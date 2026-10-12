Alakul az RTL-kormány, most Kapitány István igazolt le egy újságírót

„Emlékeztek a zsírra szállt porra? Litauszky Balázs kitartó kérdéseire próbálta a korábbi kormányszóvivő ezzel menteni a megmagyarázhatatlan kórházi állapotokat. Balázs sokszor bizonyította alaposságát, éppen ezért örülök, hogy ezentúl a Gazdasági és Energetikai Minisztérium csapatát erősíti sajtófőnökként” – jelentette be közösségi oldalán minisztériumának új RTL-es igazolását Kapitány István.

Litauszky Balázs egykori RTL-es újságíró a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium új sajtófőnöke (Forrás: Facebook)

A tárcavezető az új sajtófőnökének pályafutásáról azt írta, Litauszky Balázs 20 éve újságíró, 14 éven át az RTL Híradó csapatában dolgozott. Pontosan ismeri a sajtó működését, tudja, hogy egy-egy témában milyen kérdések merülnek fel, és hogy mekkora felelősség a hiteles tájékoztatás. „Sok feladat vár ránk, és biztos vagyok benne, hogy kérdésből sem lesz hiány. Mi pedig azon leszünk, hogy ezekre mindig legyen világos és egyenes válaszunk!”– hangsúlyozta Kapitány István.