Hússzoros túlárazás és 300 ezer forintos órabér: csak úgy repkedtek a milliók Ruszin-Szendi Romulusz villája körül

Újabb részletek derültek ki egy több száz millió forintos állami beruházásról, amelynek költségeit korábban is kifogásolták. Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök dunakeszi szolgálati villájának építési szerződései alapján a már majdnem kész ingatlanra további mintegy 650 millió forintot költöttek. Egy építész szerint egyes munkálatokat akár hússzorosan is túlárazhattak.

Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájára mintegy 650 millió forintot költöttek. Megszerzett építési szerződésekben egy szakértő kirívó túlárazásokat talált. Fotó: Hatlaczki Balazs

A 24.hu egy évig tartó pereskedés és a Kúria döntése után jutott hozzá a Honvédelmi Minisztérium cégének, a HM EI Zrt.-nek a dokumentumaihoz. A 19 építési szerződés több olyan kiadást is tartalmaz, amelyek indokoltsága kérdéseket vet fel.

Miért költöttek 650 millió forintot a majdnem kész villára?

Az egyik tervezési szerződés mellékletéből kiderült, hogy az épület már 75–80 százalékos készültségi szinten állt, amikor a honvédelmi tárca cége további jelentős összegeket fordított rá.

A tervezőiroda az ingatlan befejezését körülbelül 250 millió forintra becsülte, a tényleges kiadások azonban a megszerzett iratok szerint elérték a 640 millió forintot. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábban 652,5 millió forintos összeget állapított meg.

A legnagyobb kérdés tehát az, mi indokolta, hogy a már nagyrészt elkészült ház befejezése több mint kétszer annyiba került, mint amennyivel eredetileg számoltak.