre, akinek békés szándékai vannak.

 

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