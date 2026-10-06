Radics Béla: Az Orbán-kormány idején elindult a roma polgárosodás

Radics Béla szerint minden olyan nemzeti vívmányt meg kell őrizni, amely az elmúlt években segítette a romák társadalmi felemelkedését. A politikus az Origo kérdésére úgy fogalmazott, az Orbán-kormány időszakában megindult egy olyan folyamat, amelyet ő „roma polgárosodásnak” nevez.
Megduplázódott a felsőoktatásban tanuló roma diákok száma, tanodák és szakkollégiumok nyíltak. A nehéz körülmények között élő, tehetséges fiatalok képzésekhez és külföldi tanulmányi lehetőségekhez jutottak. Lett életperspektívájuk
– sorolta az eredményeket.
Radics Béla szerint kialakult egy erősödő roma értelmiségi réteg
A politikus szerint az elmúlt tizenhat év egyik fontos változása, hogy egyre több roma fiatal számára vált elérhetővé a felsőoktatás és a szakmai előrelépés.
Ma már roma orvosok, ügyvédek, bírók és más elismert szakemberek dolgoznak Magyarországon, számuk pedig Radics értékelése szerint jelentősen emelkedett.
A Roma Szakkollégiumi Hálózat 2011-ben indult el, és a kormány 2018-as adatai szerint 2017-re 57-ről 325-re nőtt a roma szakkollégiumokban tanulók száma. A kormány 2024-es összesítése szerint a program indulása óta mintegy hétszáz hátrányos helyzetű, köztük roma fiatal szerzett felsőfokú végzettséget.
Radics Béla szerint nemcsak az oktatásban, hanem a munkaerőpiacon is jelentős változás történt. Mint mondta, a romák előtt szélesebb körben nyílt meg a munkavállalás lehetősége, és ma már nagy számban dolgoznak például az építőiparban, a szállodákban és az éttermekben.
Aki ezt elvitatja, hazudik
– fogalmazott Radics Béla, aki szerint a rasszizmust is sikerült visszaszorítani, a megindult polgárosodási folyamatot pedig már lehetetlen megállítani.
Roma politikusok a parlamentben
Radics Béla üdvözölte, hogy roma politikusok is bekerültek az Országgyűlésbe, és mint mondta, őszintén drukkol nekik, hogy méltó módon képviseljék Magyarországot, valamint saját közösségüket.
Hozzátette ugyanakkor, hogy sajnálatosnak tartja, amikor szerinte valótlan vádakkal támadják a Fideszt, és vannak olyan roma képviselők is, akiknek a politikai munkáját nem tartja értékesnek.
A politikus külön kitért a kvóták kérdésére is. Radics szerint egy politikai pozíció betöltésénél nem a származásnak, a nemnek vagy a vallásnak, hanem a teljesítménynek kell döntőnek lennie.
Ne azért legyen valaki képviselő, mert roma, hanem mert jól képviseli a közösségét. Ha valakit csak azért ültetnek pozícióba, mert nő, roma vagy egy adott valláshoz tartozik, éppen azt a nőt, származást vagy vallást nézik le, amelyre hivatkoznak
– fogalmazott, hozzátéve: most a Tisza roma képviselőin a sor, hogy munkájukkal bizonyítsanak.
Bízom benne, hogy a tiszás képviselők eredmény alapján kerültek be. Bizonyíthatnak. A Fidesz volt az egyetlen párt, amely mert egyéniben elindítani egy roma származását vállaló képviselőt. Az pedig én voltam
– jelentette ki.