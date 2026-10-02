Gyanúsan olcsón adhatták el a magyar harcjárműveket – feljelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett egy korábbi honvédelmi ügyben, miután a tárca átvilágítása során kérdések merültek fel 108 páncélozott szállító harcjármű értékesítésével kapcsolatban. A BTR harcjárműveket az előző honvédelmi vezetés idején mintegy félmilliárd forintért adták el Szerbiának. A honvédelmi miniszter pénteken közzétett videójában arról beszélt, hogy a járművek értékét egy olyan céggel becsültették fel, amely korábban ingatlanbecsléssel foglalkozott.

A képen Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hatlaczki Balazs

Feljelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi honvédségi üzlet miatt

A Honvédelmi Minisztérium az értékbecslésnél magasabb áron értékesítette a 108 BTR-t a saját cégének, amely később még drágábban adta tovább a páncélozott harcjárműveket Szerbiának. A teljes vételár ennek ellenére mintegy 500 millió forint volt. Ruszin-Szendi Romulusz szerint a történtek tisztázását a nyomozó hatóságokra kell bízni.

Száznyolc BTR csak félmilliárd forintot ér?

– tette fel a kérdést a honvédelmi miniszter, hozzátéve, hogy a nyomozásnak kell kiderítenie, történt-e visszaélés az ügyben.

Korábban is tett már feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést jelentett be a Honvédelmi Minisztériumnál feltárt korábbi ügyek miatt. A Fidesz szerint ugyanakkor Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszerzési döntései minden esetben indokoltak, célszerűek és jogszerűek voltak.