Radics Béla: Az Orbán-kormány idején elindult a roma polgárosodás

Radics Béla szerint minden olyan nemzeti vívmányt meg kell őrizni, amely az elmúlt években segítette a romák társadalmi felemelkedését. A politikus az Origo kérdésére úgy fogalmazott, az Orbán-kormány időszakában megindult egy olyan folyamat, amelyet ő „roma polgárosodásnak” nevez.

Radics Béla szerint nem lehet elvitatni az Orbán-kormány sikereit a roma polgárosodás terén (Forrás: Facebook)

Megduplázódott a felsőoktatásban tanuló roma diákok száma, tanodák és szakkollégiumok nyíltak. A nehéz körülmények között élő, tehetséges fiatalok képzésekhez és külföldi tanulmányi lehetőségekhez jutottak. Lett életperspektívájuk

– sorolta az eredményeket.

Radics Béla szerint kialakult egy erősödő roma értelmiségi réteg

A politikus szerint az elmúlt tizenhat év egyik fontos változása, hogy egyre több roma fiatal számára vált elérhetővé a felsőoktatás és a szakmai előrelépés.

Ma már roma orvosok, ügyvédek, bírók és más elismert szakemberek dolgoznak Magyarországon, számuk pedig Radics értékelése szerint jelentősen emelkedett.

A Roma Szakkollégiumi Hálózat 2011-ben indult el, és a kormány 2018-as adatai szerint 2017-re 57-ről 325-re nőtt a roma szakkollégiumokban tanulók száma. A kormány 2024-es összesítése szerint a program indulása óta mintegy hétszáz hátrányos helyzetű, köztük roma fiatal szerzett felsőfokú végzettséget.

Radics Béla szerint nemcsak az oktatásban, hanem a munkaerőpiacon is jelentős változás történt. Mint mondta, a romák előtt szélesebb körben nyílt meg a munkavállalás lehetősége, és ma már nagy számban dolgoznak például az építőiparban, a szállodákban és az éttermekben.

Aki ezt elvitatja, hazudik

– fogalmazott Radics Béla, aki szerint a rasszizmust is sikerült visszaszorítani, a megindult polgárosodási folyamatot pedig már lehetetlen megállítani.