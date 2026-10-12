Alakul az RTL-kormány, most Kapitány István igazolt le egy újságírót

„Emlékeztek a zsírra szállt porra? Litauszky Balázs kitartó kérdéseire próbálta a korábbi kormányszóvivő ezzel menteni a megmagyarázhatatlan kórházi állapotokat. Balázs sokszor bizonyította alaposságát, éppen ezért örülök, hogy ezentúl a Gazdasági és Energetikai Minisztérium csapatát erősíti sajtófőnökként” – jelentette be közösségi oldalán minisztériumának új RTL-es igazolását Kapitány István.
A tárcavezető az új sajtófőnökének pályafutásáról azt írta, Litauszky Balázs 20 éve újságíró, 14 éven át az RTL Híradó csapatában dolgozott. Pontosan ismeri a sajtó működését, tudja, hogy egy-egy témában milyen kérdések merülnek fel, és hogy mekkora felelősség a hiteles tájékoztatás. „Sok feladat vár ránk, és biztos vagyok benne, hogy kérdésből sem lesz hiány. Mi pedig azon leszünk, hogy ezekre mindig legyen világos és egyenes válaszunk!”– hangsúlyozta Kapitány István.
Sorban kapják a kormányzati posztokat az RTL-es újságírók
Litauszky Balázzal egy újabb volt RTL-es jelent meg Magyar Péter kormányában, hiszen Tárkányi Zsolt a csatornától igazolt át a Tisza Párt sajtófőnökének, majd nem csak országgyűlési képviselő, de a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára is lett. Példaként lehet még említeni Szondi Vandát, aki a választás éjszakáján még az RTL Híradójának riportereként kérdezte Radnai Márkot, nemsokkal később pedig kinevezték a Tisza-kormány egyik szóvivőjének. Ugyancsak az RTL riportere volt Magyar Éva, aki szintén kormányszóvivő lett a Tisza-kormányban. A közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos pedig az a Grósz Judit lett, aki 2024-ig szintén az RTL-nél dolgozott.