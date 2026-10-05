Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas érdeklődés fogadta Szijjártó Pétert a parlamentben, ahol meghallgatja a nemzetbiztonsági bizottság

hadházy ákos

Hadházy Ákos szerint egy tiszás képviselő is hasznot húzhatott a paksi földmutyiból

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb súlyos részletek derültek ki a Paksi Ipari Park Kft. százmilliós hektáronkénti földvásárlásairól, amelyek miatt már feljelentés is született. Hadházy Ákos szerint Sárosi József tiszás országgyűlési képviselő közvetítőként vehetett részt az ügyletekben, és sikerdíjat is kaphatott a földtulajdonosoktól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hadházy ákospaks iisárosi józsef

A paksi földvásárlások ügye újabb politikai szereplőhöz vezethet, Hadházy Ákos ugyanis azt állítja, hogy Sárosi József, Szekszárd tiszás országgyűlési képviselője is nagy hasznot húzhatott az állami cég vitatott földfelvásárlásaiból. A volt képviselő szerint új információk és dokumentumok jutottak el hozzá, ezért a korábbi feljelentését is kiegészíti.

Hadházy Ákos szerint a tiszás Sárosi József is hasznot húzhatott a vitatott paksi földügyletekből
Hadházy Ákos szerint a tiszás Sárosi József is hasznot húzhatott a vitatott paksi földügyletekből (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Sárosi József neve egy birtokbaadási jegyzőkönyvben is szerepel

Hadházy Ákos szerint a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó földvásárlásoknál kirívóan magas összegeket fizetett ki a Paksi Ipari Park Kft. Míg a mezőgazdasági területek piaci ára hektáronként mintegy egy–másfél millió forint lehetett, az állami cég 100–150 millió forintot is fizetett egy hektárért – mutatott rá. Példaként egy húszhektáros legelőt említ, amelyért hárommilliárd forintot fizettek.

Hadházy már augusztusban arról írt, hogy a PIP 2018 óta mintegy 32 milliárd forintot költött földekre és más ingatlanokra, sok esetben a piaci ár többszöröséért. Egy 24 hektáros erdő- és legelőterületért például 2020-ban 3,5 milliárd forintot fizettek Hadházy szerint.

A mostani bejegyzésében már Sárosi József konkrét szerepét is felveti. Állítása szerint

Sárosi 2019–2020-ban, a paksi városüzemeltetési cég akkori vezérigazgatójaként kereste meg a földtulajdonosokat, és felvázolta előttük a rendkívül jövedelmező üzlet lehetőségét.

A volt politikus szerint Sárosi neve ugyan nem szerepel a PIP szerződéseiben, egy dokumentumban azonban mégis feltűnik. Egy 5,5 hektáros földterület birtokbaadási jegyzőkönyvében, amelyért a PIP több mint 557 millió forintot fizetett, Sárosi József az eladó kapcsolattartójaként szerepel.

Hadházy ebből arra következtet, hogy Sárosi közvetítőként állhatott az eladó és az állami cég között. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. jogelődje a Paksi Ipari Park Kft. volt, amelynek tulajdonjoga 2017 végén került a magyar államhoz. A társaságot a kormány 2019-ben a Paks II. beruházáshoz szükséges térségfejlesztési és infrastruktúra-fejlesztési feladatokkal is megbízta.

Hadházy szerint a földvásárlások miatt korábban már feljelentést tett, és a rendőrség tájékoztatása szerint el is rendelték a nyomozást. Az új információkat és az általa megszerzett dokumentumokat most feljelentéskiegészítésként küldi meg a hatóságnak. Egyúttal azt is állította, hogy Sárosi nem egyedül vehetett részt a folyamatban, mivel ahhoz, hogy a közvetítő tudja, mely földterületeket kívánja felvásárolni a PIP, valakinek bennfentes információkat kellett átadnia neki az állami cégtől. Erről további információkat ígért.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!