Hússzoros túlárazás és 300 ezer forintos órabér: csak úgy repkedtek a milliók Ruszin-Szendi Romulusz villája körül

Újabb részletek derültek ki egy több száz millió forintos állami beruházásról, amelynek költségeit korábban is kifogásolták. Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök dunakeszi szolgálati villájának építési szerződései alapján a már majdnem kész ingatlanra további mintegy 650 millió forintot költöttek. Egy építész szerint egyes munkálatokat akár hússzorosan is túlárazhattak.
A 24.hu egy évig tartó pereskedés és a Kúria döntése után jutott hozzá a Honvédelmi Minisztérium cégének, a HM EI Zrt.-nek a dokumentumaihoz. A 19 építési szerződés több olyan kiadást is tartalmaz, amelyek indokoltsága kérdéseket vet fel.
Miért költöttek 650 millió forintot a majdnem kész villára?
Az egyik tervezési szerződés mellékletéből kiderült, hogy az épület már 75–80 százalékos készültségi szinten állt, amikor a honvédelmi tárca cége további jelentős összegeket fordított rá.
A tervezőiroda az ingatlan befejezését körülbelül 250 millió forintra becsülte, a tényleges kiadások azonban a megszerzett iratok szerint elérték a 640 millió forintot. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábban 652,5 millió forintos összeget állapított meg.
A legnagyobb kérdés tehát az, mi indokolta, hogy a már nagyrészt elkészült ház befejezése több mint kétszer annyiba került, mint amennyivel eredetileg számoltak.
Hússzoros túlárazás és 300 ezer forintos órabér?
A dokumentumokat átvizsgáló, névtelenséget kérő építész több kirívó tételt is talált. Az egyik szerződésben az üvegszövet háló felhelyezéséért négyzetméterenként 38 790 forint plusz áfát számoltak fel. A szakértő szerint a munkáért a piacon körülbelül 1600 forint plusz áfát szoktak kérni.
A szakértő számítása alapján ez a legfeljebb tízperces munka közel 300 ezer forintos elméleti órabérnek felelne meg. Véleménye szerint csak ennél az egy tételnél 18 millió forintos túlárazás mutatkozik.
A kert kialakítása is jelentős összeget emésztett fel: a 320 négyzetméteres területre mintegy 80 millió forintot költöttek. A beszerzések között szerepelt egy 3,1 millió forintos bonsai formájú tiszafa, valamint tíz, darabonként 1,2 millió forintos tiszafa is.
Ki hagyta jóvá Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájának költségeit?
A szerződések többségét Trembeczki László, a HM EI Zrt. vezérigazgatója írta alá. A dokumentumokban ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy Ruszin-Szendi Romulusz személyesen beleszólt volna az építkezésbe.
Felmerül az akkori honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf felelősségének kérdése is, mivel ő gyakorolta a cég tulajdonosi jogait. A beruházás ugyanis elérte azt a nettó 500 millió forintos értékhatárt, amely felett a döntés a tulajdonos hatáskörébe tartozott.
A HM EI Zrt. nem válaszolt a költségekre és a beruházás jóváhagyására vonatkozó kérdésekre. Az ügyben Budai Gyula korábbi fideszes képviselő feljelentése nyomán hivatali visszaélés gyanújával nyomozás is indult, amely továbbra is folyamatban van.
Ruszin-Szendi mindössze négy hónapig, 2023 januárjától májusig lakott a villában. Az ingatlan azóta üresen áll, fenntartása pedig havonta átlagosan 370 ezer forintba kerül – írja az Index.