Schmidt Mária: Szégyellje magát mindenki, aki ebben részt vesz

– Bátorság nélkül meddő minden, muszáj bátornak lenni – jelentette ki Schmidt Mária azzal kapcsolatban, hogy korábban Orbán Viktor a legbátrabb nőnek nevezte. A Terror Háza korábbi főigazgatója a Digitális Polgári Körök táborában arról beszélt, hogy menesztése körülményei is elég rendezetlenek voltak, ugyanis jogilag megkérdőjelezhető keretek között végezték el. Szerinte ez nem olyan meglepő, hiszen Görög Márta „Magyarország valaha volt leggyengébb” igazságügyi minisztere, így nem meglepő, hogy nincsenek nagyon tisztában a jogokkal, vagy a jogi környezetekkel.

Schmidt Mária is jelen volt a Digitális Polgári Körök táborában, ahol menesztése mellett Magyar Péter politikájáról, a kormány ígéreteiről és a politikusokkal szembeni eljárásokról beszélt (Fotó: Origo)

A menesztésével kapcsolatban azt is elmondta, hogy nem volt illendő az a módszer, amivel ezt megtették, hiszen személyesen is közölhették volna az eredményei elismerésével, megkérdezve, hogy ő kit tart a legalkalmasabbnak utódjának. „Bennük nincs tisztelet, pedig az nagyon fontos lenne” – jelezte.

Bosszúból menesztették a Terror Háza éléről

A korábbi főigazgató elárulta, hogy menesztését nem igazságtalanságnak tartja, hanem bosszúnak. Majd emlékeztetett, hogy újraindították a Népszabadságot, amely a Szabad Népnek az utódja. Mi ennek az üzenete? – tette fel a kérdést. Majd jelezte: sokan azt mondják, hogy ezek új kommunisták, pedig lehet, hogy ezek valójában ugyan azok a kommunisták, mint korábban,

Schmidt Mária emlékeztetett, hogy annak ellenére, hogy a Fideszt vádolják a sajtószabadság eltörlésével, miközben a rendszerváltás után a baloldali sajtó 90 százalékos túlsúlyban volt, a maradék jobboldali sajtónak pedig a piacról kellett megélnie, de ezt nem tartották igazságtalannak.

Fotó: Origo

A Népszabadsággal kapcsolatban megjegyezte, hogy erre a lapra sem igaz, hogy a Fidesz tette tönkre. Emlékeztetett: a Népszabadságot eladták és az új tulajdonos egy idő után úgy döntött, hogy számára nem éri meg fenntartani a lapot, így megszüntette. Magyar Péterre kitérve elmondta, hogy ő nem változott meg, ilyen volt mindig is. Szerinte ez abból is látszik, hogy a miniszterelnöknek még mindig nem sikerült kikerülnie a kampányidőszakból. A kormányfő ideológiájával kapcsolatban rámutatott, hogy sem az ő, sem a Tisza párt ideológiáját nem tudná leírni, hiszen Magyar Péter ha kell akkor nagy patrióta szerepbe bújik, ha kell, akkor európai köntösben tetszeleg, de mindig szerepet játszik.

Fontos, hogy a kormány élén álló miniszterelnök tudja mi a magyar érdek, hogy tudjon kompromisszumot kötni. Aki nem tudja, mi az ország érdeke az nem tud kompromisszumot kötni, így vagy mindent elenged, vagy mindenhez ragaszkodik. Így nem tudja az ország érdekeit szolgálni. „Bár kérdés, hogy Magyar Péter kinek az érdekeit szolgája ki

– jelentette ki. Hozzátette: eddig az látható, hogy ő saját magát akarja kiszolgálni, hiszen látható, hogy mennyire szeret szerepelni és beszélni.