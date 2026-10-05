Hadházy Ákos szerint egy tiszás képviselő is hasznot húzhatott a paksi földmutyiból

A paksi földvásárlások ügye újabb politikai szereplőhöz vezethet, Hadházy Ákos ugyanis azt állítja, hogy Sárosi József, Szekszárd tiszás országgyűlési képviselője is nagy hasznot húzhatott az állami cég vitatott földfelvásárlásaiból. A volt képviselő szerint új információk és dokumentumok jutottak el hozzá, ezért a korábbi feljelentését is kiegészíti.

Hadházy Ákos szerint a tiszás Sárosi József is hasznot húzhatott a vitatott paksi földügyletekből (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Sárosi József neve egy birtokbaadási jegyzőkönyvben is szerepel

Hadházy Ákos szerint a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó földvásárlásoknál kirívóan magas összegeket fizetett ki a Paksi Ipari Park Kft. Míg a mezőgazdasági területek piaci ára hektáronként mintegy egy–másfél millió forint lehetett, az állami cég 100–150 millió forintot is fizetett egy hektárért – mutatott rá. Példaként egy húszhektáros legelőt említ, amelyért hárommilliárd forintot fizettek.

Hadházy már augusztusban arról írt, hogy a PIP 2018 óta mintegy 32 milliárd forintot költött földekre és más ingatlanokra, sok esetben a piaci ár többszöröséért. Egy 24 hektáros erdő- és legelőterületért például 2020-ban 3,5 milliárd forintot fizettek Hadházy szerint.

A mostani bejegyzésében már Sárosi József konkrét szerepét is felveti. Állítása szerint

Sárosi 2019–2020-ban, a paksi városüzemeltetési cég akkori vezérigazgatójaként kereste meg a földtulajdonosokat, és felvázolta előttük a rendkívül jövedelmező üzlet lehetőségét.

A volt politikus szerint Sárosi neve ugyan nem szerepel a PIP szerződéseiben, egy dokumentumban azonban mégis feltűnik. Egy 5,5 hektáros földterület birtokbaadási jegyzőkönyvében, amelyért a PIP több mint 557 millió forintot fizetett, Sárosi József az eladó kapcsolattartójaként szerepel.

Hadházy ebből arra következtet, hogy Sárosi közvetítőként állhatott az eladó és az állami cég között. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. jogelődje a Paksi Ipari Park Kft. volt, amelynek tulajdonjoga 2017 végén került a magyar államhoz. A társaságot a kormány 2019-ben a Paks II. beruházáshoz szükséges térségfejlesztési és infrastruktúra-fejlesztési feladatokkal is megbízta.