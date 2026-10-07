Országjárásra indulnak a rezsikárosultak, Szolnokon lesz a következő demonstráció

A rezsikárosultak október 17-én Szolnokon folytatják a tiltakozást, miután október 2-án a Parlamentnél tüntettek a magas energiaszámlák, az elszámolási problémák, az okosmérők, a napelemes háztartások és a rendszerhasználati díjak miatt.

A Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei szervezésében október 17-én Szolnokon folytatják demonstrációjukat a rezsikárosultak (Forrás: Lengyel Attila)

Megoldást várnak a magas, áláthatatlan rezsiszámlákra

A következő demonstrációt október 17-én 10 órakor tartják Szolnokon, a Hild téren. A szervezők közlése szerint ezt követően minden nagyobb városba szeretnének eljutni, hogy a helyszíneken közvetlenül találkozzanak az érintett fogyasztókkal.

A szolnoki eseményhez egy energia-számlázási szakértő is csatlakozik.

A szervezők arra kérik azokat, akik részt vesznek a demonstráción és problémájuk van az elszámolással, hogy

vigyék magukkal az elszámoló számlájukat, az azt megelőző 11 havi számlarészletezőt, valamint a jelenlegi mérőóraállásukat. Így a konkrét számlák és fogyasztási adatok alapján is megvizsgálhatják a felmerülő problémákat.

A rezsikárosultak október 2-án a Kossuth téren tartottak tüntetést, majd a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz vonultak, ahol átadták a fogyasztói panaszok alapján összeállított törvénymódosító javaslatukat. A dokumentumot végül Kálmán László főosztályvezető vette át.

A szervezők többek között a lakossági kedvezményes fogyasztási korlát eltörlését vagy érdemi megemelését, a rendszerhasználati díjak csökkentését, az okosmérők független bevizsgálását, valamint a napelemes háztartások visszatáplálási problémáinak rendezését szorgalmazzák. Az október 2-i demonstráción azt is követelték, hogy az energiaszámlák legyenek átláthatók, és a fogyasztók pontosan láthassák, milyen tételekből áll össze a fizetendő összeg.

A családoknak joguk van tudni, hogy a számlájukon szereplő összegek miből állnak, milyen rendszerhasználati díjakat fizetnek, és mire fordítják az általuk befizetett pénzt”

– mondta korábban az Origónak Lengyel Attila, a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei kommunikációs igazgatója.