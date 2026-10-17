Schmidt Mária: Szégyellje magát mindenki, aki ebben részt vesz

– Bátorság nélkül meddő minden, muszáj bátornak lenni – jelentette ki Schmidt Mária azzal kapcsolatban, hogy korábban Orbán Viktor a legbátrabb nőnek nevezte. A Terror Háza korábbi főigazgatója a Digitális Polgári Körök táborában arról beszélt, hogy menesztése körülményei is elég rendezetlenek voltak, ugyanis jogilag megkérdőjelezhető keretek között végezték el. Szerinte ez nem olyan meglepő, hiszen Görög Márta „Magyarország valaha volt leggyengébb” igazságügyi minisztere, így nem meglepő, hogy nincsenek nagyon tisztában a jogokkal, vagy a jogi környezetekkel.
A menesztésével kapcsolatban azt is elmondta, hogy nem volt illendő az a módszer, amivel ezt megtették, hiszen személyesen is közölhették volna az eredményei elismerésével, megkérdezve, hogy ő kit tart a legalkalmasabbnak utódjának. „Bennük nincs tisztelet, pedig az nagyon fontos lenne” – jelezte.
Bosszúból menesztették a Terror Háza éléről
A korábbi főigazgató elárulta, hogy menesztését nem igazságtalanságnak tartja, hanem bosszúnak. Majd emlékeztetett, hogy újraindították a Népszabadságot, amely a Szabad Népnek az utódja. Mi ennek az üzenete? – tette fel a kérdést. Majd jelezte: sokan azt mondják, hogy ezek új kommunisták, pedig lehet, hogy ezek valójában ugyan azok a kommunisták, mint korábban,
Schmidt Mária emlékeztetett, hogy annak ellenére, hogy a Fideszt vádolják a sajtószabadság eltörlésével, miközben a rendszerváltás után a baloldali sajtó 90 százalékos túlsúlyban volt, a maradék jobboldali sajtónak pedig a piacról kellett megélnie, de ezt nem tartották igazságtalannak.
A Népszabadsággal kapcsolatban megjegyezte, hogy erre a lapra sem igaz, hogy a Fidesz tette tönkre. Emlékeztetett: a Népszabadságot eladták és az új tulajdonos egy idő után úgy döntött, hogy számára nem éri meg fenntartani a lapot, így megszüntette. Magyar Péterre kitérve elmondta, hogy ő nem változott meg, ilyen volt mindig is. Szerinte ez abból is látszik, hogy a miniszterelnöknek még mindig nem sikerült kikerülnie a kampányidőszakból. A kormányfő ideológiájával kapcsolatban rámutatott, hogy sem az ő, sem a Tisza párt ideológiáját nem tudná leírni, hiszen Magyar Péter ha kell akkor nagy patrióta szerepbe bújik, ha kell, akkor európai köntösben tetszeleg, de mindig szerepet játszik.
Fontos, hogy a kormány élén álló miniszterelnök tudja mi a magyar érdek, hogy tudjon kompromisszumot kötni. Aki nem tudja, mi az ország érdeke az nem tud kompromisszumot kötni, így vagy mindent elenged, vagy mindenhez ragaszkodik. Így nem tudja az ország érdekeit szolgálni. „Bár kérdés, hogy Magyar Péter kinek az érdekeit szolgája ki
– jelentette ki. Hozzátette: eddig az látható, hogy ő saját magát akarja kiszolgálni, hiszen látható, hogy mennyire szeret szerepelni és beszélni.
De majd mindenki meg fogja érezni, hogy mit jelent az, ha egy kormány nem az ország érdekeit képviselni. Most ezt még a Tiszára szavazók nem látják, de majd ők is meg fogják látni – jelezte. Hozzátette: már látható, hogy a kormány azon dolgozik, hogy a külföldi multiknak az érdekei legyenek kiszolgálva.
Európa repedezik
Nem csak Magyarország, hanem egész Európa függ a német gazdaságtól, azonban a németek már nem tudják betölteni azt a gazdasági mozdony szerepet mint korábban az eddigi elhibázott döntések miatt. A franciáknál pedig nem csak gazdasági de politikai válság is van. Az látszik, hogy egész Európa repedezik – mutatott rá. Hozzátette: mindez az energiatermelésnél is láthatóak ezek a problémák, hiszen a németek elhibázottan lekapcsolták az atomerőműveiket és újraindították a fosszilis erőműveket. Ezek nem csak környezetszennyezőbbek, de így az energiabiztonságuk is rosszabb helyzetbe került.
A korábbi főigazgató szerint éppen ezek miatt a problémák miatt akarják teljesen kiszipolyozni Magyarországot az utolsó forintig, mert kell nekik a pénz. Ez a tervük az EU-s forrásokkal is, azt akarják, hogy ezek a pénzek átáramoljanak Németországba és a többi nyugat európai országba.
Én történész vagyok, hogy mit hoz a jövő, arról nem tudok beszélni, az a jósoknak a dolga
– válaszolta arra a kérdésre, hogy meddig maradhat a Tisza-kormány. Majd emlékeztetett: azt ígérték, hogy minden jobb lesz, rengeteg támogatást ígértek, ahogy azt is, hogy azonnal rendbe rakják az egészségügyet. Azonban most eredményeket nem lehet látni, az emberek nem kaptak támogatásokat, fizetésemeléseket, de az egészségügyben sem tudtak javítani, sőt, most arról lehet hallani, hogy összeomlik a rendszer. Ígéretben jók voltak, de most el kéne kezdeni a teljesítés időszakát, ezt azonban nem kezdték el. Vannak viszont adóemelések – hangsúlyozta,
Bosszúból nem lehet jól lakni
– jelentette ki. Hozzátette a Szovjetunióban arra voltak kvóták, hogy hány embert kell kivégezni, a Tiszánál pedig arra vannak, hogy hány feljelentést kell tenni.
A Tisza-kormánynak még visszanyalhat a fagyi
– Nem szabad, hogy elbizonytalanítsanak bennünket, büszkének kell lennünk arra, hogy milyen eredményeket értünk el 16 év alatt. Nem szabad bedőlnünk annak a hergelésnek, ami nap mint nap kiabálnak a közéletben. Azokat, akik mérgezik a közéletet, azokat pedig felelősségre kell vonni. Szégyellem magam, hogy a feljelentők országává tettek minket, ez nem méltó a magyarokhoz – jelentette ki. Majd arról beszélt, hogy olyat még nem tapasztalt az elmúlt 30 évben, hogy politikusokat, volt minisztereket vezessenek el bilincsbe. Ennek semmi értelme nincs, ez csak a megfélemlítésről, a jogtalanságról és a bosszúról szól. „Szégyellje magát mindenki, aki ebben részt vesz” – tette hozzá. Senki ne gondolja azt, hogy akik ezeket csinálják, azok érinthetetlenek, előbb-utóbb ők is így járhatnak – hívta fel a figyelmet.